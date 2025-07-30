https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032409284.html

Онколог рассказала, как оперировала во время землетрясения на Камчатке

Онколог рассказала, как оперировала во время землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Онколог рассказала, как оперировала во время землетрясения на Камчатке

Онколог Яна Гвоздева из Камчатского краевого онкологического диспансера рассказала, что в ходе операции по удалению опухоли из-за землетрясения ей и ее коллегам РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:31:00+03:00

2025-07-30T16:31:00+03:00

2025-07-30T16:31:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

владимир солодов

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Онколог Яна Гвоздева из Камчатского краевого онкологического диспансера рассказала, что в ходе операции по удалению опухоли из-за землетрясения ей и ее коллегам пришлось зафиксировать и пациентку, и инструменты с наркозным аппаратом ради безопасности. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Губернатор Владимир Солодов заявил позже, что представит к госнаградам врачей. По словам Гвоздевой, когда началось землетрясение, операция по удалению опухоли у женщины уже началась. "Поняли, что дело затяжное, поэтому мы, собственно говоря, зафиксировали все инструменты, которые были под рукой. Зафиксировали пациентку максимально для того, чтобы не было никаких опосредованных процессов: не упала пациентка со стола, не упали инструменты. В свою очередь анестезиолог также зафиксировал оборудование, которое было рядышком, потому что без наркозного аппарата никуда. Если аппарат каким-то образом отсоединится от пациентки, то здесь последствия, конечно, могут быть опасными, летальными", - говорит Гвоздева на видео, опубликованном на сайте управления информационной политики администрации губернатора. По информации властей, операция прошла успешно, пациентка находится в стабильном состоянии в реанимации. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона. 2025-07-30T16:31 true PT1M01S

"Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении "Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении 2025-07-30T16:31 true PT2M01S

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, сахалинская область, владимир солодов, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области