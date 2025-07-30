В Палестине обвинили США в стрельбе по жителям сектора Газа
Фаттух: охранники гуманитарных центров США стреляют по мирным жителям в Газе
© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Спикер парламента Палестины Рухи Фаттух утверждает, что американские охранники гуманитарных центров в Газе стреляют по населению.
"Израильские солдаты и американские охранники поддерживаемых США центров распределения гуманитарной помощи в Газе стреляют по мирному населению. Сотни людей, обращавшихся за гуманитарной помощью, были убиты и тысячи ранены", - сказал он на брифинге для ассоциации аккредитованных при ООН журналистов в Женеве ( ACANU ) "на полях" шестой Всемирной конференции парламентариев.
Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также передало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа . В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.