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"Это есть у каждого". Звезды Голливуда начали очищать кровь от новой угрозы - РИА Новости, 30.07.2025
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08:00 30.07.2025 (обновлено: 09:49 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/health-2032147542.html
"Это есть у каждого". Звезды Голливуда начали очищать кровь от новой угрозы
"Это есть у каждого". Звезды Голливуда начали очищать кровь от новой угрозы - РИА Новости, 30.07.2025
"Это есть у каждого". Звезды Голливуда начали очищать кровь от новой угрозы
Они уже давно проникли к нам в мозг, репродуктивную систему и другие внутренние органы, при этом с каждым годом их все больше. Богатые и знаменитые прибегают к... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:00:00+03:00
2025-07-30T09:49:00+03:00
орландо блум
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
голливуд
здоровье - общество
экология
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Они уже давно проникли к нам в мозг, репродуктивную систему и другие внутренние органы, при этом с каждым годом их все больше. Богатые и знаменитые прибегают к дорогостоящим процедурам в попытке очистить свой организм, но вместо этого лишь усугубляют ситуацию. Чем опасны мельчайшие частицы пластика и можно ли от них защититься — в материале РИА Новости.Загадочное веществоИзнос автомобильных шин, стирка синтетической одежды, нагревание пластиковой посуды — в результате этих и других процессов в окружающую среду попадает огромное количество микропластика. Вещество оказывается в питьевой воде, пище и, наконец, проникает в человеческий организм.Микропластик — это фрагменты различных полимерных материалов размерами от пяти миллиметров до микрометра. Попадает преимущественно в желудочно-кишечный тракт и легкие, но не в системный кровоток — из-за относительно крупного размера, объясняет РИА Новости сотрудник Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, перфузиолог Денис Нечаев."Более опасные частицы нанопластика (менее микрометра) способны преодолевать биологические барьеры, — говорит врач. — Они поникают через стенки кишечника, альвеолярные мембраны легких и даже кожные покровы, распространяясь по всему организму. Наибольшие концентрации нанопластика выявляют в почках, печени, мозговой ткани, репродуктивных органах, грудном молоке, эндокринных железах и сосудистом эндотелии".Количество микропластика в человеческом организме в последние годы растет. В недавнем исследовании американские ученые сравнили ткани мозга, печени и почек людей, умерших в 2016-м, с теми, кто скончался в 2024-м. Оказалось, что концентрация наночастиц особенно сильно увеличилась в мозге — причем у всех представителей второй группы, независимо от пола, возраста, расы и прочего."Высокое содержание нанопластика обнаружили в нервной ткани пациентов с нейродегенеративными заболеваниями (деменция, болезнь Альцгеймера), однако причинно-следственная связь тут пока не доказана", — отмечает Нечаев.Нет убедительных научных данных и о том, что микро- и нанопластик вредит другим системам организма. Тем не менее недоказанность вреда — не то же самое, что полная безвредность, подчеркивает заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ Экология, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров."Ранние экспериментальные работы дают основания для беспокойства: в опытах in vitro (на клеточных культурах) и на животных микропластик вызывал воспалительные реакции, окислительный стресс, повреждения ДНК и другие клеточные нарушения. Например, сообщалось, что у лабораторных мышей при высоких дозах микропластика возникали нарушения обмена и репродуктивные проблемы", — рассказывает эксперт.Ошибка ЛеголасаНекоторые состоятельные люди решили не дожидаться, когда научный мир придет к консенсусу по поводу микропластика. Недавно стало известно, что британский актер Орландо Блум прибегнул к аферезу — медицинскому процессу, при котором кровь извлекается из организма, центрифугируется или фильтруется для извлечения определенных компонентов, а затем возвращается обратно. Таким образом звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" хотел очиститься от микропластика и других вредных элементов. Процедура обошлась ему в десять тысяч долларов.Однако ученые и врачи отнеслись к затее скептически. "Во-первых, для заметного снижения уровня нанопластика потребовалось бы минимум пять процедур, причем каждая удаляет лишь два-три литра плазмы, что незначительно по сравнению с общим объемом организма. Во-вторых, используемая для замещения донорская плазма также содержит микропластик, так как доноры — обычные люди, живущие в той же загрязненной среде", — объясняет Нечаев.По словам врача, вместе с вредными частицами удаляются и полезные вещества, поскольку фильтры не обладают избирательностью. А учитывая повсеместное распространение микропластика в окружающей среде, эффект от процедуры быстро нивелируется.Но это еще не все: исследователи выяснили, что микрочастицы попадают в организм прямо в процессе афереза, поскольку компоненты оборудования изготовлены из пластика. Поэтому Блум, вероятно, не только не очистился от потенциально вредных веществ, но лишь усугубил ситуацию."Исключить нельзя"По словам экспертов, минимизировать содержание микро- и нанопластика в организме, не повторяя ошибок исполнителя роли Леголаса и Уилла Тернера, можно профилактическими мерами."В питании рекомендуется отказаться от бутилированной воды, пакетированного чая (особенно в нейлоновых пирамидках), ограничить потребление морепродуктов (прежде всего — моллюсков). Следует избегать пластиковой посуды и упаковки, не разогревать пищу в контейнерах", — перечисляет Нечаев.В быту полезно перейти на многоразовые сумки, минимизировать синтетическую одежду или хотя бы стирать ее в щадящем режиме. Регулярная влажная уборка и проветривание помещений снижают концентрацию микропластика дома."На общественном уровне важны раздельный сбор мусора, развитие технологий очистки сточных вод, сокращение использования автомобилей (износ шин — существенный источник микропластика). Однако полностью исключить попадание микропластика в организм в современных условиях пока нельзя", — констатирует врач.Петров подозревает, что историю Орландо Блума неслучайно обнародовали именно сейчас. В августе в Женеве состоится сессия межправительственного комитета по подготовке Всемирного договора по пластику. Россия тоже участвует."Возможно, подобные сенсации подогреваются в рамках PR-кампаний определенных групп, желающих повлиять на общественное мнение, — рассуждает эксперт. — В западной прессе действительно нарастают тревожные настроения вокруг микропластика, и участие знаменитости в дорогостоящей процедуре добавляет драматизма".Однако, отмечает он, позиция российского научного сообщества заключается в том, что любые экологические проблемы следует решать на основе науки и фактов, а не страха.
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орландо блум , министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), голливуд, здоровье - общество, экология
Орландо Блум , Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Голливуд, Здоровье - Общество, Экология
"Это есть у каждого". Звезды Голливуда начали очищать кровь от новой угрозы

Доктор Нечаев: исключить попадание микропластика в организм пока невозможно

© Getty Images / Jonathan Brady - PA ImagesАппарат для афереза
Аппарат для афереза - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Getty Images / Jonathan Brady - PA Images
Аппарат для афереза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Они уже давно проникли к нам в мозг, репродуктивную систему и другие внутренние органы, при этом с каждым годом их все больше. Богатые и знаменитые прибегают к дорогостоящим процедурам в попытке очистить свой организм, но вместо этого лишь усугубляют ситуацию. Чем опасны мельчайшие частицы пластика и можно ли от них защититься — в материале РИА Новости.

Загадочное вещество

Износ автомобильных шин, стирка синтетической одежды, нагревание пластиковой посуды — в результате этих и других процессов в окружающую среду попадает огромное количество микропластика. Вещество оказывается в питьевой воде, пище и, наконец, проникает в человеческий организм.
Микропластик — это фрагменты различных полимерных материалов размерами от пяти миллиметров до микрометра. Попадает преимущественно в желудочно-кишечный тракт и легкие, но не в системный кровоток — из-за относительно крупного размера, объясняет РИА Новости сотрудник Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, перфузиолог Денис Нечаев.
"Более опасные частицы нанопластика (менее микрометра) способны преодолевать биологические барьеры, — говорит врач. — Они поникают через стенки кишечника, альвеолярные мембраны легких и даже кожные покровы, распространяясь по всему организму. Наибольшие концентрации нанопластика выявляют в почках, печени, мозговой ткани, репродуктивных органах, грудном молоке, эндокринных железах и сосудистом эндотелии".
Количество микропластика в человеческом организме в последние годы растет. В недавнем исследовании американские ученые сравнили ткани мозга, печени и почек людей, умерших в 2016-м, с теми, кто скончался в 2024-м. Оказалось, что концентрация наночастиц особенно сильно увеличилась в мозге — причем у всех представителей второй группы, независимо от пола, возраста, расы и прочего.
"Высокое содержание нанопластика обнаружили в нервной ткани пациентов с нейродегенеративными заболеваниями (деменция, болезнь Альцгеймера), однако причинно-следственная связь тут пока не доказана", — отмечает Нечаев.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosЗагрязнение микропластиком
Загрязнение микропластиком - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Загрязнение микропластиком
Нет убедительных научных данных и о том, что микро- и нанопластик вредит другим системам организма. Тем не менее недоказанность вреда — не то же самое, что полная безвредность, подчеркивает заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ Экология, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.
"Ранние экспериментальные работы дают основания для беспокойства: в опытах in vitro (на клеточных культурах) и на животных микропластик вызывал воспалительные реакции, окислительный стресс, повреждения ДНК и другие клеточные нарушения. Например, сообщалось, что у лабораторных мышей при высоких дозах микропластика возникали нарушения обмена и репродуктивные проблемы", — рассказывает эксперт.

Ошибка Леголаса

Некоторые состоятельные люди решили не дожидаться, когда научный мир придет к консенсусу по поводу микропластика. Недавно стало известно, что британский актер Орландо Блум прибегнул к аферезу — медицинскому процессу, при котором кровь извлекается из организма, центрифугируется или фильтруется для извлечения определенных компонентов, а затем возвращается обратно. Таким образом звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" хотел очиститься от микропластика и других вредных элементов. Процедура обошлась ему в десять тысяч долларов.
Однако ученые и врачи отнеслись к затее скептически. "Во-первых, для заметного снижения уровня нанопластика потребовалось бы минимум пять процедур, причем каждая удаляет лишь два-три литра плазмы, что незначительно по сравнению с общим объемом организма. Во-вторых, используемая для замещения донорская плазма также содержит микропластик, так как доноры — обычные люди, живущие в той же загрязненной среде", — объясняет Нечаев.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктер Орландо Блум
Актер Орландо Блум - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Актер Орландо Блум
По словам врача, вместе с вредными частицами удаляются и полезные вещества, поскольку фильтры не обладают избирательностью. А учитывая повсеместное распространение микропластика в окружающей среде, эффект от процедуры быстро нивелируется.
Но это еще не все: исследователи выяснили, что микрочастицы попадают в организм прямо в процессе афереза, поскольку компоненты оборудования изготовлены из пластика. Поэтому Блум, вероятно, не только не очистился от потенциально вредных веществ, но лишь усугубил ситуацию.

"Исключить нельзя"

По словам экспертов, минимизировать содержание микро- и нанопластика в организме, не повторяя ошибок исполнителя роли Леголаса и Уилла Тернера, можно профилактическими мерами.
"В питании рекомендуется отказаться от бутилированной воды, пакетированного чая (особенно в нейлоновых пирамидках), ограничить потребление морепродуктов (прежде всего — моллюсков). Следует избегать пластиковой посуды и упаковки, не разогревать пищу в контейнерах", — перечисляет Нечаев.
В быту полезно перейти на многоразовые сумки, минимизировать синтетическую одежду или хотя бы стирать ее в щадящем режиме. Регулярная влажная уборка и проветривание помещений снижают концентрацию микропластика дома.
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"На общественном уровне важны раздельный сбор мусора, развитие технологий очистки сточных вод, сокращение использования автомобилей (износ шин — существенный источник микропластика). Однако полностью исключить попадание микропластика в организм в современных условиях пока нельзя", — констатирует врач.
Петров подозревает, что историю Орландо Блума неслучайно обнародовали именно сейчас. В августе в Женеве состоится сессия межправительственного комитета по подготовке Всемирного договора по пластику. Россия тоже участвует.
"Возможно, подобные сенсации подогреваются в рамках PR-кампаний определенных групп, желающих повлиять на общественное мнение, — рассуждает эксперт. — В западной прессе действительно нарастают тревожные настроения вокруг микропластика, и участие знаменитости в дорогостоящей процедуре добавляет драматизма".
Однако, отмечает он, позиция российского научного сообщества заключается в том, что любые экологические проблемы следует решать на основе науки и фактов, а не страха.
 
Орландо БлумМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ГолливудЗдоровье - ОбществоЭкология
 
 
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