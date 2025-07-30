https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032265836.html
Детсад на Камчатке, где обрушилась стена, был закрыт
Детсад на Камчатке, где обрушилась стена, был закрыт - РИА Новости, 30.07.2025
Детсад на Камчатке, где обрушилась стена, был закрыт
Здание детского сада в Петропавловске-Камчатском, где обрушилась стена из-за землетрясения, было закрыто на ремонт, никто не пострадал, сообщает губернатор... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:22:00+03:00
2025-07-30T05:22:00+03:00
2025-07-30T05:22:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
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владимир солодов
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Здание детского сада в Петропавловске-Камчатском, где обрушилась стена из-за землетрясения, было закрыто на ремонт, никто не пострадал, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. Солодов осмотрел детский сад №15 в Петропавловске-Камчатском, пострадавший от землетрясения. "Сад был закрыт на плановый ремонт, поэтому детей в здании не было", - отметил губернатор. По словам Солодова, обследование первого этажа завершено. "Самое главное — никто из сотрудников не пострадал. Держу ситуацию на контроле", - сказал он. Воспитанников перераспределят в другие сады.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032262930.html
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032265686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатка
Детсад на Камчатке, где обрушилась стена, был закрыт
Детсад на Камчатке, где от землетрясения обрушилась стена, был закрыт на ремонт