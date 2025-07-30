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На Филиппинах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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11:13 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/filippiny-2032307884.html
На Филиппинах объявили угрозу цунами
На Филиппинах объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На Филиппинах объявили угрозу цунами
Власти Филиппин объявили угрозу цунами в связи с землетрясением на Камчатке, соответствующее предупреждение опубликовал Институт вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:13:00+03:00
2025-07-30T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Филиппин объявили угрозу цунами в связи с землетрясением на Камчатке, соответствующее предупреждение опубликовал Институт вулканологии и сейсмологии республики (PHIVOLCS). "Ожидается, что прибрежные районы Филиппин, выходящие к Тихому океану, столкнутся с волнами цунами высотой около одного метра", - сказано в сообщении. Прогнозируется, что волны цунами могут продолжаться в течение нескольких часов. "Рекомендуется держаться подальше от пляжей и не выезжать на побережья… до отмены соответствующего предупреждения. Людям, чьи дома расположены вблизи береговой линии, рекомендуется уехать вглубь материка", - отметили сейсмологи. Ранее сообщалось, что в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032300141.html
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в мире, филиппины, камчатка, тихий океан
В мире, Филиппины, Камчатка, Тихий океан
На Филиппинах объявили угрозу цунами

На Филиппинах объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Филиппин объявили угрозу цунами в связи с землетрясением на Камчатке, соответствующее предупреждение опубликовал Институт вулканологии и сейсмологии республики (PHIVOLCS).
"Ожидается, что прибрежные районы Филиппин, выходящие к Тихому океану, столкнутся с волнами цунами высотой около одного метра", - сказано в сообщении.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
Прогнозируется, что волны цунами могут продолжаться в течение нескольких часов.
"Рекомендуется держаться подальше от пляжей и не выезжать на побережья… до отмены соответствующего предупреждения. Людям, чьи дома расположены вблизи береговой линии, рекомендуется уехать вглубь материка", - отметили сейсмологи.
Ранее сообщалось, что в среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Землетрясение на камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере
Вчера, 10:29
 
В миреФилиппиныКамчаткаТихий океан
 
 
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