https://ria.ru/20250730/malayziya-2032353893.html

Песков рассказал о подготовке контактов Путина и короля Малайзии

Песков рассказал о подготовке контактов Путина и короля Малайзии - РИА Новости, 30.07.2025

Песков рассказал о подготовке контактов Путина и короля Малайзии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом готовятся, тем для... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:53:00+03:00

2025-07-30T13:53:00+03:00

2025-07-30T13:54:00+03:00

в мире

малайзия

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом готовятся, тем для переговоров много. Во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время беседы на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве сообщила, что визит короля Малайзии Султана Ибрагима в начале августа в Россию придаст новые динамику и импульс отношениям двух стран. "Пока еще рано об этом говорить. Действительно, такие контакты готовятся. Двусторонние отношения с Малайзией - это то, чему мы придаем большое значение. Поэтому тем для переговоров будет много", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Газета Star со ссылкой на администрацию королевского двора 16 июля сообщила, что король Малайзии посетит РФ с государственным визитом в августе.

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в мире, малайзия, россия, дмитрий песков, владимир путин