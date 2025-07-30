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В Германии потребовали отставки главы Еврокомиссии из-за сделки с США - РИА Новости, 30.07.2025
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13:33 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/germaniya-2032348666.html
В Германии потребовали отставки главы Еврокомиссии из-за сделки с США
В Германии потребовали отставки главы Еврокомиссии из-за сделки с США - РИА Новости, 30.07.2025
В Германии потребовали отставки главы Еврокомиссии из-за сделки с США
Германия должна потребовать отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за заключения ей "катастрофической" сделки по пошлинам с США, считает лидер... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:33:00+03:00
2025-07-30T13:33:00+03:00
в мире
сша
германия
урсула фон дер ляйен
сара вагенкнехт
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Германия должна потребовать отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за заключения ей "катастрофической" сделки по пошлинам с США, считает лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку! Федеральное правительство также должно со всей решительностью требовать этого в ЕС. Это не сделка, а катастрофа, за которую должна отвечать фон дер Ляйен", - написала политик на странице в социальной сети X. По словам Вагенкнехт, ни один председатель Еврокомиссии не причинял Германии столько вреда, сколько фон дер Ляйен, и не хотел "залезть в кошельки" немецких налогоплательщиков настолько же сильно. "Правительство ФРГ не должно принимать это соглашение с США, а должно вместе с другими государствами потребовать расторжения сделки по пошлинам и перезапуска переговоров", - отметила политик. Кроме того, Германия должна как можно скорее начать возвратить к закупкам российских энергоносителей, чтобы хоть как-то снизить ущерб от сделки, добавила она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
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в мире, сша, германия, урсула фон дер ляйен, сара вагенкнехт, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Сара Вагенкнехт, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
В Германии потребовали отставки главы Еврокомиссии из-за сделки с США

Вагенкнехт: ФРГ должна потребовать отставки фон дер Ляйен из-за сделки с США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Германия должна потребовать отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за заключения ей "катастрофической" сделки по пошлинам с США, считает лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку! Федеральное правительство также должно со всей решительностью требовать этого в ЕС. Это не сделка, а катастрофа, за которую должна отвечать фон дер Ляйен", - написала политик на странице в социальной сети X.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России
Вчера, 09:33
По словам Вагенкнехт, ни один председатель Еврокомиссии не причинял Германии столько вреда, сколько фон дер Ляйен, и не хотел "залезть в кошельки" немецких налогоплательщиков настолько же сильно.
"Правительство ФРГ не должно принимать это соглашение с США, а должно вместе с другими государствами потребовать расторжения сделки по пошлинам и перезапуска переговоров", - отметила политик.
Кроме того, Германия должна как можно скорее начать возвратить к закупкам российских энергоносителей, чтобы хоть как-то снизить ущерб от сделки, добавила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США
Вчера, 09:09
 
В миреСШАГерманияУрсула фон дер ЛяйенСара ВагенкнехтДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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