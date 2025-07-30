https://ria.ru/20250730/kiev-2032368434.html

Киев готов расплачиваться за оружие культурным наследием, заявила Захарова

Киев готов расплачиваться за оружие культурным наследием, заявила Захарова - РИА Новости, 30.07.2025

Киев готов расплачиваться за оружие культурным наследием, заявила Захарова

Киевский режим готов расплачиваться за поставляемое Западом оружие своим культурным наследием, ценностями, которые едва ли вернутся на Украину после отправки в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:28:00+03:00

2025-07-30T14:28:00+03:00

2025-07-30T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

европа

россия

мария захарова

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киевский режим готов расплачиваться за поставляемое Западом оружие своим культурным наследием, ценностями, которые едва ли вернутся на Украину после отправки в западные музеи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ она напомнила, как еще в 2023 году директор СВР Сергей Нарышкин предупреждал о подготовке вывоза святынь Киево-Печерской лавры за границу для передачи музеям Европы. За тот же 2023 год с Украины в Европу были вывезены многочисленные экспонаты, иконы, оказавшиеся в том числе в Лувре, отметила Захарова. "Вернутся ли эти и другие ценности обратно на Украину либо, как водится у колониальных держав, останутся в музеях метрополии? Я думаю, что этот вопрос не риторический, и ответ на него всем понятен. Киевский режим буквально готов расплачиваться за поставляемое Западом оружие в том числе культурным наследием, формирующим национальную идентичность, в стирании которой Зеленский регулярно обвиняет почему-то Россию", - сказала дипломат.

https://ria.ru/20250730/dubinskiy-2032305566.html

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украина, европа, россия, мария захарова, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)