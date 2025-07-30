https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032409284.html
Онколог рассказала, как оперировала во время землетрясения на Камчатке
Онколог рассказала, как оперировала во время землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Онколог рассказала, как оперировала во время землетрясения на Камчатке
Онколог Яна Гвоздева из Камчатского краевого онкологического диспансера рассказала, что в ходе операции по удалению опухоли из-за землетрясения ей и ее коллегам РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:31:00+03:00
2025-07-30T16:31:00+03:00
2025-07-30T16:31:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
сахалинская область
владимир солодов
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Онколог Яна Гвоздева из Камчатского краевого онкологического диспансера рассказала, что в ходе операции по удалению опухоли из-за землетрясения ей и ее коллегам пришлось зафиксировать и пациентку, и инструменты с наркозным аппаратом ради безопасности. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Губернатор Владимир Солодов заявил позже, что представит к госнаградам врачей. По словам Гвоздевой, когда началось землетрясение, операция по удалению опухоли у женщины уже началась. "Поняли, что дело затяжное, поэтому мы, собственно говоря, зафиксировали все инструменты, которые были под рукой. Зафиксировали пациентку максимально для того, чтобы не было никаких опосредованных процессов: не упала пациентка со стола, не упали инструменты. В свою очередь анестезиолог также зафиксировал оборудование, которое было рядышком, потому что без наркозного аппарата никуда. Если аппарат каким-то образом отсоединится от пациентки, то здесь последствия, конечно, могут быть опасными, летальными", - говорит Гвоздева на видео, опубликованном на сайте управления информационной политики администрации губернатора. По информации властей, операция прошла успешно, пациентка находится в стабильном состоянии в реанимации. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
камчатка
петропавловск-камчатский
сахалинская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке
Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона.
2025-07-30T16:31
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"Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении
"Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении
2025-07-30T16:31
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PT2M01S
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, сахалинская область, владимир солодов, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Сахалинская область, Владимир Солодов, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Онколог рассказала, как оперировала во время землетрясения на Камчатке
Онкологи из-за землетрясения на Камчатке фиксировали пациентку при операции
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Онколог Яна Гвоздева из Камчатского краевого онкологического диспансера рассказала, что в ходе операции по удалению опухоли из-за землетрясения ей и ее коллегам пришлось зафиксировать и пациентку, и инструменты с наркозным аппаратом ради безопасности.
Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Губернатор Владимир Солодов
заявил позже, что представит к госнаградам врачей.
По словам Гвоздевой, когда началось землетрясение, операция по удалению опухоли у женщины уже началась.
"Поняли, что дело затяжное, поэтому мы, собственно говоря, зафиксировали все инструменты, которые были под рукой. Зафиксировали пациентку максимально для того, чтобы не было никаких опосредованных процессов: не упала пациентка со стола, не упали инструменты. В свою очередь анестезиолог также зафиксировал оборудование, которое было рядышком, потому что без наркозного аппарата никуда. Если аппарат каким-то образом отсоединится от пациентки, то здесь последствия, конечно, могут быть опасными, летальными", - говорит Гвоздева на видео, опубликованном на сайте управления информационной политики администрации губернатора.
По информации властей, операция прошла успешно, пациентка находится в стабильном состоянии в реанимации.
В среду на Камчатке
произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского
пострадала женщина, в Сахалинской области
жертв и значительных разрушений нет.