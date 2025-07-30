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Рост сейсмической активности на Камчатке фиксировали с 20 июля - РИА Новости, 30.07.2025
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11:06 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032306659.html
Рост сейсмической активности на Камчатке фиксировали с 20 июля
Рост сейсмической активности на Камчатке фиксировали с 20 июля - РИА Новости, 30.07.2025
Рост сейсмической активности на Камчатке фиксировали с 20 июля
Российские сейсмологи ещё 20 июля зафиксировали рост сейсмической активности равной 5 баллам на Камчатке, сообщили РИА Новости в службе срочных донесений Единой РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:06:00+03:00
2025-07-30T11:06:00+03:00
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские сейсмологи ещё 20 июля зафиксировали рост сейсмической активности равной 5 баллам на Камчатке, сообщили РИА Новости в службе срочных донесений Единой геофизической службы РАН. "Сначала с 20 числа была магнитуда в 9.28 мск 6,9, потом прямо через 21 минуту магнитуда 7,6, ощущались 5 баллов, потом пошли афтершоки, неделю точно трясло афтершоками больше 5 магнитудой, и потом чуть-чуть стало затихать, и сегодня ночью опять. У восточного побережья Камчатки", - заявили в службе. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
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камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, происшествия
Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия, Происшествия
Рост сейсмической активности на Камчатке фиксировали с 20 июля

ЕГС РАН: рост сейсмической активности на Камчатке начали фиксировать еще 20 июля

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские сейсмологи ещё 20 июля зафиксировали рост сейсмической активности равной 5 баллам на Камчатке, сообщили РИА Новости в службе срочных донесений Единой геофизической службы РАН.
"Сначала с 20 числа была магнитуда в 9.28 мск 6,9, потом прямо через 21 минуту магнитуда 7,6, ощущались 5 баллов, потом пошли афтершоки, неделю точно трясло афтершоками больше 5 магнитудой, и потом чуть-чуть стало затихать, и сегодня ночью опять. У восточного побережья Камчатки", - заявили в службе.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
Жители города Каполей во время эвакуации из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 30 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 10:48
 
КамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссияПроисшествия
 
 
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