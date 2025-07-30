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Жители Евросоюза начали терять интерес к электромобилям - РИА Новости, 30.07.2025
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16:02 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/eletromobili-2032401006.html
Жители Евросоюза начали терять интерес к электромобилям
Жители Евросоюза начали терять интерес к электромобилям - РИА Новости, 30.07.2025
Жители Евросоюза начали терять интерес к электромобилям
Евросоюз впервые с 2015 года зарегистрировал снижение доли электромобилей в общем количестве новых машин в объединении, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:02:00+03:00
2025-07-30T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз впервые с 2015 года зарегистрировал снижение доли электромобилей в общем количестве новых машин в объединении, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. "В 2024 году в ЕС было зарегистрировано 1,45 миллиона новых электромобилей, работающих только на аккумуляторах, что на 6,1% меньше, чем в 2023 году (1,55 миллиона)", - отмечается в сообщении статистического ведомства. Это стало первым снижением с 2015 года, когда Евростат начал вести такую статистику. До этого количество электромобилей росло в среднем на 58% в год. В результате доля регистраций электромобилей в 2024 году снизилась на 1 процентный пункт - до 13,6% всех регистраций новых машин в ЕС. Эта доля оставалась ниже 1% до 2018 года, но в последние годы заметно росла: до 5,3% в 2020 году, 9% в 2021 году, 12,1% в 2022 году и 14,6% в 2023 году. Наибольшая доля электромобилей среди новых зарегистрированных автомобилей была зафиксирована в Дании (51,3%), на Мальте (37,7%) и в Швеции (34,9%). Наименьшая же доля зарегистрирована в Хорватии (1,8%), Словакии (2,4%) и Польше (3%). "Общее количество электромобилей, работающих только на аккумуляторах, достигло 5,87 миллиона, что соответствует увеличению парка на 32,4% по сравнению с 2023 годом (4,43 миллиона)", - сообщили в статслужбе.
https://ria.ru/20250719/ek-2030192582.html
https://ria.ru/20250517/elektromobili-2017623363.html
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транспорт, в мире, евросоюз, евростат
Транспорт, В мире, Евросоюз, Евростат
Жители Евросоюза начали терять интерес к электромобилям

В ЕС зафиксировали снижение доли электромобилей от общего числа новых машин

© AP Photo / Omar HavanaФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз впервые с 2015 года зарегистрировал снижение доли электромобилей в общем количестве новых машин в объединении, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
"В 2024 году в ЕС было зарегистрировано 1,45 миллиона новых электромобилей, работающих только на аккумуляторах, что на 6,1% меньше, чем в 2023 году (1,55 миллиона)", - отмечается в сообщении статистического ведомства. Это стало первым снижением с 2015 года, когда Евростат начал вести такую статистику. До этого количество электромобилей росло в среднем на 58% в год.
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В результате доля регистраций электромобилей в 2024 году снизилась на 1 процентный пункт - до 13,6% всех регистраций новых машин в ЕС. Эта доля оставалась ниже 1% до 2018 года, но в последние годы заметно росла: до 5,3% в 2020 году, 9% в 2021 году, 12,1% в 2022 году и 14,6% в 2023 году.
Наибольшая доля электромобилей среди новых зарегистрированных автомобилей была зафиксирована в Дании (51,3%), на Мальте (37,7%) и в Швеции (34,9%). Наименьшая же доля зарегистрирована в Хорватии (1,8%), Словакии (2,4%) и Польше (3%).
"Общее количество электромобилей, работающих только на аккумуляторах, достигло 5,87 миллиона, что соответствует увеличению парка на 32,4% по сравнению с 2023 годом (4,43 миллиона)", - сообщили в статслужбе.
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