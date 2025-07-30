https://ria.ru/20250730/frantsiya-2032322409.html

На островах Французской Полинезии объявили угрозу цунами

На островах Французской Полинезии объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025

На островах Французской Полинезии объявили угрозу цунами

Французское министерство по делам заморских территорий после землетрясения на Камчатке сообщило, что на части островов Французской Полинезии объявлена угроза... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:25:00+03:00

2025-07-30T12:25:00+03:00

2025-07-30T12:26:00+03:00

в мире

камчатка

французская полинезия

тихий океан

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Французское министерство по делам заморских территорий после землетрясения на Камчатке сообщило, что на части островов Французской Полинезии объявлена угроза цунами. "После землетрясения объявлено предупреждение о цунами на Маркизских островах Французской Полинезии", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в соцсети X. Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности и быть готовыми к эвакуации. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Эпицентр землетрясения на Камчатке магнитудой 8,7 находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В ряде регионов объявлено предупреждение об опасности цунами.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

камчатка

французская полинезия

тихий океан

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в мире, камчатка, французская полинезия, тихий океан, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области