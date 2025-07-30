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Евгений Матушкин рассказал о принятых во время весенней сессии законах

Евгений Матушкин рассказал о принятых во время весенней сессии законах - РИА Новости, 30.07.2025

Евгений Матушкин рассказал о принятых во время весенней сессии законах

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин подвел итоги весенней сессии: для депутатов приоритетными вопросами являются совершенствование мер... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:34:00+03:00

2025-07-30T17:34:00+03:00

2025-07-30T17:34:00+03:00

тамбовская область

тамбовская область

тамбов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин подвел итоги весенней сессии: для депутатов приоритетными вопросами являются совершенствование мер поддержки участников СВО, а также бюджетные законопроекты, поддержка семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального парламента. "На пленарных заседаниях мы рассматриваем законопроекты, охватывающие самые разные сферы. Конечно, одной из ключевых задач для депутатов регионального парламента является совершенствование системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Также в числе приоритетов бюджетные вопросы, законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми, защиту детей и подростков от различных негативных факторов", - отметил Матушкин, его слова привели в пресс-службе думы. Он добавил, что над этими и многими другими актуальными вопросами парламентарии работают в тесном взаимодействии с правительством области. Также Матушкин рассказал, что в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках весенней сессии депутаты приняли постановление о присвоении городам Тамбову, Мичуринску, Моршанску, рабочему поселку Первомайский Первомайского округа почетного звания Тамбовской области "Населенный пункт трудовой славы". "В преддверии Дня Победы депутаты единогласно поддержали законопроект, внесенный руководителем региона Евгением Алексеевичем Первышовым (врио главы региона – ред.), о единовременной выплате ветеранам в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Денежную выплату за счет средств бюджета области получили более 2,5 тысячи жителей региона", - подчеркнул спикер облдумы. При этом Матушкин добавил, что депутаты поддержали законопроект о дополнительных мерах поддержки участникам СВО. "В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки принят закон, инициированный врио главы Тамбовской области Евгением Алексеевичем Первышовым, об увеличении размера предоставляемой выплаты до 1 миллиона 100 тысяч рублей отдельным категориям граждан, заключившим контракт для выполнения задач специальной военной операции", - отметил председатель регионального парламента. Он подчеркнул, что депутаты оказывают поддержку участникам СВО не только на законодательном уровне, но также регулярно приобретают на личные средства и передают бойцам необходимую технику, оборудование, инструменты, маскировочные сети, медикаменты. Кроме того, Матушкин рассказал, что депутаты Тамбовской областной Думы в течение всего года работают над главным финансовым документом региона. "Так, в июне были подведены итоги исполнения бюджета за 2024 год. Важно, что меры, принятые правительством Тамбовской области для поддержки экономики и социальной сферы, позволили обеспечить выполнение всех расходных обязательств Тамбовской области. Бюджет сохранил социальную направленность", - подчеркнул спикер. Также были внесены изменения в бюджет области на текущий год. Доходная часть увеличена на 4,1 миллиарда рублей за счет роста экономики и собственных доходов региона, резюмировал он.

https://ria.ru/20250627/tambov-2025801436.html

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