https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html

В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек

В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек - РИА Новости, 30.07.2025

В секторе Газа число погибших от голода увеличилось до 154 человек

Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 154 человек, включая 89 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:51:00+03:00

2025-07-30T14:51:00+03:00

2025-07-30T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 154 человек, включая 89 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в среду. “В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано семь случаев гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 154, включая 89 детей”, - говорится в заявлении ведомства. Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. В субботу правительство Израиля приняло решение возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН. В свою очередь, власти Газы во вторник заявили, что Израиль намеренно саботирует распределение частично возобновившихся поставок гумпомощи в сектор Газа. Основная часть въехавших туда во вторник 109 грузовиков подверглась разграблению при попустительстве израильской стороны, еще четыре груза с гумпомощью были сброшены с воздуха над районами, где идут бои, утверждают власти палестинского полуэксклава.

https://ria.ru/20250729/gaza-2032155681.html

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в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году