https://ria.ru/20250730/evraev-2032442227.html

Работа по модернизации медучреждений продолжается в Ярославской области

Работа по модернизации медучреждений продолжается в Ярославской области - РИА Новости, 30.07.2025

Работа по модернизации медучреждений продолжается в Ярославской области

Работа по модернизации медучреждений продолжается в Ярославской области, создание централизованных медицинских комплексов позволит повысить доступность и... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:39:00+03:00

2025-07-30T18:39:00+03:00

2025-07-30T18:39:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Работа по модернизации медучреждений продолжается в Ярославской области, создание централизованных медицинских комплексов позволит повысить доступность и качество медпомощи в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Ярославской области продолжается работа по модернизации медицинских учреждений. Как подчеркнул губернатор Михаил Евраев во время прямой линии, целью является повышение качества медицинского обслуживания жителей региона, а также увеличение заработной платы управленческого и вспомогательного персонала, в том числе водителей скорой помощи", - говорится в сообщении. Первый этап создания комплексов, по данным областного правительства, во главе которых будут стоять наиболее сильные больницы Ярославля, Рыбинска и округов, планируется завершить до конца августа. Сейчас руководители лечебных учреждений прорабатывают организационные вопросы и выстраивают оптимальное штатное расписание в части административно-управленческого и вспомогательного персонала. "Все больницы и поликлиники, участвующие в этом процессе, останутся на своих местах и продолжат работу, об их закрытии речи не идет. Не поменяются даже их названия. Укрупнение и централизация проводятся для большей маневренности лечебных учреждений", – пояснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. По ее словам, пациентам станут доступны услуги всех подразделений. Это позволит жителям региона быстрее получать необходимую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Кроме того, будет повышена заработная плата тем, кто продолжит работу. Врачей и медицинских сотрудников сокращения не затронут, подчеркнула Можейко. Более того, по ее словам, благодаря модернизации здравоохранения решается кадровый вопрос путем взаимозаменяемости медицинского персонала внутри объединенных медицинских организаций. В результате объединения регион получит несколько централизованных баз по оказанию профильной медицинской помощи. "Качество оказания медицинской помощи в объединяемых лечебных учреждениях будет повышено до уровня лидеров. Материально-техническая база и лаборатории в комплексах станут общими", - подчеркнули в областном правительстве.

https://ria.ru/20250728/reforma-2032002205.html

https://ria.ru/20250723/razvitie-2030892291.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев