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Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина
Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина - РИА Новости, 30.07.2025
Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина
Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатского края и Сахалинской области после мощного землетрясения магнитудой 8,7, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:19:00+03:00
2025-07-30T10:19:00+03:00
2025-07-30T10:19:00+03:00
происшествия
камчатский край
сахалинская область
тихий океан
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
сахалин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатского края и Сахалинской области после мощного землетрясения магнитудой 8,7, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "После мощного подземного толчка в акватории Тихого океана угроза цунами объявлялась в населенных пунктах Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск, Никольское и Северо-Курильск", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/seysmolog-2032297252.html
камчатский край
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Угроза цунами объявлялась в четырех населенных пунктах Камчатки и Сахалина
Угроза цунами объявлялась в 4 пунктах Камчатки и Сахалина из-за землетрясения