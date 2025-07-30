https://ria.ru/20250730/kollegija-2032423738.html

В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина

В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина - РИА Новости, 30.07.2025

В Морской коллегии рассказали о медали, которой наградили Путина

Морская коллегия РФ учредила награды в целях поощрения работников и коллективов предприятий и организаций, осуществляющих морскую деятельность. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:23:00+03:00

2025-07-30T17:23:00+03:00

2025-07-30T17:23:00+03:00

россия

санкт-петербург

арктика

владимир путин

николай патрушев

день военно-морского флота

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031763210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b3fb6a884656449528fda8d7b39fc9b.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Морская коллегия РФ учредила награды в целях поощрения работников и коллективов предприятий и организаций, осуществляющих морскую деятельность. Как сообщили журналистам в Морской коллегии, "медалью "За верность российскому флоту" награждаются граждане Российской Федерации, внесших большой вклад в поддержание стратегической и региональной стабильности, укрепление обороны и безопасности России в Мировом океане, в обеспечение реализации проектов по укреплению морского могущества страны, в развитие Военно-Морского флота, транспортного, промыслового, экспедиционного, пассажирского и других видов морского и речного флота". Этой медалью могут быть награждены коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности за выдающиеся заслуги в укрепление и развитие флота. Медали "За верность российскому флоту" за номером 1 был удостоен президент России Владимир Путин. Награду Путину в минувшее воскресенье в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Медалью Морской коллегии "За отличие в морской деятельности" награждаются граждане России, а также граждане иностранных государств за большой вклад в реализацию национальной морской политики и обеспечение морской деятельности, в защиту национальных интересов России в Мировом океане, Арктике и Антарктике, в развитие морского потенциала и судостроительного комплекса страны, обновление его научно-технической и производственно-технологической базы, в развитие науки и подготовку квалифицированных кадров в сфере морской деятельности. Медалью "За содружество в морской деятельности" награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в международно-правовое обеспечение морской деятельности, в развитие международного сотрудничества в сфере морской деятельности, международных транспортных коридоров и морских транспортных коммуникаций. Медалью "За заслуги" награждаются граждане России и иностранных государств за большой вклад в работу Морской коллегии, а также коллективы предприятий за выдающиеся заслуги в морской деятельности. ​Кроме того, учреждены почетный знак, почетная грамота и благодарность Морской коллеги. ​Решение об учреждении наград было принято ранее на заседании президиума Морской коллегии, их описание и рисунок согласованы с Геральдическим советом при президенте РФ. Решение о награждении наградами Морской коллегии принимает ее председатель.

https://ria.ru/20250727/putin-2031746302.html

https://ria.ru/20250727/putin-2031720765.html

россия

санкт-петербург

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путину вручили медаль "За верность российскому флоту" Владимир Путин награждён медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». Награду главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. 2025-07-30T17:23 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, арктика, владимир путин, николай патрушев, день военно-морского флота, политика