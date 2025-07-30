https://ria.ru/20250730/ekspert-2032311851.html

Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт

Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:39:00+03:00

2025-07-30T11:39:00+03:00

2025-07-30T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря, что помимо санкций и пошлин может ввести против России "что-то другое", может иметь в виду расширение поддержки Украины или изменение взаимоотношений с Европой, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Он также отметил, что в случае отсутствия сделки по Украине, он введет либо санкции, либо пошлины, либо "что-то другое". "Это могут быть не совсем санкции, это может быть расширение поддержки Украины. Это может быть какое-то изменение взаимоотношений с европейцами, которые активно в плане поддержки Украины лоббируют поставки вооружения, закупку вооружения и так далее. То есть я думаю, что вот это "и другое", это может быть связано с поддержкой Украины, поставками каких-то вооружений, разрешение на какие-то действия, еще что-то такое, такие военно-политические шаги", - сказал Сокольщик. По его словам, это также могут быть комбинации санкционных механизмов, например, создание санкционных коалиций. Говоря о том, какие новые санкции может ввести Трамп, Сокольщик добавил, что это может быть как простое количественное увеличение санкционируемых юридических и физических лиц в различных списках, так и добавление новых категорий товаров в торговые санкции. "В последнее время, например, в конгрессе США зазвучали голоса в пользу того, чтобы ограничить поставки в Россию уже и гуманитарных товаров, таких как медицинские препараты, медицинское оборудование. К слову, эта категория товаров не под санкциями. Она пока что... исключена из санкционных ограничений", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в случае введения вторичных пошлин, под удар попадет не столько сама Россия, сколько ее экономические партнеры, например Китай или страны Европы, которые продолжают покупать российскую нефть. "Исключение России, если действительно, 100% этот сценарий реализуется, как хотят Соединенные Штаты Америки, то есть отрезать Россию от рынков, то это достаточно серьезный шок для энергетических рынков, для мирового нефтяного и сопутствующих рынков. Так что это может, во-первых, болезненно ударить по Соединенным Штатам Америки, взвинтить цены на нефть, на бензин в Соединенных Штатах Америки", - заключил Сокольщик.

https://ria.ru/20250730/dubinskiy-2032305566.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032295003.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ)