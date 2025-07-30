https://ria.ru/20250730/infljatsija-2032467637.html
Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента
Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента - РИА Новости, 30.07.2025
Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента
Инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,17% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:48:00+03:00
2025-07-30T20:48:00+03:00
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экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,17% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечается, дефляция на продовольственные товары с 22 по 28 июля составила 0,24% после 0,27% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,1%, а на остальные продукты питания — увеличились на 0,1%. Цены на непродовольственные товары с 22 по 28 июля замедлили рост до 0,01% с 0,08% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены возросли на 0,15% против 0,08% на с 15 по 21 июля.Как уточняли в правительстве в середине июля, Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%. При этом там допустили возможность корректировки до уровня ниже семи процентов при сохранении текущей динамики.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента
Минэкономразвития: инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02%
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Инфляция в России на 28 июля замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,17% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечается, дефляция на продовольственные товары с 22 по 28 июля составила 0,24% после 0,27% на минувшей отчетной неделе. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,1%, а на остальные продукты питания — увеличились на 0,1%.
Цены на непродовольственные товары с 22 по 28 июля замедлили рост до 0,01% с 0,08% неделей ранее. В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены возросли на 0,15% против 0,08% на с 15 по 21 июля.
Как уточняли в правительстве в середине июля, Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%. При этом там допустили возможность корректировки до уровня ниже семи процентов при сохранении текущей динамики.