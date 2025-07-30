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Ефимов: на юго-востоке Москвы передали дом под заселение по реновации - РИА Новости, 30.07.2025
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09:12 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/efimov-2032215288.html
Ефимов: на юго-востоке Москвы передали дом под заселение по реновации
Ефимов: на юго-востоке Москвы передали дом под заселение по реновации - РИА Новости, 30.07.2025
Ефимов: на юго-востоке Москвы передали дом под заселение по реновации
В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы передали под заселение дом, построенный по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:12:00+03:00
2025-07-30T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы передали под заселение дом, построенный по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что более 500 жителей двух старых домов на Самаркандском бульваре приступили к осмотру квартир в доме по адресу: улица Ташкентская, 29, корпус 1."Им были предложены квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующие дополнительного ремонта. На первом этаже соседней новостройки по адресу: Самаркандский бульвар, дом 15/1, открыт центр информирования по переселению. Участники программы могут обратиться к его специалистам по всем вопросам, касающимся переезда", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В доме 238 квартир общей площадью 15 тысяч квадратных метров, в том числе восемь для маломобильных жильцов, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что всего в районе Выхино-Жулебино планируется расселить 60 старых домов. Ожидается, что новые квартиры получат свыше 14 тысяч человек.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что летом к переселению в рамках программе реновации приступили 10 тысяч москвичей.
https://ria.ru/20250729/efimov-2032104538.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юго-востоке Москвы передали дом под заселение по реновации

Ефимов: на юго-востоке Москвы передали под заселение новостройку по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы передали под заселение дом, построенный по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что более 500 жителей двух старых домов на Самаркандском бульваре приступили к осмотру квартир в доме по адресу: улица Ташкентская, 29, корпус 1.
"Им были предложены квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующие дополнительного ремонта. На первом этаже соседней новостройки по адресу: Самаркандский бульвар, дом 15/1, открыт центр информирования по переселению. Участники программы могут обратиться к его специалистам по всем вопросам, касающимся переезда", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В доме 238 квартир общей площадью 15 тысяч квадратных метров, в том числе восемь для маломобильных жильцов, указывается в сообщении.
В нем подчеркивается, что всего в районе Выхино-Жулебино планируется расселить 60 старых домов. Ожидается, что новые квартиры получат свыше 14 тысяч человек.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что летом к переселению в рамках программе реновации приступили 10 тысяч москвичей.
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