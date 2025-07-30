https://ria.ru/20250730/kadyrov-2032471726.html
Кадыров опубликовал пост о врагах
Кадыров опубликовал пост о врагах - РИА Новости, 31.07.2025
Кадыров опубликовал пост о врагах
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале пост, в котором рассказал о врагах и об изменениях в жизни. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-30T21:42:00+03:00
2025-07-30T21:42:00+03:00
2025-07-31T01:00:00+03:00
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 30 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале пост, в котором рассказал о врагах и об изменениях в жизни."Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять", — написал он, не уточнив, кого имеет в виду.При этом, по словам чиновника, он уже долгое время не смеялся, поскольку сейчас не время для этого."Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю", — продолжил Кадыров.Он также заявил о грядущей победе и выразил уверенность, что сломать тех, кто не отступает невозможно.
https://rsport.ria.ru/20250729/kadyrov-2032220651.html
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров опубликовал пост о врагах
Кадыров опубликовал пост о врагах и переменах в себе
ГРОЗНЫЙ, 30 июл — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале
пост, в котором рассказал о врагах и об изменениях в жизни.
"Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять", — написал он, не уточнив, кого имеет в виду.
При этом, по словам чиновника, он уже долгое время не смеялся, поскольку сейчас не время для этого.
«
"Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю", — продолжил Кадыров.
Он также заявил о грядущей победе и выразил уверенность, что сломать тех, кто не отступает невозможно.