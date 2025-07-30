https://ria.ru/20250730/matvienko-2032316819.html
Матвиенко рассказала, как можно решить конфликт на Украине
Матвиенко рассказала, как можно решить конфликт на Украине - РИА Новости, 30.07.2025
Матвиенко рассказала, как можно решить конфликт на Украине
Все современные международные конфликты, включая украинский, можно решить только при устранении их первопричин, заявила председатель Совета Федерации РФ... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:05:00+03:00
2025-07-30T12:05:00+03:00
2025-07-30T12:05:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Все современные международные конфликты, включая украинский, можно решить только при устранении их первопричин, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом. России предоставили право открыть второй день Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. "Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин", - сказала она в ходе своего выступления. Парламентарий также призвала вернуть парламентской дипломатии её историческую миссию по урегулированию международных конфликтов. По её словам, никогда за 80 лет с момента окончания Второй мировой войны судьбы мира "не были столь тревожными". Председатель СФ также отметила, что главные причины большинства мировых конфликтов очевидны. "Первое: противоречие между принципами международного права, в частности, между самоопределением народа и территориальной целостностью государств. Здесь должна быть четкая правовая иерархия между ними, призыв которой предлагаю закрепить в итоговом документе нашей конференции. Ведь вольная интерпретация права и принципа – это вечный двигатель войны", - сказала Матвиенко. "Второе: противоречие между принципом неделимости безопасности и правом государства выбирать военные альянсы, при том, что деятельность самих военных блоков так и не регулирована правом. Третье: не реализован принцип суверенного равенства государств-членов ООН. Санкции сильные против слабых, военные интервенции – это признаки неравенства, как и практики неоколониализма", - констатировала политик.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html
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россия, женева (город), валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, украина
Россия, Женева (город), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ООН, Украина
Матвиенко рассказала, как можно решить конфликт на Украине
Матвиенко: конфликт на Украине можно решить только устранением его первопричин