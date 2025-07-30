Рейтинг@Mail.ru
В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 30.07.2025 (обновлено: 14:55 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html
В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек
В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек - РИА Новости, 30.07.2025
В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек
Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 154 человек, включая 89 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:51:00+03:00
2025-07-30T14:55:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965428605_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3d2c9cef6da742d4638a926fc8b7dd9.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 154 человек, включая 89 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в среду. “В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано семь случаев гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 154, включая 89 детей”, - говорится в заявлении ведомства. Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. В субботу правительство Израиля приняло решение возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН. В свою очередь, власти Газы во вторник заявили, что Израиль намеренно саботирует распределение частично возобновившихся поставок гумпомощи в сектор Газа. Основная часть въехавших туда во вторник 109 грузовиков подверглась разграблению при попустительстве израильской стороны, еще четыре груза с гумпомощью были сброшены с воздуха над районами, где идут бои, утверждают власти палестинского полуэксклава.
https://ria.ru/20250729/gaza-2032155681.html
https://ria.ru/20250727/igrail-2031761553.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965428605_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8aca43cd9505e1994c323a30617cceb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек

В Газе число погибших от голода увеличилось до 154 человек, среди них 89 детей

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 154 человек, включая 89 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в среду.
“В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано семь случаев гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 154, включая 89 детей”, - говорится в заявлении ведомства.
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Жители сектора Газа рассказали о ситуации с продовольствием
29 июля, 16:03
Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
В субботу правительство Израиля приняло решение возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН.
В свою очередь, власти Газы во вторник заявили, что Израиль намеренно саботирует распределение частично возобновившихся поставок гумпомощи в сектор Газа. Основная часть въехавших туда во вторник 109 грузовиков подверглась разграблению при попустительстве израильской стороны, еще четыре груза с гумпомощью были сброшены с воздуха над районами, где идут бои, утверждают власти палестинского полуэксклава.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Мерц призвал Нетаньяху немедленно помочь голодающим жителям сектора Газа
27 июля, 16:34
 
В миреИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала