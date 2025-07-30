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Франция привела в готовность вооруженные силы в Тихом океане - РИА Новости, 30.07.2025
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12:50 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/frantsiya-2032332407.html
Франция привела в готовность вооруженные силы в Тихом океане
Франция привела в готовность вооруженные силы в Тихом океане - РИА Новости, 30.07.2025
Франция привела в готовность вооруженные силы в Тихом океане
Власти Франции после землетрясения на Камчатке привели в состояние готовности вооруженные силы на заморских территориях в Тихом океане для возможного проведения РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:50:00+03:00
2025-07-30T12:50:00+03:00
в мире
тихий океан
камчатка
франция
себастьян лекорню
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Власти Франции после землетрясения на Камчатке привели в состояние готовности вооруженные силы на заморских территориях в Тихом океане для возможного проведения спасательных операций, сообщил глава минобороны страны Себастьян Лекорню. "После недавнего мощного землетрясения у побережья России в Тихом океане наши вооруженные силы во французской Полинезии были превентивно приведены в состояние готовности, чтобы иметь возможность оказывать помощь нашим согражданам и государственным службам в потенциальных поисково-спасательных операциях или медицинской эвакуации", - написал глава ведомства на своей странице в соцсети X. Ранее французское министерство по делам заморских территорий сообщило, что на Маркизских островах Французской Полинезии, расположенной в Тихом океане, объявлена угроза цунами. Власти призвали местных жителей соблюдать меры безопасности и быть готовыми к эвакуации. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В ряде регионов объявлено предупреждение об опасности цунами.
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тихий океан
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в мире, тихий океан, камчатка, франция, себастьян лекорню, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Тихий океан, Камчатка, Франция, Себастьян Лекорню, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Франция привела в готовность вооруженные силы в Тихом океане

Франция привела в готовность ВС в Тихом океане после землетрясения на Камчатке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Власти Франции после землетрясения на Камчатке привели в состояние готовности вооруженные силы на заморских территориях в Тихом океане для возможного проведения спасательных операций, сообщил глава минобороны страны Себастьян Лекорню.
"После недавнего мощного землетрясения у побережья России в Тихом океане наши вооруженные силы во французской Полинезии были превентивно приведены в состояние готовности, чтобы иметь возможность оказывать помощь нашим согражданам и государственным службам в потенциальных поисково-спасательных операциях или медицинской эвакуации", - написал глава ведомства на своей странице в соцсети X.
Ранее французское министерство по делам заморских территорий сообщило, что на Маркизских островах Французской Полинезии, расположенной в Тихом океане, объявлена угроза цунами. Власти призвали местных жителей соблюдать меры безопасности и быть готовыми к эвакуации.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В ряде регионов объявлено предупреждение об опасности цунами.
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В миреТихий океанКамчаткаФранцияСебастьян ЛекорнюРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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