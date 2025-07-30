https://ria.ru/20250730/gazeta-2032461109.html

Генконсульство России уличило шотландскую газету Scotsman в русофобии

Генконсульство России уличило шотландскую газету Scotsman в русофобии - РИА Новости, 30.07.2025

Генконсульство России уличило шотландскую газету Scotsman в русофобии

Статья, опубликованная в шотландской газете Scotsman под заголовком "Как Россия возлагает символы своей войны на Украине на шотландские военные мемориалы",... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:08:00+03:00

2025-07-30T20:08:00+03:00

2025-07-30T20:08:00+03:00

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ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Статья, опубликованная в шотландской газете Scotsman под заголовком "Как Россия возлагает символы своей войны на Украине на шотландские военные мемориалы", является очередной попыткой разжечь русофобию в Шотландии, заявили в среду в генеральном консульстве России в Эдинбурге. В понедельник в Scotsman была опубликована статья историка с польским именем Томаш Камуселла, в которой утверждается, что возложение венков и цветов российскими дипломатами к памятникам борцам с нацизмом и военному сотрудничеству СССР и Великобритании во время Второй мировой войны является "распространением неоимпериалистических идей" и "психологической операцией". Автор также утверждает, что России "не существовало в 1945 году", что георгиевская лента впервые появилась в России в 2014 году, а также что русские "проникают к европейцам с заднего двора" и "ждут подходящего момента, чтобы исполнить волю своего сюзерена". "Считаем данную статью очередной безнравственной попыткой разжечь русофобию в Шотландии, пересмотреть историю Второй мировой войны и очернить память всех, кто отдал свои жизни за Победу над нацистской Германией, а также военное сотрудничество между народами наших стран в 1941-1945 годах, посеять вражду и ненависть. Возложение цветов к мемориалам является проявлением взаимного уважения и служит сохранению памяти о совместной борьбе с фашизмом. Уверены, что так считает и большинство жителей Шотландии", - говорится в заявлении генконсульства, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что слова автора о русских также являются ярким примером ксенофобии, направленной против конкретной социальной группы по этническому признаку. В связи с этим в генконсульстве считают, что статью следует проверить с точки зрения шотландских законов о преступлениях на почве ненависти. В генконсульстве также поставили под сомнение компетентность автора статьи как "историка" в связи с многочисленными ошибочными утверждениями об истории России. Согласно информации на сайте газеты, Камуселла является доктором наук и читает лекции по современной истории в Сент-Эндрюсском университете. "Когда мы отмечали 80-летие Великой Победы, жители Шотландии возложили сотни цветов к памятникам советским воинам. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы их подвиг и самопожертвование никогда не были забыты. Мы также никогда не забудем мужество жителей Шотландии и других частей Великобритании, отдавших жизни в нашей совместной борьбе с гитлеровцами. Российские дипломаты регулярно посещают мемориалы, посвященные Северным конвоям, чтобы почтить память их британских участников. В России также есть целый ряд памятников, посвящённых Северным конвоям, а также другим морякам и солдатам союзных сил, и в нашей стране делается всё возможное, чтобы сохранить память о наших тогдашних братьях по оружию", - напомнили в генконсульстве. В воскресенье в честь Дня Военно-Морского флота сотрудники генконсульства РФ в Эдинбурге возложили венок к мемориалу в городе Данди в память об экипаже советской подводной лодки В-1 под командованием Героя Советского Союза Израиля Фисановича. Подводная лодка была потоплена 27 июля 1944 года во время следования согласованным курсом из Шотландии в СССР в результате ошибки пилота британских ВВС.

https://ria.ru/20250509/provokatory-2016102057.html

https://ria.ru/20250724/razdel-2031162126.html

https://ria.ru/20250430/britaniya-2014376476.html

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