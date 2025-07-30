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Участница экспедиции на Сахалине рассказала, как цунами смыло их лагерь - РИА Новости, 30.07.2025
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17:09 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032421337.html
Участница экспедиции на Сахалине рассказала, как цунами смыло их лагерь
Участница экспедиции на Сахалине рассказала, как цунами смыло их лагерь - РИА Новости, 30.07.2025
Участница экспедиции на Сахалине рассказала, как цунами смыло их лагерь
Участница экспедиции на острове Шумшу в Сахалинской области Вера Костамо рассказала РИА Новости, что через полтора часа после начала землетрясения на Камчатке... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:09:00+03:00
2025-07-30T17:09:00+03:00
происшествия
камчатка
сахалинская область
дальний восток
сахалин
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Участница экспедиции на острове Шумшу в Сахалинской области Вера Костамо рассказала РИА Новости, что через полтора часа после начала землетрясения на Камчатке вода в океане поднялась и смыла за минуты их палаточный лагерь. По словам Костамо, в среду практически все участники экспедиции находились в лагере. "Примерно в 10.25-10.30 (2.25-2.30 мск) начались сильные подземные толчки. Настолько сильные, что коллеги с Дальнего Востока испугались и предупредили всех остальных, что возможно цунами. Ситуация усугубилась туманом, видимость была примерно 30 метров. Сразу выставили наблюдателя, смотреть за океаном. Начали готовиться к эвакуации. Примерно через час-полтора резко поднялся уровень океана, и за минуты смыло лагерь", - сказала собеседница агентства. Затем, по ее словам, участники экспедиции поднялись на ближайшую высоту, при этом большая часть вещей попала под волну. После того как людям удалось связаться с другой экспедицией, спасатели вывезли их на квадроциклах, добавила женщина. "Сейчас мы размещены в большом лагере (здесь работает большая поисковая экспедиция - ред.). Ребята-поисковики принесли нам свои вещи, поддержали", - отметила Костамо. Она сообщила, что на острове чувствуются афтершоки после большого землетрясения. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
камчатка
сахалинская область
дальний восток
сахалин
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2025-07-30T17:09
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происшествия, камчатка, сахалинская область, дальний восток, сахалин, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Сахалинская область, Дальний Восток, Сахалин, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Участница экспедиции на Сахалине рассказала, как цунами смыло их лагерь

Участница экспедиции Костамо: цунами смыло палаточный лагерь на Сахалине

© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАНКадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Участница экспедиции на острове Шумшу в Сахалинской области Вера Костамо рассказала РИА Новости, что через полтора часа после начала землетрясения на Камчатке вода в океане поднялась и смыла за минуты их палаточный лагерь.
По словам Костамо, в среду практически все участники экспедиции находились в лагере.
"Примерно в 10.25-10.30 (2.25-2.30 мск) начались сильные подземные толчки. Настолько сильные, что коллеги с Дальнего Востока испугались и предупредили всех остальных, что возможно цунами. Ситуация усугубилась туманом, видимость была примерно 30 метров. Сразу выставили наблюдателя, смотреть за океаном. Начали готовиться к эвакуации. Примерно через час-полтора резко поднялся уровень океана, и за минуты смыло лагерь", - сказала собеседница агентства.
Затем, по ее словам, участники экспедиции поднялись на ближайшую высоту, при этом большая часть вещей попала под волну. После того как людям удалось связаться с другой экспедицией, спасатели вывезли их на квадроциклах, добавила женщина.
"Сейчас мы размещены в большом лагере (здесь работает большая поисковая экспедиция - ред.). Ребята-поисковики принесли нам свои вещи, поддержали", - отметила Костамо.
Она сообщила, что на острове чувствуются афтершоки после большого землетрясения.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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ПроисшествияКамчаткаСахалинская областьДальний ВостокСахалинЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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