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Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье - РИА Новости, 30.07.2025
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12:49 30.07.2025
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Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье
Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье - РИА Новости, 30.07.2025
Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье
На колумбийском тихоокеанском побережье в среду ожидается цунами, сообщило Национальное управление по снижению риска бедствий Колумбии (UNGRD) на своей странице РИА Новости, 30.07.2025
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2025-07-30T12:49:00+03:00
в мире
колумбия
камчатка
россия
камчатский край
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На колумбийском тихоокеанском побережье в среду ожидается цунами, сообщило Национальное управление по снижению риска бедствий Колумбии (UNGRD) на своей странице в Facebook*. "По данным Главного морского управления (Колумбии - ред.), после землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке, Россия, на тихоокеанском побережье Колумбии ожидаются сильные течения и волны цунами", - говорится в публикации. Отмечается, что наиболее высоки риски для регионов Нариньо и Чоко, а волны ожидаются в промежутке с 18.03 до 20.20 мск. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), его магнитуда составила 8,8.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
колумбия
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
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в мире, колумбия, камчатка, россия, камчатский край, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
В мире, Колумбия, Камчатка, Россия, Камчатский край, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье

Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье после бедствия на Камчатке

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На колумбийском тихоокеанском побережье в среду ожидается цунами, сообщило Национальное управление по снижению риска бедствий Колумбии (UNGRD) на своей странице в Facebook*.
"По данным Главного морского управления (Колумбии - ред.), после землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке, Россия, на тихоокеанском побережье Колумбии ожидаются сильные течения и волны цунами", - говорится в публикации.
Отмечается, что наиболее высоки риски для регионов Нариньо и Чоко, а волны ожидаются в промежутке с 18.03 до 20.20 мск.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), его магнитуда составила 8,8.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
В миреКолумбияКамчаткаРоссияКамчатский крайСахалинская областьЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
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