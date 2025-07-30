https://ria.ru/20250730/harkov-2032254476.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 30.07.2025

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:26:00+03:00

2025-07-30T02:26:00+03:00

2025-07-30T02:26:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В городе взрыв", - написал мэр в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьков

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Дарья Буймова

в мире, россия, харьков, украина, игорь терехов, вооруженные силы украины