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С вулкана Ключевского сошла раскаленная лава

С вулкана Ключевского сошла раскаленная лава - РИА Новости, 30.07.2025

С вулкана Ключевского сошла раскаленная лава

Сход раскаленной лавы по западному склону наблюдается в процессе извержения вулкана Ключевского на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:30:00+03:00

2025-07-30T15:30:00+03:00

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камчатка

шивелуч

сахалинская область

российская академия наук

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сход раскаленной лавы по западному склону наблюдается в процессе извержения вулкана Ключевского на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Предварительная информация. Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале камчатского филиала. На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский из-за повышенной активности исполинов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.

https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032392319.html

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шивелуч

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камчатка, шивелуч, сахалинская область, российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области