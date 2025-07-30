https://ria.ru/20250730/harkov-2032254476.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 30.07.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:26:00+03:00
2025-07-30T02:26:00+03:00
2025-07-30T02:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В городе взрыв", - написал мэр в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Украина, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв