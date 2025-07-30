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Леонов: ЧР по легкой атлетике в Казани пройдет на высшем уровне - РИА Новости, 30.07.2025
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Республика Татарстан
 
15:08 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/leonov-2032387716.html
Леонов: ЧР по легкой атлетике в Казани пройдет на высшем уровне
Леонов: ЧР по легкой атлетике в Казани пройдет на высшем уровне - РИА Новости, 30.07.2025
Леонов: ЧР по легкой атлетике в Казани пройдет на высшем уровне
Чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа, будет проведен на высшем уровне, заявил министр спорта Республики Татарстан... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:08:00+03:00
2025-07-30T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа, будет проведен на высшем уровне, заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в ходе пресс-конференции, посвященной проведению соревнований. "Это самый крупный турнир в этом году и большой вызов для нас. Мы давно готовимся к нему вместе с командой и обновленной федерацией и видим большую вовлеченность и профессионализм. Поэтому уверен, что нам удастся провести чемпионат на самом высоком уровне", – сказал министр. Он уточнил, что стадион, который принимал игры БРИКС в 2024 году, прошел небольшой косметический ремонт и на сегодня является одним из лучших в стране. "Ждем зрителей на трибунах и отличных результатов от спортсменов. Мы, как соорганизатор мероприятия, сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и гостеприимство: всех встретим, всех разместим, всех накормим и проводим", – заверил Леонов. Освещать чемпионат планирует спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На пресс-конференции он отметил, что Татарстан – это "влюбленная в спорт республика", а Казань вполне способна конкурировать за звание спортивной столицы. "Здесь прекрасный стадион, и нет никаких сомнений, что Татарстан и Казань блестяще организуют соревнования. Когда профессионалы в республике и федерация легкой атлетики работают вместе, мы просто обречены на успех", – сказал Губерниев. Он добавил, что чемпионат важен и для того, чтобы показать всему миру, что российские спортсмены готовы "вернуться во всеоружии". "Это больше чем спорт – это фестиваль жизни, молодости и красоты, ведь самое главное, для чего мы живем, это счастливые глаза наших детей", – заключил комментатор.
https://ria.ru/20250730/leonov-2032380007.html
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республика татарстан (татарстан), спорт, казань
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Спорт, Казань
Леонов: ЧР по легкой атлетике в Казани пройдет на высшем уровне

Леонов: чемпионат России по легкой атлетике проведут в Казани на высшем уровне

© Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика, бег
Легкая атлетика, бег - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа, будет проведен на высшем уровне, заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в ходе пресс-конференции, посвященной проведению соревнований.
"Это самый крупный турнир в этом году и большой вызов для нас. Мы давно готовимся к нему вместе с командой и обновленной федерацией и видим большую вовлеченность и профессионализм. Поэтому уверен, что нам удастся провести чемпионат на самом высоком уровне", – сказал министр.
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Он уточнил, что стадион, который принимал игры БРИКС в 2024 году, прошел небольшой косметический ремонт и на сегодня является одним из лучших в стране.
"Ждем зрителей на трибунах и отличных результатов от спортсменов. Мы, как соорганизатор мероприятия, сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и гостеприимство: всех встретим, всех разместим, всех накормим и проводим", – заверил Леонов.
Освещать чемпионат планирует спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На пресс-конференции он отметил, что Татарстан – это "влюбленная в спорт республика", а Казань вполне способна конкурировать за звание спортивной столицы.
"Здесь прекрасный стадион, и нет никаких сомнений, что Татарстан и Казань блестяще организуют соревнования. Когда профессионалы в республике и федерация легкой атлетики работают вместе, мы просто обречены на успех", – сказал Губерниев.
Он добавил, что чемпионат важен и для того, чтобы показать всему миру, что российские спортсмены готовы "вернуться во всеоружии".
"Это больше чем спорт – это фестиваль жизни, молодости и красоты, ведь самое главное, для чего мы живем, это счастливые глаза наших детей", – заключил комментатор.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)СпортКазань
 
 
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