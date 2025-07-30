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США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук
США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук - РИА Новости, 30.07.2025
США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук
США превратили Европу в свою экономическую колонию благодаря конфликту на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:51:00+03:00
2025-07-30T11:51:00+03:00
2025-07-30T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США превратили Европу в свою экономическую колонию благодаря конфликту на Украине, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Ловушка для Европы захлопнулась, (президент США Дональд) Трамп поставил ЕС в позицию экономической колонии, а для ослабления продал Брюсселю войну с Россией. Теперь "Большим Израилем" становится не Украина, как об этом говорил (Владимир) Зеленский, а вся Европа, но США не только не будут ее финансировать, а, наоборот, заставят платить за поставки оружия и энергоресурсов", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сделку, заявила, что тяжелого для Европейского союза торгово-экономического договора с США и удара по экономике Европы можно было бы избежать, если бы Евросоюз стабильно получал газ из России.
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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, виктор медведчук, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
США превратили Европу в экономическую колонию, заявил Медведчук
Медведчук: США превратили ЕС в экономическую колонию из-за конфликта на Украине