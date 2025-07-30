https://ria.ru/20250730/internet-2032352633.html

В Удмуртии увеличат число бесплатных точек общедоступного интернета

В Удмуртии увеличат число бесплатных точек общедоступного интернета - РИА Новости, 30.07.2025

В Удмуртии увеличат число бесплатных точек общедоступного интернета

В Удмуртии появятся дополнительные точки бесплатного общедоступного интернета в условиях его ограничения, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:48:00+03:00

2025-07-30T13:48:00+03:00

2025-07-30T13:48:00+03:00

удмуртская республика

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 30 июл - РИА Новости. В Удмуртии появятся дополнительные точки бесплатного общедоступного интернета в условиях его ограничения, сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее сообщалось об ограничении интернета в регионе в целях безопасности. В пресс-службе рассказали, что премьер-министр региона Роман Ефимов провел совещание с членами правительства Удмуртии, операторами сотовой связи, представителями банковского сектора и провайдерами. В ходе рабочей встречи они обсудили особенности работы и оказание услуг в текущей ситуации. "Сегодня наша задача — в сложившихся условиях сделать жизнь людей комфортной насколько это возможно, но не в ущерб безопасности. Сделать это оперативно мы можем, объединив наши усилия. По поручению главы региона мы прорабатываем возможность расширения общедоступной сети интернет. Поэтому обращаюсь к операторам связи, провайдерам, коллеги, необходимо ускорить процесс создания дополнительных бесплатных точек в городе. Считаю актуальным их появление, например, в наших вузах, крупных поликлиниках, больших торговых объектах", - приводятся слова Ефимова. В пресс-службе отметили, что на базе корпорации развития Удмуртии составлена карта бесплатных точек доступа к бесплатному интернету. Министерству цифрового развития Удмуртии была поставлена задача расширить карту за счет подключения социальных и крупных торговых объектов. Бизнес может добавить свою точку доступа в режиме онлайн. На сегодня на карту нанесено 80 точек в Ижевске. До середины августа ее должны пополнить новыми объектами в городах и районах республики. "Также Роман Ефимов обсудил с представителями банков ускорение перевода терминалов оплаты на проводной интернет. Сегодня в Удмуртии это сделали владельцы более чем 2,5 тыс. терминалов. При этом глава регионального кабмина подчеркнул, что есть определенные проблемы: большой поток желающих, очереди на подключение. По данным основных провайдеров, сейчас среднее время проведения интернета как в жилые дома, так и в офисы достигает трех недель. При условии, что необходимое оборудование есть в наличии", - говорится в релизе. В ходе встречи Роман Ефимов также предупредил всех поставщиков услуг о необходимости соблюдать антимонопольное законодательство и не допускать завышения тарифов. Он отметил, что все факты необоснованного роста платы с граждан или юридических лиц будут переданы в управление ФАС региона. Министерству промышленности и торговли Удмуртии Ефимов поставил задачу проработать возможность организации общественных точек доступа к Wi-Fi в крупных торговых сетях. Практически во всех их подразделениях есть проводной интернет, сообщает пресс-служба. "Еще одним вопросом на совещании стало ускорение смс-рассылки в случае "Беспилотной опасности". Жители республики жалуются на несвоевременное получение смс. Участники совещания обсудили механизмы и варианты ускорения этой работы", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250729/brechalov-2032218091.html

https://ria.ru/20250717/udmurtiya-2029762875.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, удмуртская республика (удмуртия)