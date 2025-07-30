https://ria.ru/20250730/filippiny-2032307884.html

На Филиппинах объявили угрозу цунами

На Филиппинах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025

На Филиппинах объявили угрозу цунами

Власти Филиппин объявили угрозу цунами в связи с землетрясением на Камчатке, соответствующее предупреждение опубликовал Институт вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:13:00+03:00

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2025-07-30T11:13:00+03:00

в мире

филиппины

камчатка

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Филиппин объявили угрозу цунами в связи с землетрясением на Камчатке, соответствующее предупреждение опубликовал Институт вулканологии и сейсмологии республики (PHIVOLCS). "Ожидается, что прибрежные районы Филиппин, выходящие к Тихому океану, столкнутся с волнами цунами высотой около одного метра", - сказано в сообщении. Прогнозируется, что волны цунами могут продолжаться в течение нескольких часов. "Рекомендуется держаться подальше от пляжей и не выезжать на побережья… до отмены соответствующего предупреждения. Людям, чьи дома расположены вблизи береговой линии, рекомендуется уехать вглубь материка", - отметили сейсмологи. Ранее сообщалось, что в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html

филиппины

камчатка

тихий океан

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в мире, филиппины, камчатка, тихий океан