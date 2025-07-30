https://ria.ru/20250730/health-2032147542.html

"Это есть у каждого". Звезды Голливуда начали очищать кровь от новой угрозы

"Это есть у каждого". Звезды Голливуда начали очищать кровь от новой угрозы - РИА Новости, 30.07.2025

"Это есть у каждого". Звезды Голливуда начали очищать кровь от новой угрозы

Они уже давно проникли к нам в мозг, репродуктивную систему и другие внутренние органы, при этом с каждым годом их все больше. Богатые и знаменитые прибегают к... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T09:49:00+03:00

орландо блум

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

голливуд

здоровье - общество

экология

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Они уже давно проникли к нам в мозг, репродуктивную систему и другие внутренние органы, при этом с каждым годом их все больше. Богатые и знаменитые прибегают к дорогостоящим процедурам в попытке очистить свой организм, но вместо этого лишь усугубляют ситуацию. Чем опасны мельчайшие частицы пластика и можно ли от них защититься — в материале РИА Новости.Загадочное веществоИзнос автомобильных шин, стирка синтетической одежды, нагревание пластиковой посуды — в результате этих и других процессов в окружающую среду попадает огромное количество микропластика. Вещество оказывается в питьевой воде, пище и, наконец, проникает в человеческий организм.Микропластик — это фрагменты различных полимерных материалов размерами от пяти миллиметров до микрометра. Попадает преимущественно в желудочно-кишечный тракт и легкие, но не в системный кровоток — из-за относительно крупного размера, объясняет РИА Новости сотрудник Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, перфузиолог Денис Нечаев."Более опасные частицы нанопластика (менее микрометра) способны преодолевать биологические барьеры, — говорит врач. — Они поникают через стенки кишечника, альвеолярные мембраны легких и даже кожные покровы, распространяясь по всему организму. Наибольшие концентрации нанопластика выявляют в почках, печени, мозговой ткани, репродуктивных органах, грудном молоке, эндокринных железах и сосудистом эндотелии".Количество микропластика в человеческом организме в последние годы растет. В недавнем исследовании американские ученые сравнили ткани мозга, печени и почек людей, умерших в 2016-м, с теми, кто скончался в 2024-м. Оказалось, что концентрация наночастиц особенно сильно увеличилась в мозге — причем у всех представителей второй группы, независимо от пола, возраста, расы и прочего."Высокое содержание нанопластика обнаружили в нервной ткани пациентов с нейродегенеративными заболеваниями (деменция, болезнь Альцгеймера), однако причинно-следственная связь тут пока не доказана", — отмечает Нечаев.Нет убедительных научных данных и о том, что микро- и нанопластик вредит другим системам организма. Тем не менее недоказанность вреда — не то же самое, что полная безвредность, подчеркивает заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ Экология, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров."Ранние экспериментальные работы дают основания для беспокойства: в опытах in vitro (на клеточных культурах) и на животных микропластик вызывал воспалительные реакции, окислительный стресс, повреждения ДНК и другие клеточные нарушения. Например, сообщалось, что у лабораторных мышей при высоких дозах микропластика возникали нарушения обмена и репродуктивные проблемы", — рассказывает эксперт.Ошибка ЛеголасаНекоторые состоятельные люди решили не дожидаться, когда научный мир придет к консенсусу по поводу микропластика. Недавно стало известно, что британский актер Орландо Блум прибегнул к аферезу — медицинскому процессу, при котором кровь извлекается из организма, центрифугируется или фильтруется для извлечения определенных компонентов, а затем возвращается обратно. Таким образом звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" хотел очиститься от микропластика и других вредных элементов. Процедура обошлась ему в десять тысяч долларов.Однако ученые и врачи отнеслись к затее скептически. "Во-первых, для заметного снижения уровня нанопластика потребовалось бы минимум пять процедур, причем каждая удаляет лишь два-три литра плазмы, что незначительно по сравнению с общим объемом организма. Во-вторых, используемая для замещения донорская плазма также содержит микропластик, так как доноры — обычные люди, живущие в той же загрязненной среде", — объясняет Нечаев.По словам врача, вместе с вредными частицами удаляются и полезные вещества, поскольку фильтры не обладают избирательностью. А учитывая повсеместное распространение микропластика в окружающей среде, эффект от процедуры быстро нивелируется.Но это еще не все: исследователи выяснили, что микрочастицы попадают в организм прямо в процессе афереза, поскольку компоненты оборудования изготовлены из пластика. Поэтому Блум, вероятно, не только не очистился от потенциально вредных веществ, но лишь усугубил ситуацию."Исключить нельзя"По словам экспертов, минимизировать содержание микро- и нанопластика в организме, не повторяя ошибок исполнителя роли Леголаса и Уилла Тернера, можно профилактическими мерами."В питании рекомендуется отказаться от бутилированной воды, пакетированного чая (особенно в нейлоновых пирамидках), ограничить потребление морепродуктов (прежде всего — моллюсков). Следует избегать пластиковой посуды и упаковки, не разогревать пищу в контейнерах", — перечисляет Нечаев.В быту полезно перейти на многоразовые сумки, минимизировать синтетическую одежду или хотя бы стирать ее в щадящем режиме. Регулярная влажная уборка и проветривание помещений снижают концентрацию микропластика дома."На общественном уровне важны раздельный сбор мусора, развитие технологий очистки сточных вод, сокращение использования автомобилей (износ шин — существенный источник микропластика). Однако полностью исключить попадание микропластика в организм в современных условиях пока нельзя", — констатирует врач.Петров подозревает, что историю Орландо Блума неслучайно обнародовали именно сейчас. В августе в Женеве состоится сессия межправительственного комитета по подготовке Всемирного договора по пластику. Россия тоже участвует."Возможно, подобные сенсации подогреваются в рамках PR-кампаний определенных групп, желающих повлиять на общественное мнение, — рассуждает эксперт. — В западной прессе действительно нарастают тревожные настроения вокруг микропластика, и участие знаменитости в дорогостоящей процедуре добавляет драматизма".Однако, отмечает он, позиция российского научного сообщества заключается в том, что любые экологические проблемы следует решать на основе науки и фактов, а не страха.

https://ria.ru/20250718/med-2028120056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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орландо блум , министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), голливуд, здоровье - общество, экология