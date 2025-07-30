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Красный диплом в России: как получить, сколько четверок допускается, что дает
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19:09 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/krasnyj-diplom-v-rossii-2032447350.html
Красный диплом в России: как получить и что он дает
Красный диплом в России: как получить, сколько четверок допускается, что дает
Красный диплом в России: как получить и что он дает
Красный диплом — цель десятков тысяч россиян, обучающихся в колледжах и вузах страны. Какие сейчас условия для его получения, сколько четверок допускается и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:09:00+03:00
2025-07-30T19:09:00+03:00
россия
образование
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Красный диплом — цель десятков тысяч россиян, обучающихся в колледжах и вузах страны. Какие сейчас условия для его получения, сколько четверок допускается и советы экспертов — в материале РИА Новости.Чем красный диплом отличается от обычногоКлючевое отличие — в уровне академической успеваемости студента, отмечает Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.Претендовать на красный диплом могут не только студенты очного и заочного отделений.Виды красных дипломов“Красные дипломы выдаются не только выпускникам высших учебных заведений, но и тем, кто успешно окончил средние специальные учебные заведения, ссузы — колледжи и техникумы, — отмечает Екатерина Андреева. — И хотя цель у них одна — отметить достижения учащегося, требования к получению могут несколько отличаться, что обусловлено спецификой образовательных программ каждого уровня”.После окончания вуза“Для получения красного диплома в вузе необходимо иметь средний балл не ниже 4,75, при этом не менее 75% оценок "отлично" по дисциплинам, учебным модулям, курсовым работам и проектам, междисциплинарным экзаменам, учебным и производственным практикам (по которым предусмотрена оценка или дифференцированный зачет), а остальные оценки — "хорошо"”, — говоритАлександр Батищев, кандидат экономических наук, доцент, руководитель по работе с вузами Всероссийского проекта “Цифровые навыки”.Также нужно сдать государственный экзамен (если он предусмотрен основной профессиональной образовательной программой) и дипломную работу на "отлично".После окончания ссуза“В колледжах и техникумах красный диплом также выдается при отсутствии оценок “удовлетворительно” и в том случае, если оценки “отлично” составляют 75% от общего числа отметок, — отмечает заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник.Требования для получения красного дипломаКак получить красный дипломЭксперты сходятся во мнении, что студентам, желающим получить красный диплом, необходимо очень внимательно и ответственно относиться к учебе с первого семестра.При этом важно уделять должное внимание непрофильным предметам. Отрицательная (и даже удовлетворительная) оценка по ним в дальнейшем может стать препятствием к получению желаемого диплома.“В локальном акте колледжа или вуза прописывается процедура пересдачи студентом элементов учебного плана с оценки "хорошо" на "отлично", чтобы претендовать на диплом с отличием. Как правило, студент на последнем курсе по его личному заявлению имеет право пересдать до трех дисциплин”, — отмечает кандидат экономических наук Александр Батищев.Активное участие в научных, культурных, спортивных и других, не связанных напрямую с учебой мероприятиях вуза или ссуза, также могут сыграть свою роль при получении диплома с отличием.Что дает красный дипломВ ряде случаев диплом с отличием может обеспечить его обладателю определенные преимущества — например, в процессе трудоустройства.Для некоторых работодателей наличие у соискателя красного диплома может стать одним из аргументов в его пользу. Особенно если выбирать приходится среди кандидатов примерно одного возраста и с похожим опытом работы.“Красный диплом свидетельствует о том, что человек умеет ставить перед собой цели и успешно их достигать, обладает усидчивостью и способностью к обучению. Конечно, наличие такого диплома не гарантирует, что кандидат идеально подойдет для конкретной компании, но это, безусловно, является позитивным сигналом, который заставляет рекрутеров обратить на него внимание”, — отмечает Екатерина Андреева, добавляя, что красный диплом может обеспечить и достойный оклад уже на старте работы.Мнение экспертаЕкатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ:“Получение красного диплома — не просто везение, а результат систематической и целенаправленной работы. Как человек, окончивший МГУ с отличием, могу поделиться несколькими советами, которые, надеюсь, окажутся полезными для студентов и магистрантов, стремящихся к этой цели.Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник:“На мой взгляд, красный диплом в первую очередь важен для тех, кто стремится в науку, на управленческие позиции или в сферу образования; там он может сыграть ключевую роль.Во многом очень важно совмещать учебу и внеучебную деятельность, ведь многие студенты находят будущих работодателей еще в период учебы, участвуя в конкурсах и мероприятиях, самые активные чаще всего сразу остаются работать в университетах”.
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россия, образование
Россия, Образование

Красный диплом в России: как получить и что он дает

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКрасный диплом
Красный диплом - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Оглавление
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Красный диплом — цель десятков тысяч россиян, обучающихся в колледжах и вузах страны. Какие сейчас условия для его получения, сколько четверок допускается и советы экспертов — в материале РИА Новости.
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Чем красный диплом отличается от обычного

Ключевое отличие — в уровне академической успеваемости студента, отмечает Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.
  • Стандартный диплом подтверждает, что выпускник успешно завершил образовательную программу.
  • Красный же диплом подчеркивает выдающиеся достижения, великолепные знания и навыки, продемонстрированные в процессе обучения.
Претендовать на красный диплом могут не только студенты очного и заочного отделений.

Виды красных дипломов

© Depositphotos.com / KoldunovДевушка с дипломом
Девушка с дипломом - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Depositphotos.com / Koldunov
Девушка с дипломом
“Красные дипломы выдаются не только выпускникам высших учебных заведений, но и тем, кто успешно окончил средние специальные учебные заведения, ссузы — колледжи и техникумы, — отмечает Екатерина Андреева. — И хотя цель у них одна — отметить достижения учащегося, требования к получению могут несколько отличаться, что обусловлено спецификой образовательных программ каждого уровня”.

После окончания вуза

“Для получения красного диплома в вузе необходимо иметь средний балл не ниже 4,75, при этом не менее 75% оценок "отлично" по дисциплинам, учебным модулям, курсовым работам и проектам, междисциплинарным экзаменам, учебным и производственным практикам (по которым предусмотрена оценка или дифференцированный зачет), а остальные оценки — "хорошо"”, — говорит
Александр Батищев, кандидат экономических наук, доцент, руководитель по работе с вузами Всероссийского проекта “Цифровые навыки”.
Также нужно сдать государственный экзамен (если он предусмотрен основной профессиональной образовательной программой) и дипломную работу на "отлично".
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После окончания ссуза

“В колледжах и техникумах красный диплом также выдается при отсутствии оценок “удовлетворительно” и в том случае, если оценки “отлично” составляют 75% от общего числа отметок, — отмечает заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник.
  • По его словам, нюансы могут отличаться в зависимости от образовательной организации, но в целом требования унифицированы.
  • Красный диплом для выпускника системы СПО может позволить ему получить преференции при поступлении в некоторые вузы.

Требования для получения красного диплома

  1. 1.
    Преобладающее количество “пятерок” по пройденным за время учебы предметам.
  2. 2.
    В большинстве учебных заведений отличных оценок должно быть не меньше 75% от общего числа отметок.
  3. 3.
    “Тройки” не допускаются, то есть оставшийся процент, помимо “пятерок”, должны заполнять исключительно хорошие оценки.
  4. 4.
    Средний балл выпускника, претендующего на получение диплома с отличием, не может быть ниже 4,75.
  5. 5.
    При этом учитываются лишь результаты экзаменов, зачеты — нет.
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Как получить красный диплом

Эксперты сходятся во мнении, что студентам, желающим получить красный диплом, необходимо очень внимательно и ответственно относиться к учебе с первого семестра.
При этом важно уделять должное внимание непрофильным предметам. Отрицательная (и даже удовлетворительная) оценка по ним в дальнейшем может стать препятствием к получению желаемого диплома.
  • Важный момент: образовательные организации нередко позволяют студентам пересдать несколько предметов, если текущие оценки не позволяют получить красный диплом. Количество таких предметов может отличаться в зависимости от программы, а также во многих случаях пересдать разрешают непрофильные предметы и только те дисциплины, по которым ранее были получены “тройки” (пересдавать “четверки” разрешено не везде).
“В локальном акте колледжа или вуза прописывается процедура пересдачи студентом элементов учебного плана с оценки "хорошо" на "отлично", чтобы претендовать на диплом с отличием. Как правило, студент на последнем курсе по его личному заявлению имеет право пересдать до трех дисциплин”, — отмечает кандидат экономических наук Александр Батищев.
Активное участие в научных, культурных, спортивных и других, не связанных напрямую с учебой мероприятиях вуза или ссуза, также могут сыграть свою роль при получении диплома с отличием.

Что дает красный диплом

© Depositphotos.com / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Depositphotos.com / unguryanu
Выпускники университета
В ряде случаев диплом с отличием может обеспечить его обладателю определенные преимущества — например, в процессе трудоустройства.
Для некоторых работодателей наличие у соискателя красного диплома может стать одним из аргументов в его пользу. Особенно если выбирать приходится среди кандидатов примерно одного возраста и с похожим опытом работы.
“Красный диплом свидетельствует о том, что человек умеет ставить перед собой цели и успешно их достигать, обладает усидчивостью и способностью к обучению. Конечно, наличие такого диплома не гарантирует, что кандидат идеально подойдет для конкретной компании, но это, безусловно, является позитивным сигналом, который заставляет рекрутеров обратить на него внимание”, — отмечает Екатерина Андреева, добавляя, что красный диплом может обеспечить и достойный оклад уже на старте работы.
  • Помимо этого красный диплом сыграет свою роль при поступлении на следующую ступень высшего образования — в магистратуру или аспирантуру.
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Мнение эксперта

Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ:
“Получение красного диплома — не просто везение, а результат систематической и целенаправленной работы. Как человек, окончивший МГУ с отличием, могу поделиться несколькими советами, которые, надеюсь, окажутся полезными для студентов и магистрантов, стремящихся к этой цели.
  1. 1.
    Не откладывайте на потом, начните усердно учиться с первого же семестра. Успешное начало создаст прочную основу для дальнейших успехов.
  2. 2.
    Углубляйте знания. Не ограничивайтесь только конспектами лекций и учебниками. Читайте дополнительную литературу, посещайте научные конференции, участвуйте в семинарах и, если есть возможность, начинайте писать научные статьи на интересующие вас темы уже с бакалавриата;
  3. 3.
    Будьте активны. Участвуйте в учебном процессе - задавайте вопросы, вступайте в дискуссии, проявляйте инициативу. Это поможет лучше усвоить материал и покажет вашу заинтересованность в предмете;
  4. 4.
    Грамотно планируйте и распределяйте свое время. Это поможет успешно выполнять все учебные задания и при этом находить время для отдыха и личной жизни;
  5. 5.
    Готовьтесь к экзаменам и зачетам заранее, чтобы избежать стресса и паники в последний момент;
  6. 6.
    Консультируйтесь с преподавателями, не стесняйтесь обращаться к ним за помощью и разъяснениями, за дополнительной литературой по интересующим темам;
  7. 7.
    Внимательно изучите и соблюдайте правила вуза/колледжа”.
Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник:
“На мой взгляд, красный диплом в первую очередь важен для тех, кто стремится в науку, на управленческие позиции или в сферу образования; там он может сыграть ключевую роль.
Во многом очень важно совмещать учебу и внеучебную деятельность, ведь многие студенты находят будущих работодателей еще в период учебы, участвуя в конкурсах и мероприятиях, самые активные чаще всего сразу остаются работать в университетах”.
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