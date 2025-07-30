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Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка - РИА Новости, 30.07.2025
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16:22 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/gruzoviki-2032406954.html
Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка
Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка - РИА Новости, 30.07.2025
Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка
Грузовики четырех китайских марок, продажи ряда моделей которых были запрещены в России, занимают чуть более четверти российского авторынка в соответствующем... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:22:00+03:00
2025-07-30T16:22:00+03:00
авто
россия
автостат
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
экономика
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Грузовики четырех китайских марок, продажи ряда моделей которых были запрещены в России, занимают чуть более четверти российского авторынка в соответствующем сегменте по итогам первого полугодия 2025 года, следует из расчетов РИА Новости на базе данных "Автостата". Росстандарт в среду сообщил о запрете импорта и продажи в России ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Ограничения вводятся в отношении грузовых автомобилей Dongfeng типа DFH4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L. Причиной этому стало выявление нарушений обязательных требований безопасности. Ведомство направило предписания официальным представительствам брендов, которые должны будут организовать отзывные кампании для устранения неполадок. В "Автостате" подсчитали для РИА Новости, что продажи средне- и крупнотоннажных грузовиков, коими являются и вышеупомянутые марки, в России по итогам января-июня составили 27 966 штук. За отчетный период в России было продано почти 4 тысячи грузовиков Sitrak (14,2%), чуть меньше двух тысяч FAW (7,1%), а также 1,2 тысячи Dongfeng (4,4%) и 531 Foton (1,9%). Таким образом, суммарно на эти марки пришлось 7,7 тысячи проданных грузовиков или 27,6% рынка.
https://ria.ru/20250730/gruzovik-2032307386.html
https://ria.ru/20250416/smi-2011494230.html
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авто, россия, автостат, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), экономика
Авто, Россия, Автостат, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Экономика
Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка

Марки китайских грузовиков, попавших под ограничения, занимают четверть рынка

© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрузовики
Грузовики - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грузовики. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Грузовики четырех китайских марок, продажи ряда моделей которых были запрещены в России, занимают чуть более четверти российского авторынка в соответствующем сегменте по итогам первого полугодия 2025 года, следует из расчетов РИА Новости на базе данных "Автостата".
Росстандарт в среду сообщил о запрете импорта и продажи в России ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Ограничения вводятся в отношении грузовых автомобилей Dongfeng типа DFH4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L.
Грузовики Sitrak - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В России запретили импорт грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak
Вчера, 11:10
Причиной этому стало выявление нарушений обязательных требований безопасности. Ведомство направило предписания официальным представительствам брендов, которые должны будут организовать отзывные кампании для устранения неполадок.
В "Автостате" подсчитали для РИА Новости, что продажи средне- и крупнотоннажных грузовиков, коими являются и вышеупомянутые марки, в России по итогам января-июня составили 27 966 штук.
За отчетный период в России было продано почти 4 тысячи грузовиков Sitrak (14,2%), чуть меньше двух тысяч FAW (7,1%), а также 1,2 тысячи Dongfeng (4,4%) и 531 Foton (1,9%). Таким образом, суммарно на эти марки пришлось 7,7 тысячи проданных грузовиков или 27,6% рынка.
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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АвтоРоссияАвтостатФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Экономика
 
 
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