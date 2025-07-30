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Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье

Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье - РИА Новости, 30.07.2025

Колумбия ожидает цунами на тихоокеанском побережье

На колумбийском тихоокеанском побережье в среду ожидается цунами, сообщило Национальное управление по снижению риска бедствий Колумбии (UNGRD) на своей странице РИА Новости, 30.07.2025

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На колумбийском тихоокеанском побережье в среду ожидается цунами, сообщило Национальное управление по снижению риска бедствий Колумбии (UNGRD) на своей странице в Facebook*. "По данным Главного морского управления (Колумбии - ред.), после землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке, Россия, на тихоокеанском побережье Колумбии ожидаются сильные течения и волны цунами", - говорится в публикации. Отмечается, что наиболее высоки риски для регионов Нариньо и Чоко, а волны ожидаются в промежутке с 18.03 до 20.20 мск. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), его магнитуда составила 8,8.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-30T12:49 true PT4M16S

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