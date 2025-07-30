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Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани продали половину всех билетов - РИА Новости, 30.07.2025
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Республика Татарстан
 
14:52 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/leonov-2032380007.html
Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани продали половину всех билетов
Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани продали половину всех билетов - РИА Новости, 30.07.2025
Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани продали половину всех билетов
Около 10 тысяч билетов продано на чемпионат России по легкой атлетике в Казани, это примерно половина от их общего количества, сообщил министр спорта Республики РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:52:00+03:00
2025-07-30T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 10 тысяч билетов продано на чемпионат России по легкой атлетике в Казани, это примерно половина от их общего количества, сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике состоится с 7 по 10 августа. "Несмотря на то, что мы только начали активную медиа-кампанию, уже реализовано порядка 10 тысяч билетов из общего количества 20 тысяч. Я думаю, в ближайшие дни все билеты на наши трибуны будут проданы", – сказал министр в ходе пресс-конференции, посвященной проведению турнира. Он пояснил, что помимо чисто спортивных событий и выступлений атлетов, среди которых 30 представителей Татарстана, для зрителей пройдут многочисленные околоспортивные мероприятия: ночной забег для любителей, развлекательная программа, различные активности для детей и молодежи. В свою очередь, исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский отметил, что философией обновленной организации является превращение спортивных мероприятий в фестивальное действо, которое будет интересно всем группам населения, а не только профессиональным спортсменам. "Мы не только усиливаем спортивную составляющую, но и начинаем работать с массовым зрителем. Продажа билетов на чемпионат России – это уникальное событие, ранее проход был бесплатным. Но мы делаем мероприятие на таком уровне и такого качества, что не сомневаемся – трибуны будут заполнены", – сказал Ярышевский. В частности, для привлечения зрителей планируется автограф-сессия с ведущими спортсменами, выступления известных артистов, забег "люди против роботов" и многое другое. В частности, совместно с главой республики Рустамом Миннихановым чемпионат откроет певица Татьяна Куртукова. "Мы готовы интегрировать разные форматы, чтобы люди приходили с детьми, чтобы дети увлекались этим и приходили потом в легкую атлетику", – заключил представитель ВФЛА.
https://ria.ru/20250722/kreml-2030727468.html
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россия, спорт, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Спорт, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани продали половину всех билетов

Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани уже продано порядка 10 тысяч билетов

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМинистр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 10 тысяч билетов продано на чемпионат России по легкой атлетике в Казани, это примерно половина от их общего количества, сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике состоится с 7 по 10 августа.
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"Несмотря на то, что мы только начали активную медиа-кампанию, уже реализовано порядка 10 тысяч билетов из общего количества 20 тысяч. Я думаю, в ближайшие дни все билеты на наши трибуны будут проданы", – сказал министр в ходе пресс-конференции, посвященной проведению турнира.
Он пояснил, что помимо чисто спортивных событий и выступлений атлетов, среди которых 30 представителей Татарстана, для зрителей пройдут многочисленные околоспортивные мероприятия: ночной забег для любителей, развлекательная программа, различные активности для детей и молодежи.
В свою очередь, исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский отметил, что философией обновленной организации является превращение спортивных мероприятий в фестивальное действо, которое будет интересно всем группам населения, а не только профессиональным спортсменам.
"Мы не только усиливаем спортивную составляющую, но и начинаем работать с массовым зрителем. Продажа билетов на чемпионат России – это уникальное событие, ранее проход был бесплатным. Но мы делаем мероприятие на таком уровне и такого качества, что не сомневаемся – трибуны будут заполнены", – сказал Ярышевский.
В частности, для привлечения зрителей планируется автограф-сессия с ведущими спортсменами, выступления известных артистов, забег "люди против роботов" и многое другое. В частности, совместно с главой республики Рустамом Миннихановым чемпионат откроет певица Татьяна Куртукова.
"Мы готовы интегрировать разные форматы, чтобы люди приходили с детьми, чтобы дети увлекались этим и приходили потом в легкую атлетику", – заключил представитель ВФЛА.
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