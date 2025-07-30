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На Камчатке открыли пункты временного размещения для жителей - РИА Новости, 30.07.2025
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11:29 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032310403.html
На Камчатке открыли пункты временного размещения для жителей
На Камчатке открыли пункты временного размещения для жителей - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке открыли пункты временного размещения для жителей
Развернуты пункты временного размещения (ПВР) для жителей, которые боятся оставаться в своих домах после землетрясения на Камчатке, сообщает правительство... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:29:00+03:00
2025-07-30T11:29:00+03:00
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
российская академия наук
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Развернуты пункты временного размещения (ПВР) для жителей, которые боятся оставаться в своих домах после землетрясения на Камчатке, сообщает правительство региона. "Развернуты пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. При этом, по сообщениям министерства по ЧС Камчатского края, опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет, проводится обследование домов, результаты будут обнародованы 31 июля", - сообщается в Telegram-канале правительства Камчатского края. Адреса ПВР: Халактырское шоссе, 6/6 (для жителей Петропавловска-Камчатского); территория центра "Экосистема", село Паратунка, ул. Невельского, д.9 (для жителей Елизовского округа и Вилючинска). Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
камчатка
камчатский край
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камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке открыли пункты временного размещения для жителей

На Камчатке развернули ПВР для боящихся оставаться в своих домах жителей

© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанкПечные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Сергей Лакомов
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Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Развернуты пункты временного размещения (ПВР) для жителей, которые боятся оставаться в своих домах после землетрясения на Камчатке, сообщает правительство региона.
"Развернуты пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. При этом, по сообщениям министерства по ЧС Камчатского края, опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет, проводится обследование домов, результаты будут обнародованы 31 июля", - сообщается в Telegram-канале правительства Камчатского края.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
Адреса ПВР: Халактырское шоссе, 6/6 (для жителей Петропавловска-Камчатского); территория центра "Экосистема", село Паратунка, ул. Невельского, д.9 (для жителей Елизовского округа и Вилючинска).
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в Тихом океане
Вчера, 09:55
 
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