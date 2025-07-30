Рейтинг@Mail.ru
Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 30.07.2025 (обновлено: 11:50 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/ekspert-2032311851.html
Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт
Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:39:00+03:00
2025-07-30T11:50:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031984228_0:107:2500:1513_1920x0_80_0_0_e770bac191a05ab945410b8b007cd0e0.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или изменение взаимоотношений с Европой, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Он также отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое". "Это могут быть не совсем санкции, это может быть расширение поддержки Украины. Это может быть какое-то изменение взаимоотношений с европейцами, которые активно в плане поддержки Украины лоббируют поставки вооружения, закупку вооружения и так далее. То есть я думаю, что вот это "и другое", это может быть связано с поддержкой Украины, поставками каких-то вооружений, разрешение на какие-то действия, еще что-то такое, такие военно-политические шаги", - сказал Сокольщик. По его словам, это также могут быть комбинации санкционных механизмов, например, создание санкционных коалиций. Говоря о том, какие новые санкции может ввести Трамп, Сокольщик добавил, что это может быть как простое количественное увеличение санкционируемых юридических и физических лиц в различных списках, так и добавление новых категорий товаров в торговые санкции. "В последнее время, например, в конгрессе США зазвучали голоса в пользу того, чтобы ограничить поставки в Россию уже и гуманитарных товаров, таких как медицинские препараты, медицинское оборудование. К слову, эта категория товаров не под санкциями. Она пока что... исключена из санкционных ограничений", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в случае введения вторичных пошлин, под удар попадет не столько сама Россия, сколько ее экономические партнеры, например Китай или страны Европы, которые продолжают покупать российскую нефть. "Исключение России, если действительно, 100% этот сценарий реализуется, как хотят Соединенные Штаты Америки, то есть отрезать Россию от рынков, то это достаточно серьезный шок для энергетических рынков, для мирового нефтяного и сопутствующих рынков. Так что это может, во-первых, болезненно ударить по Соединенным Штатам Америки, взвинтить цены на нефть, на бензин в Соединенных Штатах Америки", - заключил Сокольщик.
https://ria.ru/20250730/dubinskiy-2032305566.html
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
https://ria.ru/20250730/tramp-2032295003.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031984228_30:0:2254:1668_1920x0_80_0_0_d9fc15e31d2a5f01c0adc811594378b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт

Политолог Сокольщик считает, что Трамп может расширить поддержку Украины

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или изменение взаимоотношений с Европой, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Он также отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Киеве раскрыли, какой новый ультиматум Трамп поставил Зеленскому
Вчера, 11:01
"Это могут быть не совсем санкции, это может быть расширение поддержки Украины. Это может быть какое-то изменение взаимоотношений с европейцами, которые активно в плане поддержки Украины лоббируют поставки вооружения, закупку вооружения и так далее. То есть я думаю, что вот это "и другое", это может быть связано с поддержкой Украины, поставками каких-то вооружений, разрешение на какие-то действия, еще что-то такое, такие военно-политические шаги", - сказал Сокольщик.
По его словам, это также могут быть комбинации санкционных механизмов, например, создание санкционных коалиций.
Говоря о том, какие новые санкции может ввести Трамп, Сокольщик добавил, что это может быть как простое количественное увеличение санкционируемых юридических и физических лиц в различных списках, так и добавление новых категорий товаров в торговые санкции.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России
Вчера, 09:33
"В последнее время, например, в конгрессе США зазвучали голоса в пользу того, чтобы ограничить поставки в Россию уже и гуманитарных товаров, таких как медицинские препараты, медицинское оборудование. К слову, эта категория товаров не под санкциями. Она пока что... исключена из санкционных ограничений", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в случае введения вторичных пошлин, под удар попадет не столько сама Россия, сколько ее экономические партнеры, например Китай или страны Европы, которые продолжают покупать российскую нефть.
"Исключение России, если действительно, 100% этот сценарий реализуется, как хотят Соединенные Штаты Америки, то есть отрезать Россию от рынков, то это достаточно серьезный шок для энергетических рынков, для мирового нефтяного и сопутствующих рынков. Так что это может, во-первых, болезненно ударить по Соединенным Штатам Америки, взвинтить цены на нефть, на бензин в Соединенных Штатах Америки", - заключил Сокольщик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Трамп сделал новое заявление об украинцах
Вчера, 10:03
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала