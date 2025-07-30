https://ria.ru/20250730/gruzoviki-2032406954.html

Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка

Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка - РИА Новости, 30.07.2025

Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка

Грузовики четырех китайских марок, продажи ряда моделей которых были запрещены в России, занимают чуть более четверти российского авторынка в соответствующем... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:22:00+03:00

2025-07-30T16:22:00+03:00

2025-07-30T16:22:00+03:00

авто

россия

автостат

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

экономика

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Грузовики четырех китайских марок, продажи ряда моделей которых были запрещены в России, занимают чуть более четверти российского авторынка в соответствующем сегменте по итогам первого полугодия 2025 года, следует из расчетов РИА Новости на базе данных "Автостата". Росстандарт в среду сообщил о запрете импорта и продажи в России ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Ограничения вводятся в отношении грузовых автомобилей Dongfeng типа DFH4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L. Причиной этому стало выявление нарушений обязательных требований безопасности. Ведомство направило предписания официальным представительствам брендов, которые должны будут организовать отзывные кампании для устранения неполадок. В "Автостате" подсчитали для РИА Новости, что продажи средне- и крупнотоннажных грузовиков, коими являются и вышеупомянутые марки, в России по итогам января-июня составили 27 966 штук. За отчетный период в России было продано почти 4 тысячи грузовиков Sitrak (14,2%), чуть меньше двух тысяч FAW (7,1%), а также 1,2 тысячи Dongfeng (4,4%) и 531 Foton (1,9%). Таким образом, суммарно на эти марки пришлось 7,7 тысячи проданных грузовиков или 27,6% рынка.

https://ria.ru/20250730/gruzovik-2032307386.html

https://ria.ru/20250416/smi-2011494230.html

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авто, россия, автостат, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), экономика