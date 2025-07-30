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Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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13:23 30.07.2025 (обновлено: 14:42 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032343710.html
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения
Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения некоторые вещи в квартире попадали на пол, но ничего не... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:23:00+03:00
2025-07-30T14:42:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения некоторые вещи в квартире попадали на пол, но ничего не разбилось, а дом выдержал толчки.По словам собеседника агентства, он живет на третьем этаже четырехэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Когда началось землетрясение, он был дома."Пошёл к входной двери в квартире, в дверном проёме встал. Попадали некоторые предметы, но ничто не разбилось, не сломалось, дом выдержал это землетрясение", - сообщил Узлов.По его словам, потом он собрал вещи и уехал из дома в библиотеку. Как отметил мужчина, днем в городе отмечались пробки на дорогах и очереди на заправках.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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петропавловск-камчатский
камчатка
сахалинская область
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2025-07-30T13:23
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения

Житель Камчатки Узлов: из-за землетрясения на пол попадали вещи, но дом выдержал

© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения некоторые вещи в квартире попадали на пол, но ничего не разбилось, а дом выдержал толчки.
По словам собеседника агентства, он живет на третьем этаже четырехэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Когда началось землетрясение, он был дома.
"Пошёл к входной двери в квартире, в дверном проёме встал. Попадали некоторые предметы, но ничто не разбилось, не сломалось, дом выдержал это землетрясение", - сообщил Узлов.
По его словам, потом он собрал вещи и уехал из дома в библиотеку. Как отметил мужчина, днем в городе отмечались пробки на дорогах и очереди на заправках.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
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Вчера, 09:53
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаСахалинская областьЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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