https://ria.ru/20250730/ldpr-2032317188.html
ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники
ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники - РИА Новости, 30.07.2025
ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники
Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию техники и оборудования, в том числе... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:06:00+03:00
2025-07-30T12:06:00+03:00
2025-07-30T12:06:00+03:00
надежные люди
сво
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию техники и оборудования, в том числе 16 автомобилей, 11 мотоциклов и беспилотники широкого спектра, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Как уточняет пресс-служба, партия передала 16 автомобилей, включая модифицированные "Нивы", оснащенные системой РЭБ и четырехмиллиметровым бронелистом, способные преодолевать водные преграды, 11 мотоциклов повышенной мощности и пять квадроциклов. Помимо этого, ЛДПР направила беспилотники широкого спектра - от серий "Мавик 4Т", "3Т", "Про" и "Классик" до легких дронов. Также переданы усилители сигнала ("инкубаторы"), детекторы БПЛА "Булат", спутниковые терминалы Starlink, мониторы перехвата FPV-дронов, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы, радиостанции, оптика и прицелы, индивидуальная защита, медикаменты и пауэрбанки. "Сегодня мы отправляем технику, которая поможет нашим ребятам, нашим солдатам и офицерам сохранить жизни для Победы и для великого будущего нашей страны. Пока идёт переговорный процесс, нам важно удерживать и наращивать позиции на земле. Эта техника будет этому способствовать. Мы не имеем права терять ни темпа, ни инициативы", - сказал Слуцкий РИА Новости. Парламентарий добавил, что эта "отправка" показывает и коллективному Западу, и мировому большинству глобального Юга, что "мы едины, все вместе, плечом к плечу, боремся во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой Победы".
https://ria.ru/20250729/svo-2032154732.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fc103bf981614182a80ce20260204d93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, лдпр
ЛДПР передала российским военнослужащим крупную партию техники
ЛДПР передала российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию гумпомощи
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители ЛДПР совместно с лидером партии Леонидом Слуцким передали российским военнослужащим в зоне СВО крупную партию техники и оборудования, в том числе 16 автомобилей, 11 мотоциклов и беспилотники широкого спектра, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Как уточняет пресс-служба, партия передала 16 автомобилей, включая модифицированные "Нивы", оснащенные системой РЭБ и четырехмиллиметровым бронелистом, способные преодолевать водные преграды, 11 мотоциклов повышенной мощности и пять квадроциклов. Помимо этого, ЛДПР направила беспилотники широкого спектра - от серий "Мавик 4Т", "3Т", "Про" и "Классик" до легких дронов. Также переданы усилители сигнала ("инкубаторы"), детекторы БПЛА "Булат", спутниковые терминалы Starlink, мониторы перехвата FPV-дронов, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы, радиостанции, оптика и прицелы, индивидуальная защита, медикаменты и пауэрбанки.
"Сегодня мы отправляем технику, которая поможет нашим ребятам, нашим солдатам и офицерам сохранить жизни для Победы и для великого будущего нашей страны. Пока идёт переговорный процесс, нам важно удерживать и наращивать позиции на земле. Эта техника будет этому способствовать. Мы не имеем права терять ни темпа, ни инициативы", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Парламентарий добавил, что эта "отправка" показывает и коллективному Западу, и мировому большинству глобального Юга, что "мы едины, все вместе, плечом к плечу, боремся во имя страны, во имя президента, во имя нашей скорой Победы".