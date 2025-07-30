https://ria.ru/20250730/gaza-2032436887.html

Цена на сахар в Газе возросла до 100 долларов за килограмм

Цена на сахар в Газе возросла до 100 долларов за килограмм - РИА Новости, 30.07.2025

Цена на сахар в Газе возросла до 100 долларов за килограмм

Цена за килограмм сахара в секторе Газа на фоне тяжелого гуманитарного кризиса выросла до 100 долларов, рассказал РИА Новости представитель совета племен... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:02:00+03:00

2025-07-30T18:02:00+03:00

2025-07-30T18:02:00+03:00

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КАИР, 30 июл - РИА Новости. Цена за килограмм сахара в секторе Газа на фоне тяжелого гуманитарного кризиса выросла до 100 долларов, рассказал РИА Новости представитель совета племен полуэксклава Хаиль Абу аль-Хуссайн. "Из-за войны люди вынуждены жить на улице и в палаточных городках. Килограмм сахара, если он вообще будет в наличии, стал стоить 100 долларов. Основных продуктов питания попросту нет – люди вынуждены в буквальном смысле набрасываться на колонны с гуманитарной помощью", - сказал он. По информации телеканала Al Qahera News, со среды на территорию Газы заехала четвертая египетская гуманитарная колонна. За последние дни страна доставила в сектор по меньшей мере пять тысяч тонн груза, который включает в себя продовольствие, предметы первой необходимости и медицинские принадлежности. В то же время представители гуманитарных организаций указывают на невозможность нормально распределять эту помощь среди населения в условиях продолжающегося конфликта. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН. Согласно последним данным местного минздрава, свыше 60 тысяч палестинцев погибли, начиная с 7 октября 2023 года, в результате действий израильской армии, почти 10 тысяч ранены при попытках получить гуманитарную помощь, более тысячи из них погибли. Кроме того, количество погибших от недоедания возросло до 154 человек, включая 89 детей.

https://ria.ru/20250730/gaza-2032432039.html

https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html

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