https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032343710.html
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения
Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения некоторые вещи в квартире попадали на пол, но ничего не... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:23:00+03:00
2025-07-30T13:23:00+03:00
2025-07-30T14:42:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения некоторые вещи в квартире попадали на пол, но ничего не разбилось, а дом выдержал толчки.По словам собеседника агентства, он живет на третьем этаже четырехэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Когда началось землетрясение, он был дома."Пошёл к входной двери в квартире, в дверном проёме встал. Попадали некоторые предметы, но ничто не разбилось, не сломалось, дом выдержал это землетрясение", - сообщил Узлов.По его словам, потом он собрал вещи и уехал из дома в библиотеку. Как отметил мужчина, днем в городе отмечались пробки на дорогах и очереди на заправках.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
петропавловск-камчатский
камчатка
сахалинская область
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Cивучи покидают лежбище из-за падающих камней и бушующих волн на Курилах
Десятки сивучей покидают лежбище на фоне падающих камней и бушующих волн на Курилах из-за землетрясения.
На кадрах, снятых участником круиза на судне "Профессор Хромов" Никитой Синчиновым, тюлени прыгают в бушующее море, чтобы спастись от камнепада.
2025-07-30T13:23
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке
В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7.
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид".
По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
2025-07-30T13:23
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского Антон Узлов рассказал РИА Новости, что во время землетрясения некоторые вещи в квартире попадали на пол, но ничего не разбилось, а дом выдержал толчки.
По словам собеседника агентства, он живет на третьем этаже четырехэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Когда началось землетрясение, он был дома.
"Пошёл к входной двери в квартире, в дверном проёме встал. Попадали некоторые предметы, но ничто не разбилось, не сломалось, дом выдержал это землетрясение", - сообщил Узлов.
По его словам, потом он собрал вещи и уехал из дома в библиотеку. Как отметил мужчина, днем в городе отмечались пробки на дорогах и очереди на заправках.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.