В Германии потребовали отставки главы Еврокомиссии из-за сделки с США
Вагенкнехт: ФРГ должна потребовать отставки фон дер Ляйен из-за сделки с США
© AP Photo / Jacquelyn MartinПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Германия должна потребовать отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за заключения ей "катастрофической" сделки по пошлинам с США, считает лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку! Федеральное правительство также должно со всей решительностью требовать этого в ЕС. Это не сделка, а катастрофа, за которую должна отвечать фон дер Ляйен", - написала политик на странице в социальной сети X.
По словам Вагенкнехт, ни один председатель Еврокомиссии не причинял Германии столько вреда, сколько фон дер Ляйен, и не хотел "залезть в кошельки" немецких налогоплательщиков настолько же сильно.
"Правительство ФРГ не должно принимать это соглашение с США, а должно вместе с другими государствами потребовать расторжения сделки по пошлинам и перезапуска переговоров", - отметила политик.
Кроме того, Германия должна как можно скорее начать возвратить к закупкам российских энергоносителей, чтобы хоть как-то снизить ущерб от сделки, добавила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.