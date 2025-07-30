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На Кубани пресекли два теракта - РИА Новости, 30.07.2025
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16:34 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kuban-2032410218.html
На Кубани пресекли два теракта
На Кубани пресекли два теракта - РИА Новости, 30.07.2025
На Кубани пресекли два теракта
УФСБ по Краснодарскому краю пресекло два теракта в регионе, фигурант поджег объект инфраструктуры на железнодорожных путях и пытался поджечь административное... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:34:00+03:00
2025-07-30T16:34:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
украина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. УФСБ по Краснодарскому краю пресекло два теракта в регионе, фигурант поджег объект инфраструктуры на железнодорожных путях и пытался поджечь административное здание, за деяния куратор обещал ему 100 тысяч рублей и 700 долларов, сейчас обвиняемый под стражей, сообщает СК РФ. По версии следствия, с февраля по май 2025 года 18-летний фигурант вступил в переписку с неустановленным лицом, которое предположительно находится на Украине. Куратор поручил ему поджечь административное здание в станице Кавказской и прислать в подтверждение фото и видео. За это фигуранту пообещали 700 долларов. К преступлению, как сообщается, фигурант привлек 17-летнего знакомого, с ним в мае этого года он планировал совершить поджог, однако на месте теракт пресекли сотрудники краевого управления ФСБ. Кроме того, сообщается, что 18-летний фигурант по указанию того же куратора за обещанное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях одной из станций, за что частично получил деньги. "Следственными органами СК России по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 18-летнему местному жителю в совершении преступлений террористической направленности (часть 1 статьи 205, часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и совершение особо тяжкого преступления (пункты "а, б" части 4 статьи 150 УК РФ). Подросток обвиняется в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ)... Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении следственного комитета РФ. Обвиняемые в ходе допроса признали вину, по ходатайству следствия их заключили под стражу.
https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html
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происшествия, россия, краснодарский край, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Кубани пресекли два теракта

ФСБ пресекла два теракта в Краснодарском крае

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. УФСБ по Краснодарскому краю пресекло два теракта в регионе, фигурант поджег объект инфраструктуры на железнодорожных путях и пытался поджечь административное здание, за деяния куратор обещал ему 100 тысяч рублей и 700 долларов, сейчас обвиняемый под стражей, сообщает СК РФ.
По версии следствия, с февраля по май 2025 года 18-летний фигурант вступил в переписку с неустановленным лицом, которое предположительно находится на Украине. Куратор поручил ему поджечь административное здание в станице Кавказской и прислать в подтверждение фото и видео. За это фигуранту пообещали 700 долларов. К преступлению, как сообщается, фигурант привлек 17-летнего знакомого, с ним в мае этого года он планировал совершить поджог, однако на месте теракт пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.
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Кроме того, сообщается, что 18-летний фигурант по указанию того же куратора за обещанное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях одной из станций, за что частично получил деньги.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 18-летнему местному жителю в совершении преступлений террористической направленности (часть 1 статьи 205, часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и совершение особо тяжкого преступления (пункты "а, б" части 4 статьи 150 УК РФ). Подросток обвиняется в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ)... Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении следственного комитета РФ.
Обвиняемые в ходе допроса признали вину, по ходатайству следствия их заключили под стражу.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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