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На Камчатке не произошло существенного повышения уровня воды - РИА Новости, 30.07.2025
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05:30 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032266130.html
На Камчатке не произошло существенного повышения уровня воды
На Камчатке не произошло существенного повышения уровня воды - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке не произошло существенного повышения уровня воды
Существенного повышения уровня воды на фоне угроз цунами в населенных пунктах Камчатского края не произошло, сообщается в Telegram-канале регионального главка... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:30:00+03:00
2025-07-30T05:30:00+03:00
происшествия
камчатский край
россия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Существенного повышения уровня воды на фоне угроз цунами в населенных пунктах Камчатского края не произошло, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. "Камчатским центром наблюдения и предупреждения о цунами была объявлена угроза цунами для нескольких муниципальных образований Камчатского края. На данный момент существенного повышения уровня воды в населенных пунктах края не произошло", - говорится в сообщении. В основном здания после землетрясения, как уточняется, устояли, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032265686.html
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032263882.html
камчатский край
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происшествия, камчатский край, россия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатский край, Россия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке не произошло существенного повышения уровня воды

На Камчатке после угроз цунами не произошло существенного повышения уровня воды

© РИА Новости / Александр ПирагисТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Существенного повышения уровня воды на фоне угроз цунами в населенных пунктах Камчатского края не произошло, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составляет 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
После землетрясения на Камчатке развернули региональный штаб
Вчера, 05:19
"Камчатским центром наблюдения и предупреждения о цунами была объявлена угроза цунами для нескольких муниципальных образований Камчатского края. На данный момент существенного повышения уровня воды в населенных пунктах края не произошло", - говорится в сообщении.
В основном здания после землетрясения, как уточняется, устояли, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет.
Шторм - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 04:54
 
ПроисшествияКамчатский крайРоссияКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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