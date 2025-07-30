https://ria.ru/20250730/garbuzov-2032311298.html
Гарбузов: производство текстильных изделий выросло в Москве почти на 20%
Гарбузов: производство текстильных изделий выросло в Москве почти на 20% - РИА Новости, 30.07.2025
Гарбузов: производство текстильных изделий выросло в Москве почти на 20%
За первые пять месяцев текущего года московские предприятия увеличили почти на 20% производство текстиля, если сравнивать показатели с таким же периодом 2024... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:00:00+03:00
2025-07-30T12:00:00+03:00
2025-07-30T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года московские предприятия увеличили почти на 20% производство текстиля, если сравнивать показатели с таким же периодом 2024 года, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Московские компании занимаются выпуском товаров, нужных покупателям – полотенец, скатертей, пледов, постельного белья, штор, сумок и так далее.Гарбузов отметил, что столица является одним из крупнейших центров развития легкой промышленности в стране. В настоящий момент в этой отрасли работают более 340 компаний, выпускающих одежду, обувь, аксессуары и другую продукцию."Благодаря поддержке города компании наращивают производственные мощности и расширяют ассортимент. Подтверждением успешной динамики развития отрасли служит статистика первых пяти месяцев 2025-го: выпуск текстильной продукции увеличился на 19,6% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом суммарный объем отгруженной продукции достиг отметки в 15,4 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Так, с января по май этого года в Москве на 37,2% выросло производство тканей. Предприятия выпустили свыше 491,3 тысячи квадратных метров нетканых материалов из текстильных волокон и более 73,8 тысячи квадратных метров тканей из синтетических и искусственных волокон. Кроме того, столичные предприятия произвели свыше 73,2 тысячи квадратных метров тюлевого полотна и увеличили производство штор и драпировочных тканей в 1,3 раза – и выпустили товаров на сумму более чем 322 миллиона рублей.На территории столичного мегаполиса свою деятельность ведет предприятие "МастерПрофи". Эта компания занимается выпуском рулонных штор, штор плиссе, римских штор и разными видами жалюзи. Весь ассортимент выпускается из компонентов, устойчивых к выгоранию на солнце, обладающих антибактериальными и антистатическими свойствами. А для людей, живущих в загородных домах, разработаны специальные материалы, пригодные для использования на открытых верандах и в беседках, устойчивые к атмосферным воздействиям.С начала этого года московские предприятия произвели свыше 360 тысяч комплектов постельного белья и выпустили стеганных одеял, валиков, пуфов и подушек на сумму свыше 20 миллионов рублей.Так, столичный бренд "Наташа, спи!" выпускает постельное белье из сатина с разнообразными принтами, разработанными совместно с художниками. Все изделия производятся из экологичных материалов, проходят сертификацию и соответствуют стандартам качества.Другая столичная компания MOLTOMOLTO производит коллекции столового текстиля и аксессуаров для дома из натуральных материалов с авторскими вышивками и принтами. В производстве используются смягченный лен и хлопок. В ассортименте компании: скатерти, дорожки, салфетки, плейсматы и другие предметы столового декора.
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: производство текстильных изделий выросло в Москве почти на 20%
Анатолий Гарбузов: выпуск текстильных изделий вырос в столице почти на 20%
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года московские предприятия увеличили почти на 20% производство текстиля, если сравнивать показатели с таким же периодом 2024 года, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Московские компании занимаются выпуском товаров, нужных покупателям – полотенец, скатертей, пледов, постельного белья, штор, сумок и так далее.
Гарбузов отметил, что столица является одним из крупнейших центров развития легкой промышленности в стране. В настоящий момент в этой отрасли работают более 340 компаний, выпускающих одежду, обувь, аксессуары и другую продукцию.
"Благодаря поддержке города компании наращивают производственные мощности и расширяют ассортимент. Подтверждением успешной динамики развития отрасли служит статистика первых пяти месяцев 2025-го: выпуск текстильной продукции увеличился на 19,6% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом суммарный объем отгруженной продукции достиг отметки в 15,4 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.
Так, с января по май этого года в Москве на 37,2% выросло производство тканей. Предприятия выпустили свыше 491,3 тысячи квадратных метров нетканых материалов из текстильных волокон и более 73,8 тысячи квадратных метров тканей из синтетических и искусственных волокон. Кроме того, столичные предприятия произвели свыше 73,2 тысячи квадратных метров тюлевого полотна и увеличили производство штор и драпировочных тканей в 1,3 раза – и выпустили товаров на сумму более чем 322 миллиона рублей.
На территории столичного мегаполиса свою деятельность ведет предприятие "МастерПрофи". Эта компания занимается выпуском рулонных штор, штор плиссе, римских штор и разными видами жалюзи. Весь ассортимент выпускается из компонентов, устойчивых к выгоранию на солнце, обладающих антибактериальными и антистатическими свойствами. А для людей, живущих в загородных домах, разработаны специальные материалы, пригодные для использования на открытых верандах и в беседках, устойчивые к атмосферным воздействиям.
С начала этого года московские предприятия произвели свыше 360 тысяч комплектов постельного белья и выпустили стеганных одеял, валиков, пуфов и подушек на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Так, столичный бренд "Наташа, спи!" выпускает постельное белье из сатина с разнообразными принтами, разработанными совместно с художниками. Все изделия производятся из экологичных материалов, проходят сертификацию и соответствуют стандартам качества.
Другая столичная компания MOLTOMOLTO производит коллекции столового текстиля и аксессуаров для дома из натуральных материалов с авторскими вышивками и принтами. В производстве используются смягченный лен и хлопок. В ассортименте компании: скатерти, дорожки, салфетки, плейсматы и другие предметы столового декора.