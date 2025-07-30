https://ria.ru/20250730/kuzbass-2032330848.html

Из Кузбасса в зону СВО отправили более 5 тыс "браслетов выживания"

Из Кузбасса в зону СВО отправили более 5 тыс "браслетов выживания" - РИА Новости, 30.07.2025

Из Кузбасса в зону СВО отправили более 5 тыс "браслетов выживания"

Волонтеры из Кемерово отправили бойцам СВО более 5 тысяч "браслетов выживания", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:47:00+03:00

2025-07-30T12:47:00+03:00

2025-07-30T12:47:00+03:00

надежные люди

кемеровская область

сво

кемерово

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КЕМЕРОВО, 30 июл – РИА Новости. Волонтеры из Кемерово отправили бойцам СВО более 5 тысяч "браслетов выживания", сообщает пресс-служба правительства региона. "Волонтеры Кемерова отправили бойцам СВО более 5 тысяч "браслетов выживания". Браслет представляет собой компактное изделие, сплетенное из пяти метров альпинистской веревки, которая способна выдержать до 200 килограммов. Если она будет просто лежать в кармане или рюкзаке, то может запутаться, что не очень удобно, особенно в экстремальной ситуации. Когда она на руке в виде браслета, достаточно потянуть, и веревка легко разматывается", – говорится в сообщении. Уточняется, что "браслеты выживания" используют для вытаскивания раненых бойцов, когда нет строп и носилок, в качестве жгута на рану, троса для саперной кошки при разминировании. Также с его помощью можно закрепить груз, заменить порванные шнурки. "Активисты "Кемеровчанина" научились плести браслеты сами, теперь учат других желающих освоить эту технику. Из одной бобины веревки получается 19 изделий. Материалы приобретаются на пожертвования и средства самих волонтеров", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/ldpr-2032317188.html

кемеровская область

кемерово

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кемеровская область, сво, кемерово