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Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах

Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах - РИА Новости, 30.07.2025

Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах

Турист и тревел-блогер Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:28:00+03:00

2025-07-30T12:28:00+03:00

2025-07-30T13:23:00+03:00

петропавловск-камчатский

парамушир

курильские острова

российский союз туриндустрии (рст)

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Турист и тревел-блогер Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе острова Парамушир (Курильская гряда): с отвесных скал с грохотом летели камни, сивучи попрыгали в воду. "Застал землетрясение рядом с Парамуширом, когда двигались вдоль небольшого острова Анциферова на экспедиционных лодках "Зодиак". С отвесных скал внезапно обрушилась горная порода. Камни летели с грохотом, что даже сивучи попрыгали в воду и долго испуганно кружили в Охотском море", - рассказал турист. Он отметил, что пассажиров на судне "Профессор Хромов" в момент землетрясения "неестественно тряхнуло, и объявили по громкой связи о землетрясении". "Сейчас идем в сторону Петропавловска-Камчатского, проходим первый Курильский пролив. Море неспокойное", - добавил он. Он уточнил, что экспедиционный круиз по Курильским островам на судне "Профессор Хромов" начался 25 июля из порта Петропавловска-Камчатского. Возвратятся туристы в точку отправления 1 августа. Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности после землетрясения. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

петропавловск-камчатский

парамушир

курильские острова

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Спасающиеся от цунами сивучи "С отвесных скал внезапно обрушилась горная порода. Камни летели с грохотом, что даже сивучи попрыгали в воду". Турист Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе острова Парамушир (Курильская гряда). 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-30T12:28 true PT0M24S

Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник. 2025-07-30T12:28 true PT1M23S

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петропавловск-камчатский, парамушир, курильские острова, российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия