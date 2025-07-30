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В Госавтоинспекции пешеходов призвали к осторожности на дорогах - РИА Новости, 30.07.2025
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18:00 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/gosavtoinspektsiya-2032435316.html
В Госавтоинспекции пешеходов призвали к осторожности на дорогах
В Госавтоинспекции пешеходов призвали к осторожности на дорогах - РИА Новости, 30.07.2025
В Госавтоинспекции пешеходов призвали к осторожности на дорогах
В первом полугодии 2025 года на региональных трассах зафиксировано на 11% больше ДТП, чем в прошлом году, число погибших за шесть месяцев увеличилось более чем... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:00:00+03:00
2025-07-30T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В первом полугодии 2025 года на региональных трассах зафиксировано на 11% больше ДТП, чем в прошлом году, число погибших за шесть месяцев увеличилось более чем на 3%, а раненых – на 5%, превысив 16 тысяч человек, свидетельствуют данные Госавтоинспекции МВД России.Иная ситуация на федеральных автодорогах – там ключевые показатели аварийности устойчиво снижаются: количество ДТП сократилось на 8,1%, погибших — на 10,7%, раненых — на 8,1%.К долгосрочному эффекту снижения аварийности приводит целый комплекс решений для повышения безопасности дорожного движения, в том числе строительство надземных переходов, организация подсветки наземных пешеходных переходов, установка и обновление светофорных объектов, изменение рекомендованных скоростных режимов для водителей и расширение зон контроля с использованием комплексов фотовидеофиксации, указали в Госавтоинспекции МВД России.В целом, отмечают в ведомстве, в России снизилось количество наездов на пешеходов – на 4,4%, их количество за полгода составило 13 938. Однако число погибших пешеходов на российских дорогах выросло на 4,7% - 1277 человек. "Водителям необходимо помнить: пешеходный переход – зона повышенной ответственности для каждого, где приоритет, несомненно, за пешеходом. Тем не менее, представителям этой категории участников дорожного движения следует переходить проезжую часть, только убедившись в своей безопасности, особенно в условиях плохой видимости", — отмечает начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.Проблема, усугубляется отвлечением внимания водителей от дороги, в том числе из-за использования различных гаджетов за рулем, например, изучения маршрута в навигаторе при движении. К тому же всегда остается риск того, что даже на регулируемых перекрестках водители пытаются проскочить на мигающий желтый сигнал светофора, а пешеходы, не убедившись в безопасности, начинают переход сразу же после переключения сигнала на разрешающий, не оценивая реальную скорость завершающих маневр автомобилей.Переход проезжей части вне установленных для этого мест стал причиной свыше 8 тысяч ДТП. В результате этих происшествий оборвалась жизнь 959 человек, а ещё более 7 тысяч пешеходов получили травмы различной степени тяжести.Вызывает тревогу тот факт, что в большинстве случаев к трагедии приводит собственная неосторожность пешеходов. По вине самих пешеходов произошло почти 4,5 тысячи ДТП, в которых 778 человек погибли и свыше 3,8 тысячи были ранены. Эти цифры прямо указывают на то, что многие граждане недооценивают смертельную опасность, которой подвергают себя, выходя на дорогу вне зоны пешеходных переходов, подчеркнули в Госавтоинспекции.К тому же за полгода участились наезды на пешеходов в темное время суток (4 567 ДТП), это, по данным ведомства, сопровождается ростом числа погибших на 7,4% (798) и раненых на 3,9% (3 981). В связи с этим пешеходам в Госавтоинспекции МВД России напоминают о необходимости использовать световозвращающие элементы, в том числе на одежде. Рекомендация имеет обязательный характер на загородных дорогах.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250601/gosavtoinspektsiya-2020011796.html
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дтп, авто, безопасность, гибдд мвд рф
ДТП, Авто, Безопасность, ГИБДД МВД РФ

В Госавтоинспекции пешеходов призвали к осторожности на дорогах

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудник ДПС
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В первом полугодии 2025 года на региональных трассах зафиксировано на 11% больше ДТП, чем в прошлом году, число погибших за шесть месяцев увеличилось более чем на 3%, а раненых – на 5%, превысив 16 тысяч человек, свидетельствуют данные Госавтоинспекции МВД России.
Иная ситуация на федеральных автодорогах – там ключевые показатели аварийности устойчиво снижаются: количество ДТП сократилось на 8,1%, погибших — на 10,7%, раненых — на 8,1%.
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К долгосрочному эффекту снижения аварийности приводит целый комплекс решений для повышения безопасности дорожного движения, в том числе строительство надземных переходов, организация подсветки наземных пешеходных переходов, установка и обновление светофорных объектов, изменение рекомендованных скоростных режимов для водителей и расширение зон контроля с использованием комплексов фотовидеофиксации, указали в Госавтоинспекции МВД России.
В целом, отмечают в ведомстве, в России снизилось количество наездов на пешеходов – на 4,4%, их количество за полгода составило 13 938. Однако число погибших пешеходов на российских дорогах выросло на 4,7% - 1277 человек. "Водителям необходимо помнить: пешеходный переход – зона повышенной ответственности для каждого, где приоритет, несомненно, за пешеходом. Тем не менее, представителям этой категории участников дорожного движения следует переходить проезжую часть, только убедившись в своей безопасности, особенно в условиях плохой видимости", — отмечает начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
Проблема, усугубляется отвлечением внимания водителей от дороги, в том числе из-за использования различных гаджетов за рулем, например, изучения маршрута в навигаторе при движении. К тому же всегда остается риск того, что даже на регулируемых перекрестках водители пытаются проскочить на мигающий желтый сигнал светофора, а пешеходы, не убедившись в безопасности, начинают переход сразу же после переключения сигнала на разрешающий, не оценивая реальную скорость завершающих маневр автомобилей.
Переход проезжей части вне установленных для этого мест стал причиной свыше 8 тысяч ДТП. В результате этих происшествий оборвалась жизнь 959 человек, а ещё более 7 тысяч пешеходов получили травмы различной степени тяжести.
Вызывает тревогу тот факт, что в большинстве случаев к трагедии приводит собственная неосторожность пешеходов. По вине самих пешеходов произошло почти 4,5 тысячи ДТП, в которых 778 человек погибли и свыше 3,8 тысячи были ранены. Эти цифры прямо указывают на то, что многие граждане недооценивают смертельную опасность, которой подвергают себя, выходя на дорогу вне зоны пешеходных переходов, подчеркнули в Госавтоинспекции.
К тому же за полгода участились наезды на пешеходов в темное время суток (4 567 ДТП), это, по данным ведомства, сопровождается ростом числа погибших на 7,4% (798) и раненых на 3,9% (3 981). В связи с этим пешеходам в Госавтоинспекции МВД России напоминают о необходимости использовать световозвращающие элементы, в том числе на одежде. Рекомендация имеет обязательный характер на загородных дорогах.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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