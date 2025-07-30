В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина
Морская коллегия РФ учредила медали для поощрения вклада граждан в безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Морская коллегия РФ учредила награды в целях поощрения работников и коллективов предприятий и организаций, осуществляющих морскую деятельность.
Как сообщили журналистам в Морской коллегии, "медалью "За верность российскому флоту" награждаются граждане Российской Федерации, внесших большой вклад в поддержание стратегической и региональной стабильности, укрепление обороны и безопасности России в Мировом океане, в обеспечение реализации проектов по укреплению морского могущества страны, в развитие Военно-Морского флота, транспортного, промыслового, экспедиционного, пассажирского и других видов морского и речного флота". Этой медалью могут быть награждены коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности за выдающиеся заслуги в укрепление и развитие флота.
Медали "За верность российскому флоту" за номером 1 был удостоен президент России Владимир Путин. Награду Путину в минувшее воскресенье в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Медалью Морской коллегии "За отличие в морской деятельности" награждаются граждане России, а также граждане иностранных государств за большой вклад в реализацию национальной морской политики и обеспечение морской деятельности, в защиту национальных интересов России в Мировом океане, Арктике и Антарктике, в развитие морского потенциала и судостроительного комплекса страны, обновление его научно-технической и производственно-технологической базы, в развитие науки и подготовку квалифицированных кадров в сфере морской деятельности.
Медалью "За содружество в морской деятельности" награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в международно-правовое обеспечение морской деятельности, в развитие международного сотрудничества в сфере морской деятельности, международных транспортных коридоров и морских транспортных коммуникаций. Медалью "За заслуги" награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в работу Морской коллегии, а также коллективы предприятий за выдающиеся заслуги в морской деятельности.
Кроме того, учреждены почетный знак, почетная грамота и благодарность Морской коллеги.
Решение об учреждении наград было принято ранее на заседании президиума Морской коллегии, их описание и рисунок согласованы с Геральдическим советом при президенте РФ. Решение о награждении наградами Морской коллегии принимает ее председатель.