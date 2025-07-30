https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html

Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической

Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической - РИА Новости, 30.07.2025

Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической

Россия разделяет оценки международных организаций об обострении обстановки в секторе Газа, она является катастрофической, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:26:00+03:00

2025-07-30T15:26:00+03:00

2025-07-30T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия разделяет оценки международных организаций об обострении обстановки в секторе Газа, она является катастрофической, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы разделяем оценки Организации Объединенных Наций, гуманитарных структур и большинства международных сообществ о том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела, является катастрофической. Неоднократно подчеркивали необходимость срочного обеспечения помощью всех нуждающихся в соответствии с общепризнанными гуманитарными принципами", - сказала она в ходе брифинга. Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. В субботу правительство Израиля приняло решение возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН. В свою очередь, власти Газы во вторник заявили, что Израиль намеренно саботирует распределение частично возобновившихся поставок гумпомощи в сектор Газа. Основная часть въехавших туда во вторник 109 грузовиков подверглась разграблению при попустительстве израильской стороны, еще четыре груза с гумпомощью были сброшены с воздуха над районами, где идут бои, утверждают власти палестинского полуэксклава.

https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html

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в мире, израиль, россия, мария захарова, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон