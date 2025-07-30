Рейтинг@Mail.ru
В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kollegija-2032423738.html
В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина
В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина - РИА Новости, 30.07.2025
В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина
Морская коллегия РФ учредила награды в целях поощрения работников и коллективов предприятий и организаций, осуществляющих морскую деятельность. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:23:00+03:00
2025-07-30T17:23:00+03:00
россия
санкт-петербург
арктика
владимир путин
николай патрушев
день военно-морского флота
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031763210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b3fb6a884656449528fda8d7b39fc9b.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Морская коллегия РФ учредила награды в целях поощрения работников и коллективов предприятий и организаций, осуществляющих морскую деятельность. Как сообщили журналистам в Морской коллегии, "медалью "За верность российскому флоту" награждаются граждане Российской Федерации, внесших большой вклад в поддержание стратегической и региональной стабильности, укрепление обороны и безопасности России в Мировом океане, в обеспечение реализации проектов по укреплению морского могущества страны, в развитие Военно-Морского флота, транспортного, промыслового, экспедиционного, пассажирского и других видов морского и речного флота". Этой медалью могут быть награждены коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности за выдающиеся заслуги в укрепление и развитие флота. Медали "За верность российскому флоту" за номером 1 был удостоен президент России Владимир Путин. Награду Путину в минувшее воскресенье в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Медалью Морской коллегии "За отличие в морской деятельности" награждаются граждане России, а также граждане иностранных государств за большой вклад в реализацию национальной морской политики и обеспечение морской деятельности, в защиту национальных интересов России в Мировом океане, Арктике и Антарктике, в развитие морского потенциала и судостроительного комплекса страны, обновление его научно-технической и производственно-технологической базы, в развитие науки и подготовку квалифицированных кадров в сфере морской деятельности. Медалью "За содружество в морской деятельности" награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в международно-правовое обеспечение морской деятельности, в развитие международного сотрудничества в сфере морской деятельности, международных транспортных коридоров и морских транспортных коммуникаций. Медалью "За заслуги" награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в работу Морской коллегии, а также коллективы предприятий за выдающиеся заслуги в морской деятельности. ​Кроме того, учреждены почетный знак, почетная грамота и благодарность Морской коллеги. ​Решение об учреждении наград было принято ранее на заседании президиума Морской коллегии, их описание и рисунок согласованы с Геральдическим советом при президенте РФ. Решение о награждении наградами Морской коллегии принимает ее председатель.
https://ria.ru/20250727/putin-2031746302.html
https://ria.ru/20250727/putin-2031720765.html
россия
санкт-петербург
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путину вручили медаль "За верность российскому флоту"
Владимир Путин награждён медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». Награду главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
2025-07-30T17:23
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031763210_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0905479946bba0ff2833cd5aec385f9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, арктика, владимир путин, николай патрушев, день военно-морского флота, политика
Россия, Санкт-Петербург, Арктика, Владимир Путин, Николай Патрушев, День Военно-Морского Флота, Политика
В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина

Морская коллегия РФ учредила медали для поощрения вклада граждан в безопасность

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Морская коллегия РФ учредила награды в целях поощрения работников и коллективов предприятий и организаций, осуществляющих морскую деятельность.
Как сообщили журналистам в Морской коллегии, "медалью "За верность российскому флоту" награждаются граждане Российской Федерации, внесших большой вклад в поддержание стратегической и региональной стабильности, укрепление обороны и безопасности России в Мировом океане, в обеспечение реализации проектов по укреплению морского могущества страны, в развитие Военно-Морского флота, транспортного, промыслового, экспедиционного, пассажирского и других видов морского и речного флота". Этой медалью могут быть награждены коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности за выдающиеся заслуги в укрепление и развитие флота.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ Июльский шторм. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
На учениях флот продемонстрировал свои боевые возможности, заявил Путин
27 июля, 15:05
Медали "За верность российскому флоту" за номером 1 был удостоен президент России Владимир Путин. Награду Путину в минувшее воскресенье в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Медалью Морской коллегии "За отличие в морской деятельности" награждаются граждане России, а также граждане иностранных государств за большой вклад в реализацию национальной морской политики и обеспечение морской деятельности, в защиту национальных интересов России в Мировом океане, Арктике и Антарктике, в развитие морского потенциала и судостроительного комплекса страны, обновление его научно-технической и производственно-технологической базы, в развитие науки и подготовку квалифицированных кадров в сфере морской деятельности.
Медалью "За содружество в морской деятельности" награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в международно-правовое обеспечение морской деятельности, в развитие международного сотрудничества в сфере морской деятельности, международных транспортных коридоров и морских транспортных коммуникаций. Медалью "За заслуги" награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в работу Морской коллегии, а также коллективы предприятий за выдающиеся заслуги в морской деятельности.
​Кроме того, учреждены почетный знак, почетная грамота и благодарность Морской коллеги.
​Решение об учреждении наград было принято ранее на заседании президиума Морской коллегии, их описание и рисунок согласованы с Геральдическим советом при президенте РФ. Решение о награждении наградами Морской коллегии принимает ее председатель.
Обращение Владимира Путина к участникам оперативных учений Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота
27 июля, 12:21
 
РоссияСанкт-ПетербургАрктикаВладимир ПутинНиколай ПатрушевДень Военно-Морского ФлотаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала