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Франция привела в готовность вооруженные силы в Тихом океане

Франция привела в готовность вооруженные силы в Тихом океане - РИА Новости, 30.07.2025

Франция привела в готовность вооруженные силы в Тихом океане

Власти Франции после землетрясения на Камчатке привели в состояние готовности вооруженные силы на заморских территориях в Тихом океане для возможного проведения РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:50:00+03:00

2025-07-30T12:50:00+03:00

2025-07-30T12:50:00+03:00

в мире

тихий океан

камчатка

франция

себастьян лекорню

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Власти Франции после землетрясения на Камчатке привели в состояние готовности вооруженные силы на заморских территориях в Тихом океане для возможного проведения спасательных операций, сообщил глава минобороны страны Себастьян Лекорню. "После недавнего мощного землетрясения у побережья России в Тихом океане наши вооруженные силы во французской Полинезии были превентивно приведены в состояние готовности, чтобы иметь возможность оказывать помощь нашим согражданам и государственным службам в потенциальных поисково-спасательных операциях или медицинской эвакуации", - написал глава ведомства на своей странице в соцсети X. Ранее французское министерство по делам заморских территорий сообщило, что на Маркизских островах Французской Полинезии, расположенной в Тихом океане, объявлена угроза цунами. Власти призвали местных жителей соблюдать меры безопасности и быть готовыми к эвакуации. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В ряде регионов объявлено предупреждение об опасности цунами.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

тихий океан

камчатка

франция

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в мире, тихий океан, камчатка, франция, себастьян лекорню, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области