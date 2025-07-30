https://ria.ru/20250730/infrastruktura-2032323508.html

В Москве открылась конференция по развитию экспортной инфраструктуры России

В Москве открылась конференция по развитию экспортной инфраструктуры России - РИА Новости, 30.07.2025

В Москве открылась конференция по развитию экспортной инфраструктуры России

В Москве стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, которая собрала делегации представителей со всей России: в работе конференции... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:27:00+03:00

2025-07-30T12:27:00+03:00

2025-07-30T12:27:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Москве стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, которая собрала делегации представителей со всей России: в работе конференции участвуют руководители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из 60 регионов страны, а также 44 представителя бизнес-сообщества из 26 субъектов Российской Федерации, основной организатор мероприятия — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ), сообщает центр."Двухдневная программа конференции обещает стать площадкой для продуктивного диалога между руководителями ЦПЭ и представителями бизнеса. Участники не только представят результаты своей деятельности, но и обсудят актуальные вопросы развития экспортного потенциала регионов. Особое внимание будет уделено креативному направлению в экспорте — перспективам развития товаров и услуг с креативной составляющей", - говорится в сообщении.Важным мероприятием конференции станет презентация программы продвижения экспортеров под единым национальным брендом "Сделано в России". Эта государственная инициатива предоставляет экспортно ориентированным компаниям широкие возможности для укрепления своих позиций за рубежом, открывает доступ к новым рынкам и перспективным направлениям развития бизнеса."Убежден, креативные индустрии станут настоящим локомотивом российского экспорта. В ближайшие два дня мы предметно обсудим, какие совместные шаги необходимо предпринять, чтобы превратить их в мощное ядро несырьевого экспорта страны. В Российском экспортном центре мы видим колоссальный потенциал в развитии этих экспортных направлений, и уже есть убедительные примеры. Особенно мы отмечаем значительный вклад малого и среднего предпринимательства, который уже составляет 35%, в рост несырьевого экспорта, в том числе в сегменте креативных товаров", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Александр Молодцов на открытии мероприятия.Так, одним из ключевых направлений обсуждения станут инновационные подходы к развитию бизнеса. Эксперты рассмотрят перспективы развития экспорта товаров и услуг с креативной составляющей в регионах России, а также влияние современных креативных инструментов на повышение эффективности предпринимательской деятельности и рост конкурентоспособности российских компаний на международных рынках."Креативные индустрии — драйвер товарного экспорта. Они не только способствуют экономическому росту, но и помогают формировать уникальный имидж страны на международной арене. Нам важно посмотреть на креативный и туристический потенциал российских регионов. И мы рады, что сегодня совместно с РЭЦ мы проведем исследование на эту тему, чтобы выявить и в дальнейшем развить эти возможности", — отметила руководитель Лаборатории креативных индустрий "Сколково" Лидия Рой.Уточним, ЦПЭ обеспечивают бесперебойный доступ предпринимателей ко всем существующим мерам поддержки экспорта, включая продуктовую линейку Группы РЭЦ. Деятельность центров сфокусирована на решении текущих задач экспортеров и помощи в переориентации и продвижении на рынки дружественных стран.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250728/rets-2032009016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика