https://ria.ru/20250730/kadyrov-2032471726.html

Кадыров опубликовал пост о врагах

Кадыров опубликовал пост о врагах - РИА Новости, 31.07.2025

Кадыров опубликовал пост о врагах

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале пост, в котором рассказал о врагах и об изменениях в жизни. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-30T21:42:00+03:00

2025-07-30T21:42:00+03:00

2025-07-31T01:00:00+03:00

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 30 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале пост, в котором рассказал о врагах и об изменениях в жизни."Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять", — написал он, не уточнив, кого имеет в виду.При этом, по словам чиновника, он уже долгое время не смеялся, поскольку сейчас не время для этого."Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю", — продолжил Кадыров.Он также заявил о грядущей победе и выразил уверенность, что сломать тех, кто не отступает невозможно.

https://rsport.ria.ru/20250729/kadyrov-2032220651.html

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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)