https://ria.ru/20250730/krasnyj-diplom-v-rossii-2032447350.html

Красный диплом в России: как получить и что он дает

Красный диплом в России: как получить, сколько четверок допускается, что дает

Красный диплом в России: как получить и что он дает

Красный диплом — цель десятков тысяч россиян, обучающихся в колледжах и вузах страны. Какие сейчас условия для его получения, сколько четверок допускается и... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:09:00+03:00

2025-07-30T19:09:00+03:00

2025-07-30T19:09:00+03:00

россия

образование

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Красный диплом — цель десятков тысяч россиян, обучающихся в колледжах и вузах страны. Какие сейчас условия для его получения, сколько четверок допускается и советы экспертов — в материале РИА Новости.Чем красный диплом отличается от обычногоКлючевое отличие — в уровне академической успеваемости студента, отмечает Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.Претендовать на красный диплом могут не только студенты очного и заочного отделений.Виды красных дипломов“Красные дипломы выдаются не только выпускникам высших учебных заведений, но и тем, кто успешно окончил средние специальные учебные заведения, ссузы — колледжи и техникумы, — отмечает Екатерина Андреева. — И хотя цель у них одна — отметить достижения учащегося, требования к получению могут несколько отличаться, что обусловлено спецификой образовательных программ каждого уровня”.После окончания вуза“Для получения красного диплома в вузе необходимо иметь средний балл не ниже 4,75, при этом не менее 75% оценок "отлично" по дисциплинам, учебным модулям, курсовым работам и проектам, междисциплинарным экзаменам, учебным и производственным практикам (по которым предусмотрена оценка или дифференцированный зачет), а остальные оценки — "хорошо"”, — говоритАлександр Батищев, кандидат экономических наук, доцент, руководитель по работе с вузами Всероссийского проекта “Цифровые навыки”.Также нужно сдать государственный экзамен (если он предусмотрен основной профессиональной образовательной программой) и дипломную работу на "отлично".После окончания ссуза“В колледжах и техникумах красный диплом также выдается при отсутствии оценок “удовлетворительно” и в том случае, если оценки “отлично” составляют 75% от общего числа отметок, — отмечает заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник.Требования для получения красного дипломаКак получить красный дипломЭксперты сходятся во мнении, что студентам, желающим получить красный диплом, необходимо очень внимательно и ответственно относиться к учебе с первого семестра.При этом важно уделять должное внимание непрофильным предметам. Отрицательная (и даже удовлетворительная) оценка по ним в дальнейшем может стать препятствием к получению желаемого диплома.“В локальном акте колледжа или вуза прописывается процедура пересдачи студентом элементов учебного плана с оценки "хорошо" на "отлично", чтобы претендовать на диплом с отличием. Как правило, студент на последнем курсе по его личному заявлению имеет право пересдать до трех дисциплин”, — отмечает кандидат экономических наук Александр Батищев.Активное участие в научных, культурных, спортивных и других, не связанных напрямую с учебой мероприятиях вуза или ссуза, также могут сыграть свою роль при получении диплома с отличием.Что дает красный дипломВ ряде случаев диплом с отличием может обеспечить его обладателю определенные преимущества — например, в процессе трудоустройства.Для некоторых работодателей наличие у соискателя красного диплома может стать одним из аргументов в его пользу. Особенно если выбирать приходится среди кандидатов примерно одного возраста и с похожим опытом работы.“Красный диплом свидетельствует о том, что человек умеет ставить перед собой цели и успешно их достигать, обладает усидчивостью и способностью к обучению. Конечно, наличие такого диплома не гарантирует, что кандидат идеально подойдет для конкретной компании, но это, безусловно, является позитивным сигналом, который заставляет рекрутеров обратить на него внимание”, — отмечает Екатерина Андреева, добавляя, что красный диплом может обеспечить и достойный оклад уже на старте работы.Мнение экспертаЕкатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ:“Получение красного диплома — не просто везение, а результат систематической и целенаправленной работы. Как человек, окончивший МГУ с отличием, могу поделиться несколькими советами, которые, надеюсь, окажутся полезными для студентов и магистрантов, стремящихся к этой цели.Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник:“На мой взгляд, красный диплом в первую очередь важен для тех, кто стремится в науку, на управленческие позиции или в сферу образования; там он может сыграть ключевую роль.Во многом очень важно совмещать учебу и внеучебную деятельность, ведь многие студенты находят будущих работодателей еще в период учебы, участвуя в конкурсах и мероприятиях, самые активные чаще всего сразу остаются работать в университетах”.

https://ria.ru/20250604/diplomy-2020874230.html

https://ria.ru/20250611/kak-postupit-v-vuz-rossii-2022314246.html

https://ria.ru/20250611/diplomnaya-rabota-2022325918.html

https://ria.ru/20250609/minobrnauki-2021691304.html

https://ria.ru/20220930/bakalavriat-1820576434.html

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россия, образование