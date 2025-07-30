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Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина - РИА Новости, 30.07.2025
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10:19 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032297446.html
Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина
Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина - РИА Новости, 30.07.2025
Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина
Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатского края и Сахалинской области после мощного землетрясения магнитудой 8,7, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:19:00+03:00
2025-07-30T10:19:00+03:00
происшествия
камчатский край
сахалинская область
тихий океан
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
сахалин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатского края и Сахалинской области после мощного землетрясения магнитудой 8,7, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "После мощного подземного толчка в акватории Тихого океана угроза цунами объявлялась в населенных пунктах Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск, Никольское и Северо-Курильск", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/seysmolog-2032297252.html
камчатский край
сахалинская область
тихий океан
камчатка
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происшествия, камчатский край, сахалинская область, тихий океан, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, сахалин
Происшествия, Камчатский край, Сахалинская область, Тихий океан, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Камчатка, Сахалин
Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина

Угроза цунами объявлялась в 4 пунктах Камчатки и Сахалина из-за землетрясения

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатского края и Сахалинской области после мощного землетрясения магнитудой 8,7, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"После мощного подземного толчка в акватории Тихого океана угроза цунами объявлялась в населенных пунктах Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск, Никольское и Северо-Курильск", - сказал собеседник агентства.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Угроза цунами от землетрясения на Камчатке прошла
Вчера, 10:17
 
ПроисшествияКамчатский крайСахалинская областьТихий океанЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиКамчаткаСахалин
 
 
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