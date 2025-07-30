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Ефимов: в Москве в течение двух лет построили 30 образовательных объектов - РИА Новости, 30.07.2025
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11:12 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/efimov-2032244745.html
Ефимов: в Москве в течение двух лет построили 30 образовательных объектов
Ефимов: в Москве в течение двух лет построили 30 образовательных объектов - РИА Новости, 30.07.2025
Ефимов: в Москве в течение двух лет построили 30 образовательных объектов
В период с 2023 по 2024 год в Москве возвели 30 объектов образования более чем на 13 тысяч мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:12:00+03:00
2025-07-30T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В период с 2023 по 2024 год в Москве возвели 30 объектов образования более чем на 13 тысяч мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2023–2024 годах в столице за счет городского бюджета построили 30 объектов образования общей площадью более 217 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в городе появилось свыше 13,1 тысячи дополнительных мест. В 2023 году в различных округах Москвы возвели девять новых детских садов, один образовательный комплекс и шесть школ общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. В результате появилось свыше 6,3 тысячи мест для учеников и воспитанников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В 2024 году появились еще пять детских садов, шесть школ и три образовательных комплекса общей площадью почти 113 тысяч "квадратов", добавил замглавы города. Он уточнил, что более 6,7 тысяч детей могут посещать эти учреждения.В итоге новые образовательные объекты были возведены в 21 районе столицы, в Северном, Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном, Новомосковском и Троицком округах, отмечается в сообщении градкомплекса.В частности, в Некрасовке и Молжаниновском районе построили две крупные школы, в каждую смогут ходить по 1,1 тысячи учеников. Здание на три этажа, которое появилось на улице Маресьева в Некрасовке, вошло в состав школы № 1366. На 1-ой Сестрорецкой улице Молжаниновского района построена четырехэтажная школа, на ее территории есть спортивный комплекс. Еще одно образовательное учреждение возвели в Троицке в 2024 году. Там появилась школа на 30 тысяч "квадратов" и более 2 тысяч мест.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детский сад в Очаково-Матвеевском планируется достроить в 2026 году.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в течение двух лет построили 30 образовательных объектов

Ефимов: в Москве за два года появились 30 образовательных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В период с 2023 по 2024 год в Москве возвели 30 объектов образования более чем на 13 тысяч мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2023–2024 годах в столице за счет городского бюджета построили 30 объектов образования общей площадью более 217 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в городе появилось свыше 13,1 тысячи дополнительных мест. В 2023 году в различных округах Москвы возвели девять новых детских садов, один образовательный комплекс и шесть школ общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. В результате появилось свыше 6,3 тысячи мест для учеников и воспитанников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В 2024 году появились еще пять детских садов, шесть школ и три образовательных комплекса общей площадью почти 113 тысяч "квадратов", добавил замглавы города. Он уточнил, что более 6,7 тысяч детей могут посещать эти учреждения.
В итоге новые образовательные объекты были возведены в 21 районе столицы, в Северном, Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном, Новомосковском и Троицком округах, отмечается в сообщении градкомплекса.
В частности, в Некрасовке и Молжаниновском районе построили две крупные школы, в каждую смогут ходить по 1,1 тысячи учеников. Здание на три этажа, которое появилось на улице Маресьева в Некрасовке, вошло в состав школы № 1366. На 1-ой Сестрорецкой улице Молжаниновского района построена четырехэтажная школа, на ее территории есть спортивный комплекс. Еще одно образовательное учреждение возвели в Троицке в 2024 году. Там появилась школа на 30 тысяч "квадратов" и более 2 тысяч мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детский сад в Очаково-Матвеевском планируется достроить в 2026 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Ефимов: за полгода выдали около 700 градпланов для объектов образования
29 июля, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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