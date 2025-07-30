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Камбоджа обвинила Таиланд в захвате 20 военных - РИА Новости, 30.07.2025
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13:38 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kambodzha-2032350173.html
Камбоджа обвинила Таиланд в захвате 20 военных
Камбоджа обвинила Таиланд в захвате 20 военных - РИА Новости, 30.07.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в захвате 20 военных
Вооруженные силы Камбоджи обвиняют таиландских военных в захвате 20 камбоджийских военнослужащих через 5 часов после вступления в силу прекращения огня,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:38:00+03:00
2025-07-30T13:38:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Камбоджи обвиняют таиландских военных в захвате 20 камбоджийских военнослужащих через 5 часов после вступления в силу прекращения огня, сообщает в среду газета Phnom Penh Post со ссылкой на министерство обороны Камбоджи. "Около 5 утра 29 июля тайские войска захватили 20 камбоджийских солдат. Одному удалось бежать, а 19 были доставлены на территорию Таиланда. Сейчас, независимо от того, что происходит, мы хотим освобождения солдат, захваченных после прекращения огня", - заявил журналистам и иностранным военным атташе в Пномпене Пхат Виболсопхиак, генеральный директор департамента международных отношений министерства обороны Камбоджи, слова которого приводит издание. Генерал-майор Чант Сопхеак, командующий оперативным районом сухопутных войск Камбоджи Преа-Вихеар, подтвердил журналистам, что около 5 утра 29 июля таиландские войска захватили 20 камбоджийских военнослужащих. "Одному удалось бежать, а 19 были доставлены на территорию Таиланда", - сказал он, назвав действия военных Таиланда нарушением режима прекращения огня со стороны Таиланда. "Они (военнослужащие Таиланда и Камбоджи – ред.) пожали друг другу руки, улыбнулись и поприветствовали друг друга дружелюбно, а затем сфотографировались вместе, чтобы показать, что обе стороны соблюдают соглашение. Однако затем из леса вышли дополнительные таиландские силы, превосходившие наши. Двадцать человек были захвачены. Один бежал, но мы опасаемся, что некоторые могли быть убиты", - сказал Сопхеак. Вечером во вторник командование сухопутных войск Таиланда сообщило о сдаче в плен 18 и гибели двоих камбоджийских военнослужащих в ходе боестолкновения на границе, начатого камбоджийской стороной. Официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари сообщил журналистам в Бангкоке, что камбоджийские военные применили тяжелые вооружения и минометы для обстрела территории Таиланда. "Таиландское командование направило бронекавалерийское подразделение специального назначения (механизированная войсковая разведка – ред.) для подавления огня и очистки камбоджийских позиций. В ходе проведенной операции 18 камбоджийских военнослужащих были взяты в плен, многие из них сдались без боя", - сказал он. По его словам, на камбоджийских позициях, помимо сдавшихся в плен военнослужащих Камбоджи, находился камбоджийский старший сержант, раненный в руку и бедро, и два тела погибших камбоджийских военных, рассказал генерал. По словам официального представителя сухопутных войск, в таиландский плен попал один камбоджийский лейтенант, два мастер-сержанта, 12 старших сержантов, 2 сержанта и 1 младший сержант. В заявлении таиландского генерала не было указания на время столкновения, однако по контексту было понятно, что оно произошло уже после вступления в действие режима прекращения огня. Генерал Сувари также сообщил, что раненому камбоджийскому военнослужащему оказана медицинская помощь, все пленные содержатся в условиях, отвечающих требованиям Женевской конвенции, а тела двоих погибших будут переданы камбоджийской стороне в соответствии с международными традициями уважения к солдатам, павшим на поле боя. В соответствии с договоренностями сторон, достигнутыми на переговорах глав правительств в Куала-Лумпуре при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и в присутствии послов США и КНР в Малайзии в качестве наблюдателей, режим прекращения огня на границе между Таиландом и Лаосом вступил в силу с полуночи с 28 на 29 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250726/ekspert-2031558560.html
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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджа обвинила Таиланд в захвате 20 военных

ВС Камбоджи обвинили Таиланд в захвате 20 военных после прекращения огня

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Камбоджи обвиняют таиландских военных в захвате 20 камбоджийских военнослужащих через 5 часов после вступления в силу прекращения огня, сообщает в среду газета Phnom Penh Post со ссылкой на министерство обороны Камбоджи.
"Около 5 утра 29 июля тайские войска захватили 20 камбоджийских солдат. Одному удалось бежать, а 19 были доставлены на территорию Таиланда. Сейчас, независимо от того, что происходит, мы хотим освобождения солдат, захваченных после прекращения огня", - заявил журналистам и иностранным военным атташе в Пномпене Пхат Виболсопхиак, генеральный директор департамента международных отношений министерства обороны Камбоджи, слова которого приводит издание.
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Генерал-майор Чант Сопхеак, командующий оперативным районом сухопутных войск Камбоджи Преа-Вихеар, подтвердил журналистам, что около 5 утра 29 июля таиландские войска захватили 20 камбоджийских военнослужащих.
"Одному удалось бежать, а 19 были доставлены на территорию Таиланда", - сказал он, назвав действия военных Таиланда нарушением режима прекращения огня со стороны Таиланда.
"Они (военнослужащие Таиланда и Камбоджи – ред.) пожали друг другу руки, улыбнулись и поприветствовали друг друга дружелюбно, а затем сфотографировались вместе, чтобы показать, что обе стороны соблюдают соглашение. Однако затем из леса вышли дополнительные таиландские силы, превосходившие наши. Двадцать человек были захвачены. Один бежал, но мы опасаемся, что некоторые могли быть убиты", - сказал Сопхеак.
Вечером во вторник командование сухопутных войск Таиланда сообщило о сдаче в плен 18 и гибели двоих камбоджийских военнослужащих в ходе боестолкновения на границе, начатого камбоджийской стороной.
Официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари сообщил журналистам в Бангкоке, что камбоджийские военные применили тяжелые вооружения и минометы для обстрела территории Таиланда.
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Вчера, 10:09
"Таиландское командование направило бронекавалерийское подразделение специального назначения (механизированная войсковая разведка – ред.) для подавления огня и очистки камбоджийских позиций. В ходе проведенной операции 18 камбоджийских военнослужащих были взяты в плен, многие из них сдались без боя", - сказал он.
По его словам, на камбоджийских позициях, помимо сдавшихся в плен военнослужащих Камбоджи, находился камбоджийский старший сержант, раненный в руку и бедро, и два тела погибших камбоджийских военных, рассказал генерал.
По словам официального представителя сухопутных войск, в таиландский плен попал один камбоджийский лейтенант, два мастер-сержанта, 12 старших сержантов, 2 сержанта и 1 младший сержант.
В заявлении таиландского генерала не было указания на время столкновения, однако по контексту было понятно, что оно произошло уже после вступления в действие режима прекращения огня.
Генерал Сувари также сообщил, что раненому камбоджийскому военнослужащему оказана медицинская помощь, все пленные содержатся в условиях, отвечающих требованиям Женевской конвенции, а тела двоих погибших будут переданы камбоджийской стороне в соответствии с международными традициями уважения к солдатам, павшим на поле боя.
В соответствии с договоренностями сторон, достигнутыми на переговорах глав правительств в Куала-Лумпуре при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и в присутствии послов США и КНР в Малайзии в качестве наблюдателей, режим прекращения огня на границе между Таиландом и Лаосом вступил в силу с полуночи с 28 на 29 июля 2025 года.
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