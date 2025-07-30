https://ria.ru/20250730/liksutov-2032294765.html

Ликсутов: Москва заключила договор по выпуску российских флокулянтов

Ликсутов: Москва заключила договор по выпуску российских флокулянтов - РИА Новости, 30.07.2025

Ликсутов: Москва заключила договор по выпуску российских флокулянтов

Реализация четвертого межрегионального офсетного договора по выпуску в Пермском крае российских флокулянтов для обработки осадка сточных вод позволит... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:13:00+03:00

2025-07-30T10:13:00+03:00

2025-07-30T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

пермский край

россия

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

мосводоканал

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Реализация четвертого межрегионального офсетного договора по выпуску в Пермском крае российских флокулянтов для обработки осадка сточных вод позволит импортозаместить иностранные химические элементы, указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Межрегиональные офсетные договоры – эффективный механизм реализации проектов государственно-частного партнерства в области развития высоких технологий по всей стране. По распоряжению мОнэра Москвы Сергея Собянина и во взаимодействии с региональными властями мы привлекаем частных инвесторов к созданию уникальных импортозамещающих производств и гарантируем им долгосрочный сбыт продукции", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что в рамках нового межрегионального офсетного договора ГК "НОРКЕМ" вложит в освоение производства флокулянтов для обработки осадка сточных вод в Прикамье не менее 1 миллиарда рублей. Столица, в свою очередь, закупит свыше 23 тысяч тонн продукции за 10 лет.Реализация офсетного договора позволит импортозаместить действующие компоненты химических реагентов, которые сегодня закупаются у иностранных производителей."По договору инвестор за счет частных вложений закупит необходимое оборудование и обеспечит производство флокулянтов, используемых для сгущения и обезвоживания осадка сточных вод. Реагенты отечественного производства можно будет использовать не только в городском хозяйстве, но и других отраслях экономики – целлюлозно-бумажной промышленности, нефтедобыче, горно-обогатительной индустрии и сельском хозяйстве. Проект позволит создать на территории Пермского края современное высокотехнологичное производство и новые рабочие места", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Для Пермского края выпуск российских флокулянтов для обработки осадка сточных вод – первый офсетный контракт, заключенный в регионе. Федеральная инициатива по развитию офсетных контрактов (или контрактов со встречными инвестиционными обязательствами), находит поддержку в Прикамье. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина правительство региона на данный момент продолжает активно работать над проектами, реализация которых возможна в рамках офсетного контракта как внутри региона, так и в рамках межрегиональных.Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина отметила, что преимущества офсетов заключаются в возможности локализации технически сложных производств, импортозамещения, увеличения и модернизация мощностей действующих предприятий, производящих инновационную, востребованную продукцию. В обмен инвестор получает гарантированный долгосрочный спрос в производимой продукции или оказываемых услугах со стороны региона. При этом регион не всегда может обеспечить достаточный уровень спроса на производимую продукцию. В этом случае эффективным механизмом являются межрегиональные офсетные контракты, в рамках которых возможно объединение потребностей регионов. В этом направлении Пермский край активно взаимодействует с Москвой.В 2024 году Москва первая среди регионов России начала заключать межрегиональные офсетные контракты. Офсет с Пермским краем стал четвертым.Председатель правления АО "НОРКЕМ холдинг" Владимир Дмитриев указал, что заключение офсетного договора со встречными инвестиционными обязательствами – важный шаг в реализации стратегии импортозамещения. Соглашение послужит целям создания новых высокотехнологических производств на территории Российской Федерации и поставки потребителям современных отечественных реагентов, включая предприятия жизнеобеспечения. Он поблагодарил правительство Москвы, правительство Пермского края и руководство АО "Мосводоканал" за оказанное доверие.Всего с 2017 года правительство Москвы заключило более 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и другое. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит более 700 миллиардов рублей. Суммарно будет создано около 8 тысяч рабочих мест.По девяти офсетным контрактам инвесторы построили и обновили производства, начали поставки товаров для городских нужд.

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москва, пермский край, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, мосводоканал