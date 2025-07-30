https://ria.ru/20250730/kuban-2032410218.html

На Кубани пресекли два теракта

На Кубани пресекли два теракта - РИА Новости, 30.07.2025

На Кубани пресекли два теракта

УФСБ по Краснодарскому краю пресекло два теракта в регионе, фигурант поджег объект инфраструктуры на железнодорожных путях и пытался поджечь административное... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:34:00+03:00

2025-07-30T16:34:00+03:00

2025-07-30T16:34:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

украина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. УФСБ по Краснодарскому краю пресекло два теракта в регионе, фигурант поджег объект инфраструктуры на железнодорожных путях и пытался поджечь административное здание, за деяния куратор обещал ему 100 тысяч рублей и 700 долларов, сейчас обвиняемый под стражей, сообщает СК РФ. По версии следствия, с февраля по май 2025 года 18-летний фигурант вступил в переписку с неустановленным лицом, которое предположительно находится на Украине. Куратор поручил ему поджечь административное здание в станице Кавказской и прислать в подтверждение фото и видео. За это фигуранту пообещали 700 долларов. К преступлению, как сообщается, фигурант привлек 17-летнего знакомого, с ним в мае этого года он планировал совершить поджог, однако на месте теракт пресекли сотрудники краевого управления ФСБ. Кроме того, сообщается, что 18-летний фигурант по указанию того же куратора за обещанное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях одной из станций, за что частично получил деньги. "Следственными органами СК России по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 18-летнему местному жителю в совершении преступлений террористической направленности (часть 1 статьи 205, часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и совершение особо тяжкого преступления (пункты "а, б" части 4 статьи 150 УК РФ). Подросток обвиняется в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ)... Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении следственного комитета РФ. Обвиняемые в ходе допроса признали вину, по ходатайству следствия их заключили под стражу.

https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html

https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html

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происшествия, россия, краснодарский край, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)