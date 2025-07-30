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Рост сейсмической активности на Камчатке фиксировали с 20 июля

Рост сейсмической активности на Камчатке фиксировали с 20 июля - РИА Новости, 30.07.2025

Рост сейсмической активности на Камчатке фиксировали с 20 июля

Российские сейсмологи ещё 20 июля зафиксировали рост сейсмической активности равной 5 баллам на Камчатке, сообщили РИА Новости в службе срочных донесений Единой РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:06:00+03:00

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2025-07-30T11:06:00+03:00

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

россия

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские сейсмологи ещё 20 июля зафиксировали рост сейсмической активности равной 5 баллам на Камчатке, сообщили РИА Новости в службе срочных донесений Единой геофизической службы РАН. "Сначала с 20 числа была магнитуда в 9.28 мск 6,9, потом прямо через 21 минуту магнитуда 7,6, ощущались 5 баллов, потом пошли афтершоки, неделю точно трясло афтершоками больше 5 магнитудой, и потом чуть-чуть стало затихать, и сегодня ночью опять. У восточного побережья Камчатки", - заявили в службе. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/vlasti-2032302893.html

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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник. 2025-07-30T11:06 true PT1M23S

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камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, происшествия