https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032310403.html

На Камчатке открыли пункты временного размещения для жителей

На Камчатке открыли пункты временного размещения для жителей - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке открыли пункты временного размещения для жителей

Развернуты пункты временного размещения (ПВР) для жителей, которые боятся оставаться в своих домах после землетрясения на Камчатке, сообщает правительство... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:29:00+03:00

2025-07-30T11:29:00+03:00

2025-07-30T11:29:00+03:00

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

российская академия наук

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Развернуты пункты временного размещения (ПВР) для жителей, которые боятся оставаться в своих домах после землетрясения на Камчатке, сообщает правительство региона. "Развернуты пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. При этом, по сообщениям министерства по ЧС Камчатского края, опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет, проводится обследование домов, результаты будут обнародованы 31 июля", - сообщается в Telegram-канале правительства Камчатского края. Адреса ПВР: Халактырское шоссе, 6/6 (для жителей Петропавловска-Камчатского); территория центра "Экосистема", село Паратунка, ул. Невельского, д.9 (для жителей Елизовского округа и Вилючинска). Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

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