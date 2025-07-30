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Пара на Камчатке обвенчалась в соборе во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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16:16 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032405217.html
Пара на Камчатке обвенчалась в соборе во время землетрясения
Пара на Камчатке обвенчалась в соборе во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Пара на Камчатке обвенчалась в соборе во время землетрясения
Пара обвенчалась в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского во время самых сильных подземных толчков, когда из-за землетрясения... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:16:00+03:00
2025-07-30T16:16:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Пара обвенчалась в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского во время самых сильных подземных толчков, когда из-за землетрясения раскачивалась звонница, сообщили РИА Новости в пресс-службе Камчатской епархии. Ранее Telegram-канал "RT на русском" опубликовал видео, где показано, как из-за подземных толчков раскачивается звонница Свято-Троицкого кафедрального собора в Петропавловске-Камчатском. "Трясло сильно, 8-9 баллов, наверное, и долго - это были самые первые толчки, несколько минут. И в это время в соборе проходило венчание. Испугались ли они? Нет, ведь они камчатцы, приехали венчаться... Были уверены, что под защитой Бога и ничего не случится... Обвенчали", - рассказал собеседник агентства. По его словам, людей в храме было немного в тот момент, потому что все службы проходят по расписанию. "И в храме все в целости, он рассчитан на силу в 10 баллов. Звонница кафедрального Троицкого собора устояла, разрушений нет", - отметил он. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
петропавловск-камчатский
камчатка
сахалинская область
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Пара на Камчатке обвенчалась в соборе во время землетрясения

Пара на Камчатке обвенчалась в соборе, где из-за землетрясения звонили колокола

© Фото : Петропавловская и Камчатская епархияСвято-Троицкий кафедральный собор в Петропавловске-Камчатском
Свято-Троицкий кафедральный собор в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Петропавловская и Камчатская епархия
Свято-Троицкий кафедральный собор в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Пара обвенчалась в Свято-Троицком кафедральном соборе Петропавловска-Камчатского во время самых сильных подземных толчков, когда из-за землетрясения раскачивалась звонница, сообщили РИА Новости в пресс-службе Камчатской епархии.
Ранее Telegram-канал "RT на русском" опубликовал видео, где показано, как из-за подземных толчков раскачивается звонница Свято-Троицкого кафедрального собора в Петропавловске-Камчатском.
"Трясло сильно, 8-9 баллов, наверное, и долго - это были самые первые толчки, несколько минут. И в это время в соборе проходило венчание. Испугались ли они? Нет, ведь они камчатцы, приехали венчаться... Были уверены, что под защитой Бога и ничего не случится... Обвенчали", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, людей в храме было немного в тот момент, потому что все службы проходят по расписанию.
"И в храме все в целости, он рассчитан на силу в 10 баллов. Звонница кафедрального Троицкого собора устояла, разрушений нет", - отметил он.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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