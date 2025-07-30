https://ria.ru/20250730/ldpr-2032317188.html

ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники

ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники - РИА Новости, 30.07.2025

ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники

Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию техники и оборудования, в том числе... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:06:00+03:00

2025-07-30T12:06:00+03:00

2025-07-30T12:06:00+03:00

надежные люди

сво

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию техники и оборудования, в том числе 16 автомобилей, 11 мотоциклов и беспилотники широкого спектра, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Как уточняет пресс-служба, партия передала 16 автомобилей, включая модифицированные "Нивы", оснащенные системой РЭБ и четырехмиллиметровым бронелистом, способные преодолевать водные преграды, 11 мотоциклов повышенной мощности и пять квадроциклов. Помимо этого, ЛДПР направила беспилотники широкого спектра - от серий "Мавик 4Т", "3Т", "Про" и "Классик" до легких дронов. Также переданы усилители сигнала ("инкубаторы"), детекторы БПЛА "Булат", спутниковые терминалы Starlink, мониторы перехвата FPV-дронов, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы, радиостанции, оптика и прицелы, индивидуальная защита, медикаменты и пауэрбанки. "Сегодня мы отправляем технику, которая поможет нашим ребятам, нашим солдатам и офицерам сохранить жизни для Победы и для великого будущего нашей страны. Пока идёт переговорный процесс, нам важно удерживать и наращивать позиции на земле. Эта техника будет этому способствовать. Мы не имеем права терять ни темпа, ни инициативы", - сказал Слуцкий РИА Новости. Парламентарий добавил, что эта "отправка" показывает и коллективному Западу, и мировому большинству глобального Юга, что "мы едины, все вместе, плечом к плечу, боремся во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой Победы".

https://ria.ru/20250729/svo-2032154732.html

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сво, лдпр