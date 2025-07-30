https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032343710.html

Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения

Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения

Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения некоторые вещи в квартире попадали на пол, но ничего не... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:23:00+03:00

2025-07-30T13:23:00+03:00

2025-07-30T14:42:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения некоторые вещи в квартире попадали на пол, но ничего не разбилось, а дом выдержал толчки.По словам собеседника агентства, он живет на третьем этаже четырехэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Когда началось землетрясение, он был дома."Пошёл к входной двери в квартире, в дверном проёме встал. Попадали некоторые предметы, но ничто не разбилось, не сломалось, дом выдержал это землетрясение", - сообщил Узлов.По его словам, потом он собрал вещи и уехал из дома в библиотеку. Как отметил мужчина, днем в городе отмечались пробки на дорогах и очереди на заправках.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

петропавловск-камчатский

камчатка

сахалинская область

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Cивучи покидают лежбище из-за падающих камней и бушующих волн на Курилах Десятки сивучей покидают лежбище на фоне падающих камней и бушующих волн на Курилах из-за землетрясения. На кадрах, снятых участником круиза на судне "Профессор Хромов" Никитой Синчиновым, тюлени прыгают в бушующее море, чтобы спастись от камнепада. 2025-07-30T13:23 true PT0M13S

Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-30T13:23 true PT4M16S

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области