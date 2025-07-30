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ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники - РИА Новости, 30.07.2025
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Надежные люди
 
12:06 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ldpr-2032317188.html
ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники
ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники - РИА Новости, 30.07.2025
ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники
Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию техники и оборудования, в том числе... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:06:00+03:00
2025-07-30T12:06:00+03:00
надежные люди
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию техники и оборудования, в том числе 16 автомобилей, 11 мотоциклов и беспилотники широкого спектра, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Как уточняет пресс-служба, партия передала 16 автомобилей, включая модифицированные "Нивы", оснащенные системой РЭБ и четырехмиллиметровым бронелистом, способные преодолевать водные преграды, 11 мотоциклов повышенной мощности и пять квадроциклов. Помимо этого, ЛДПР направила беспилотники широкого спектра - от серий "Мавик 4Т", "3Т", "Про" и "Классик" до легких дронов. Также переданы усилители сигнала ("инкубаторы"), детекторы БПЛА "Булат", спутниковые терминалы Starlink, мониторы перехвата FPV-дронов, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы, радиостанции, оптика и прицелы, индивидуальная защита, медикаменты и пауэрбанки. "Сегодня мы отправляем технику, которая поможет нашим ребятам, нашим солдатам и офицерам сохранить жизни для Победы и для великого будущего нашей страны. Пока идёт переговорный процесс, нам важно удерживать и наращивать позиции на земле. Эта техника будет этому способствовать. Мы не имеем права терять ни темпа, ни инициативы", - сказал Слуцкий РИА Новости. Парламентарий добавил, что эта "отправка" показывает и коллективному Западу, и мировому большинству глобального Юга, что "мы едины, все вместе, плечом к плечу, боремся во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой Победы".
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сво, лдпр
Надежные люди, СВО, ЛДПР
ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники

ЛДПР передала российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию гумпомощи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию техники и оборудования, в том числе 16 автомобилей, 11 мотоциклов и беспилотники широкого спектра, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Как уточняет пресс-служба, партия передала 16 автомобилей, включая модифицированные "Нивы", оснащенные системой РЭБ и четырехмиллиметровым бронелистом, способные преодолевать водные преграды, 11 мотоциклов повышенной мощности и пять квадроциклов. Помимо этого, ЛДПР направила беспилотники широкого спектра - от серий "Мавик 4Т", "3Т", "Про" и "Классик" до легких дронов. Также переданы усилители сигнала ("инкубаторы"), детекторы БПЛА "Булат", спутниковые терминалы Starlink, мониторы перехвата FPV-дронов, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы, радиостанции, оптика и прицелы, индивидуальная защита, медикаменты и пауэрбанки.
"Сегодня мы отправляем технику, которая поможет нашим ребятам, нашим солдатам и офицерам сохранить жизни для Победы и для великого будущего нашей страны. Пока идёт переговорный процесс, нам важно удерживать и наращивать позиции на земле. Эта техника будет этому способствовать. Мы не имеем права терять ни темпа, ни инициативы", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Парламентарий добавил, что эта "отправка" показывает и коллективному Западу, и мировому большинству глобального Юга, что "мы едины, все вместе, плечом к плечу, боремся во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой Победы".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Единая Россия и фонд Наша Правда передали ВС РФ партию специальной техники
29 июля, 15:58
 
Надежные людиСВОЛДПР
 
 
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