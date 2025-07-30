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Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах - РИА Новости, 30.07.2025
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12:28 30.07.2025 (обновлено: 13:23 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kurily-2032323775.html
Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах
Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах - РИА Новости, 30.07.2025
Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах
Турист и тревел-блогер Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:28:00+03:00
2025-07-30T13:23:00+03:00
петропавловск-камчатский
парамушир
курильские острова
российский союз туриндустрии (рст)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032327687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16ce5c0b8a2e838634f7308eff0eca5e.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Турист и тревел-блогер Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе острова Парамушир (Курильская гряда): с отвесных скал с грохотом летели камни, сивучи попрыгали в воду. "Застал землетрясение рядом с Парамуширом, когда двигались вдоль небольшого острова Анциферова на экспедиционных лодках "Зодиак". С отвесных скал внезапно обрушилась горная порода. Камни летели с грохотом, что даже сивучи попрыгали в воду и долго испуганно кружили в Охотском море", - рассказал турист. Он отметил, что пассажиров на судне "Профессор Хромов" в момент землетрясения "неестественно тряхнуло, и объявили по громкой связи о землетрясении". "Сейчас идем в сторону Петропавловска-Камчатского, проходим первый Курильский пролив. Море неспокойное", - добавил он. Он уточнил, что экспедиционный круиз по Курильским островам на судне "Профессор Хромов" начался 25 июля из порта Петропавловска-Камчатского. Возвратятся туристы в точку отправления 1 августа. Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности после землетрясения. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
петропавловск-камчатский
парамушир
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасающиеся от цунами сивучи
"С отвесных скал внезапно обрушилась горная порода. Камни летели с грохотом, что даже сивучи попрыгали в воду". Турист Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе острова Парамушир (Курильская гряда). 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-30T12:28
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PT0M24S
Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
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петропавловск-камчатский, парамушир, курильские острова, российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Парамушир, Курильские острова, Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Очевидец рассказал о землетрясении на Курилах

Турист Герасименко: сивучи попрыгали в воду при землетрясении на Курилах

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Турист и тревел-блогер Иван Герасименко рассказал РИА Новости, что происходило во время землетрясения, когда он на экспедиционной лодке проходил в районе острова Парамушир (Курильская гряда): с отвесных скал с грохотом летели камни, сивучи попрыгали в воду.
"Застал землетрясение рядом с Парамуширом, когда двигались вдоль небольшого острова Анциферова на экспедиционных лодках "Зодиак". С отвесных скал внезапно обрушилась горная порода. Камни летели с грохотом, что даже сивучи попрыгали в воду и долго испуганно кружили в Охотском море", - рассказал турист.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
Он отметил, что пассажиров на судне "Профессор Хромов" в момент землетрясения "неестественно тряхнуло, и объявили по громкой связи о землетрясении".
"Сейчас идем в сторону Петропавловска-Камчатского, проходим первый Курильский пролив. Море неспокойное", - добавил он.
Он уточнил, что экспедиционный круиз по Курильским островам на судне "Профессор Хромов" начался 25 июля из порта Петропавловска-Камчатского. Возвратятся туристы в точку отправления 1 августа.
Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности после землетрясения.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане
Вчера, 09:55
 
Петропавловск-КамчатскийПарамуширКурильские островаРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Российская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
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