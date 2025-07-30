https://ria.ru/20250730/kurily-2032323775.html
Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах
Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах - РИА Новости, 30.07.2025
Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах
Турист и тревел-блогер Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:28:00+03:00
2025-07-30T12:28:00+03:00
2025-07-30T13:23:00+03:00
петропавловск-камчатский
парамушир
курильские острова
российский союз туриндустрии (рст)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Турист и тревел-блогер Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе острова Парамушир (Курильская гряда): с отвесных скал с грохотом летели камни, сивучи попрыгали в воду. "Застал землетрясение рядом с Парамуширом, когда двигались вдоль небольшого острова Анциферова на экспедиционных лодках "Зодиак". С отвесных скал внезапно обрушилась горная порода. Камни летели с грохотом, что даже сивучи попрыгали в воду и долго испуганно кружили в Охотском море", - рассказал турист. Он отметил, что пассажиров на судне "Профессор Хромов" в момент землетрясения "неестественно тряхнуло, и объявили по громкой связи о землетрясении". "Сейчас идем в сторону Петропавловска-Камчатского, проходим первый Курильский пролив. Море неспокойное", - добавил он. Он уточнил, что экспедиционный круиз по Курильским островам на судне "Профессор Хромов" начался 25 июля из порта Петропавловска-Камчатского. Возвратятся туристы в точку отправления 1 августа. Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности после землетрясения. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
петропавловск-камчатский
парамушир
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Спасающиеся от цунами сивучи
"С отвесных скал внезапно обрушилась горная порода. Камни летели с грохотом, что даже сивучи попрыгали в воду". Турист Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе острова Парамушир (Курильская гряда).
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2025-07-30T12:28
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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
2025-07-30T12:28
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петропавловск-камчатский, парамушир, курильские острова, российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Парамушир, Курильские острова, Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах
Турист Герасименко: сивучи попрыгали в воду при землетрясении на Курилах