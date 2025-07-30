Власти Испании готовят самолет для эвакуации больных детей из Газы
Испания готовит самолет для эвакуации 13 больных детей из сектора Газа
© AP Photo / Abed KhaledЖители Газы эвакуируют детей
© AP Photo / Abed Khaled
Жители Газы эвакуируют детей. Архивное фото
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МАДРИД, 30 июля - РИА Новости. Правительство Испании готовит гуманитарную операцию по доставке в страну 13 детей из сектора Газа, которые нуждаются в лечении, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес.
"Сейчас завершается медицинское оснащение самолёта AQ-400, который будет переправлен в Амман, чтобы привезти 13 детей и их семьи из Газы, страдающих различными заболеваниями. Мы привезем их сюда, чтобы они прошли лечение в различных больницах Испании", - заявила она на пресс-конференции.
Министр назвала ситуацию в Газе "абсолютно ужасной" и обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в недопустимой жестокости.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН.
Согласно последним данным местного минздрава, свыше 60 тысяч палестинцев погибли, начиная с 7 октября 2023 года, в результате действий израильской армии, почти 10 тысяч ранены при попытках получить гуманитарную помощь, более тысячи из них погибли. Кроме того, количество погибших от недоедания возросло до 154 человек, включая 89 детей.