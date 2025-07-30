https://ria.ru/20250730/leonov-2032387716.html

Леонов: ЧР по легкой атлетике в Казани пройдет на высшем уровне

Леонов: ЧР по легкой атлетике в Казани пройдет на высшем уровне - РИА Новости, 30.07.2025

Леонов: ЧР по легкой атлетике в Казани пройдет на высшем уровне

Чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа, будет проведен на высшем уровне, заявил министр спорта Республики Татарстан... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:08:00+03:00

2025-07-30T15:08:00+03:00

2025-07-30T15:08:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

спорт

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891213470_0:1770:2047:2921_1920x0_80_0_0_67b8f05289770b4dcc298fa2616908b2.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа, будет проведен на высшем уровне, заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в ходе пресс-конференции, посвященной проведению соревнований. "Это самый крупный турнир в этом году и большой вызов для нас. Мы давно готовимся к нему вместе с командой и обновленной федерацией и видим большую вовлеченность и профессионализм. Поэтому уверен, что нам удастся провести чемпионат на самом высоком уровне", – сказал министр. Он уточнил, что стадион, который принимал игры БРИКС в 2024 году, прошел небольшой косметический ремонт и на сегодня является одним из лучших в стране. "Ждем зрителей на трибунах и отличных результатов от спортсменов. Мы, как соорганизатор мероприятия, сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и гостеприимство: всех встретим, всех разместим, всех накормим и проводим", – заверил Леонов. Освещать чемпионат планирует спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На пресс-конференции он отметил, что Татарстан – это "влюбленная в спорт республика", а Казань вполне способна конкурировать за звание спортивной столицы. "Здесь прекрасный стадион, и нет никаких сомнений, что Татарстан и Казань блестяще организуют соревнования. Когда профессионалы в республике и федерация легкой атлетики работают вместе, мы просто обречены на успех", – сказал Губерниев. Он добавил, что чемпионат важен и для того, чтобы показать всему миру, что российские спортсмены готовы "вернуться во всеоружии". "Это больше чем спорт – это фестиваль жизни, молодости и красоты, ведь самое главное, для чего мы живем, это счастливые глаза наших детей", – заключил комментатор.

https://ria.ru/20250730/leonov-2032380007.html

https://ria.ru/20250722/kreml-2030727468.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан), спорт, казань