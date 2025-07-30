Красный диплом в России: как получить и что он дает
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Красный диплом — цель десятков тысяч россиян, обучающихся в колледжах и вузах страны. Какие сейчас условия для его получения, сколько четверок допускается и советы экспертов — в материале РИА Новости.
Чем красный диплом отличается от обычного
Ключевое отличие — в уровне академической успеваемости студента, отмечает Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.
- Стандартный диплом подтверждает, что выпускник успешно завершил образовательную программу.
- Красный же диплом подчеркивает выдающиеся достижения, великолепные знания и навыки, продемонстрированные в процессе обучения.
Претендовать на красный диплом могут не только студенты очного и заочного отделений.
Виды красных дипломов
© Depositphotos.com / KoldunovДевушка с дипломом
© Depositphotos.com / Koldunov
Девушка с дипломом
“Красные дипломы выдаются не только выпускникам высших учебных заведений, но и тем, кто успешно окончил средние специальные учебные заведения, ссузы — колледжи и техникумы, — отмечает Екатерина Андреева. — И хотя цель у них одна — отметить достижения учащегося, требования к получению могут несколько отличаться, что обусловлено спецификой образовательных программ каждого уровня”.
После окончания вуза
“Для получения красного диплома в вузе необходимо иметь средний балл не ниже 4,75, при этом не менее 75% оценок "отлично" по дисциплинам, учебным модулям, курсовым работам и проектам, междисциплинарным экзаменам, учебным и производственным практикам (по которым предусмотрена оценка или дифференцированный зачет), а остальные оценки — "хорошо"”, — говорит
Александр Батищев, кандидат экономических наук, доцент, руководитель по работе с вузами Всероссийского проекта “Цифровые навыки”.
Также нужно сдать государственный экзамен (если он предусмотрен основной профессиональной образовательной программой) и дипломную работу на "отлично".
После окончания ссуза
“В колледжах и техникумах красный диплом также выдается при отсутствии оценок “удовлетворительно” и в том случае, если оценки “отлично” составляют 75% от общего числа отметок, — отмечает заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник.
- По его словам, нюансы могут отличаться в зависимости от образовательной организации, но в целом требования унифицированы.
- Красный диплом для выпускника системы СПО может позволить ему получить преференции при поступлении в некоторые вузы.
Требования для получения красного диплома
- 1.Преобладающее количество “пятерок” по пройденным за время учебы предметам.
- 2.В большинстве учебных заведений отличных оценок должно быть не меньше 75% от общего числа отметок.
- 3.“Тройки” не допускаются, то есть оставшийся процент, помимо “пятерок”, должны заполнять исключительно хорошие оценки.
- 4.Средний балл выпускника, претендующего на получение диплома с отличием, не может быть ниже 4,75.
- 5.При этом учитываются лишь результаты экзаменов, зачеты — нет.
Как получить красный диплом
Эксперты сходятся во мнении, что студентам, желающим получить красный диплом, необходимо очень внимательно и ответственно относиться к учебе с первого семестра.
При этом важно уделять должное внимание непрофильным предметам. Отрицательная (и даже удовлетворительная) оценка по ним в дальнейшем может стать препятствием к получению желаемого диплома.
- Важный момент: образовательные организации нередко позволяют студентам пересдать несколько предметов, если текущие оценки не позволяют получить красный диплом. Количество таких предметов может отличаться в зависимости от программы, а также во многих случаях пересдать разрешают непрофильные предметы и только те дисциплины, по которым ранее были получены “тройки” (пересдавать “четверки” разрешено не везде).
“В локальном акте колледжа или вуза прописывается процедура пересдачи студентом элементов учебного плана с оценки "хорошо" на "отлично", чтобы претендовать на диплом с отличием. Как правило, студент на последнем курсе по его личному заявлению имеет право пересдать до трех дисциплин”, — отмечает кандидат экономических наук Александр Батищев.
Активное участие в научных, культурных, спортивных и других, не связанных напрямую с учебой мероприятиях вуза или ссуза, также могут сыграть свою роль при получении диплома с отличием.
Что дает красный диплом
© Depositphotos.com / unguryanuВыпускники университета
© Depositphotos.com / unguryanu
Выпускники университета
В ряде случаев диплом с отличием может обеспечить его обладателю определенные преимущества — например, в процессе трудоустройства.
Для некоторых работодателей наличие у соискателя красного диплома может стать одним из аргументов в его пользу. Особенно если выбирать приходится среди кандидатов примерно одного возраста и с похожим опытом работы.
“Красный диплом свидетельствует о том, что человек умеет ставить перед собой цели и успешно их достигать, обладает усидчивостью и способностью к обучению. Конечно, наличие такого диплома не гарантирует, что кандидат идеально подойдет для конкретной компании, но это, безусловно, является позитивным сигналом, который заставляет рекрутеров обратить на него внимание”, — отмечает Екатерина Андреева, добавляя, что красный диплом может обеспечить и достойный оклад уже на старте работы.
- Помимо этого красный диплом сыграет свою роль при поступлении на следующую ступень высшего образования — в магистратуру или аспирантуру.
Мнение эксперта
Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ:
“Получение красного диплома — не просто везение, а результат систематической и целенаправленной работы. Как человек, окончивший МГУ с отличием, могу поделиться несколькими советами, которые, надеюсь, окажутся полезными для студентов и магистрантов, стремящихся к этой цели.
- 1.Не откладывайте на потом, начните усердно учиться с первого же семестра. Успешное начало создаст прочную основу для дальнейших успехов.
- 2.Углубляйте знания. Не ограничивайтесь только конспектами лекций и учебниками. Читайте дополнительную литературу, посещайте научные конференции, участвуйте в семинарах и, если есть возможность, начинайте писать научные статьи на интересующие вас темы уже с бакалавриата;
- 3.Будьте активны. Участвуйте в учебном процессе - задавайте вопросы, вступайте в дискуссии, проявляйте инициативу. Это поможет лучше усвоить материал и покажет вашу заинтересованность в предмете;
- 4.Грамотно планируйте и распределяйте свое время. Это поможет успешно выполнять все учебные задания и при этом находить время для отдыха и личной жизни;
- 5.Готовьтесь к экзаменам и зачетам заранее, чтобы избежать стресса и паники в последний момент;
- 6.Консультируйтесь с преподавателями, не стесняйтесь обращаться к ним за помощью и разъяснениями, за дополнительной литературой по интересующим темам;
- 7.Внимательно изучите и соблюдайте правила вуза/колледжа”.
Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник:
“На мой взгляд, красный диплом в первую очередь важен для тех, кто стремится в науку, на управленческие позиции или в сферу образования; там он может сыграть ключевую роль.
Во многом очень важно совмещать учебу и внеучебную деятельность, ведь многие студенты находят будущих работодателей еще в период учебы, участвуя в конкурсах и мероприятиях, самые активные чаще всего сразу остаются работать в университетах”.
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