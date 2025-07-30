https://ria.ru/20250730/leonov-2032380007.html

Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани продали половину всех билетов

Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани продали половину всех билетов - РИА Новости, 30.07.2025

Леонов: на ЧР по легкой атлетике в Казани продали половину всех билетов

Около 10 тысяч билетов продано на чемпионат России по легкой атлетике в Казани, это примерно половина от их общего количества, сообщил министр спорта Республики РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:52:00+03:00

2025-07-30T14:52:00+03:00

2025-07-30T14:52:00+03:00

республика татарстан

россия

спорт

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902059218_0:262:3077:1992_1920x0_80_0_0_7eda02ab67b44eb099e7839230dafd65.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 10 тысяч билетов продано на чемпионат России по легкой атлетике в Казани, это примерно половина от их общего количества, сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике состоится с 7 по 10 августа. "Несмотря на то, что мы только начали активную медиа-кампанию, уже реализовано порядка 10 тысяч билетов из общего количества 20 тысяч. Я думаю, в ближайшие дни все билеты на наши трибуны будут проданы", – сказал министр в ходе пресс-конференции, посвященной проведению турнира. Он пояснил, что помимо чисто спортивных событий и выступлений атлетов, среди которых 30 представителей Татарстана, для зрителей пройдут многочисленные околоспортивные мероприятия: ночной забег для любителей, развлекательная программа, различные активности для детей и молодежи. В свою очередь, исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский отметил, что философией обновленной организации является превращение спортивных мероприятий в фестивальное действо, которое будет интересно всем группам населения, а не только профессиональным спортсменам. "Мы не только усиливаем спортивную составляющую, но и начинаем работать с массовым зрителем. Продажа билетов на чемпионат России – это уникальное событие, ранее проход был бесплатным. Но мы делаем мероприятие на таком уровне и такого качества, что не сомневаемся – трибуны будут заполнены", – сказал Ярышевский. В частности, для привлечения зрителей планируется автограф-сессия с ведущими спортсменами, выступления известных артистов, забег "люди против роботов" и многое другое. В частности, совместно с главой республики Рустамом Миннихановым чемпионат откроет певица Татьяна Куртукова. "Мы готовы интегрировать разные форматы, чтобы люди приходили с детьми, чтобы дети увлекались этим и приходили потом в легкую атлетику", – заключил представитель ВФЛА.

https://ria.ru/20250722/kreml-2030727468.html

https://ria.ru/20250721/orden-2030422555.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, спорт, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)