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Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической - РИА Новости, 30.07.2025
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15:26 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html
Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической
Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической - РИА Новости, 30.07.2025
Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической
Россия разделяет оценки международных организаций об обострении обстановки в секторе Газа, она является катастрофической, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:26:00+03:00
2025-07-30T15:26:00+03:00
в мире
израиль
россия
мария захарова
тедрос адханом гебрейесус
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия разделяет оценки международных организаций об обострении обстановки в секторе Газа, она является катастрофической, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы разделяем оценки Организации Объединенных Наций, гуманитарных структур и большинства международных сообществ о том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела, является катастрофической. Неоднократно подчеркивали необходимость срочного обеспечения помощью всех нуждающихся в соответствии с общепризнанными гуманитарными принципами", - сказала она в ходе брифинга. Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. В субботу правительство Израиля приняло решение возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН. В свою очередь, власти Газы во вторник заявили, что Израиль намеренно саботирует распределение частично возобновившихся поставок гумпомощи в сектор Газа. Основная часть въехавших туда во вторник 109 грузовиков подверглась разграблению при попустительстве израильской стороны, еще четыре груза с гумпомощью были сброшены с воздуха над районами, где идут бои, утверждают власти палестинского полуэксклава.
https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html
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в мире, израиль, россия, мария захарова, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон
В мире, Израиль, Россия, Мария Захарова, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ООН
Захарова назвала ситуацию в секторе Газа катастрофической

Захарова: РФ разделяет оценки организаций о катастрофической ситуации в Газе

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия разделяет оценки международных организаций об обострении обстановки в секторе Газа, она является катастрофической, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы разделяем оценки Организации Объединенных Наций, гуманитарных структур и большинства международных сообществ о том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела, является катастрофической. Неоднократно подчеркивали необходимость срочного обеспечения помощью всех нуждающихся в соответствии с общепризнанными гуманитарными принципами", - сказала она в ходе брифинга.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек
Вчера, 14:51
Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
В субботу правительство Израиля приняло решение возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН.
В свою очередь, власти Газы во вторник заявили, что Израиль намеренно саботирует распределение частично возобновившихся поставок гумпомощи в сектор Газа. Основная часть въехавших туда во вторник 109 грузовиков подверглась разграблению при попустительстве израильской стороны, еще четыре груза с гумпомощью были сброшены с воздуха над районами, где идут бои, утверждают власти палестинского полуэксклава.
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Жители сектора Газа рассказали о ситуации с продовольствием
29 июля, 16:03
 
В миреИзраильРоссияМария ЗахароваТедрос Адханом ГебрейесусВОЗООН
 
 
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