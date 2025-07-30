https://ria.ru/20250730/efimov-2032215288.html

Ефимов: на юго-востоке Москвы передали дом под заселение по реновации

Ефимов: на юго-востоке Москвы передали дом под заселение по реновации - РИА Новости, 30.07.2025

Ефимов: на юго-востоке Москвы передали дом под заселение по реновации

В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы передали под заселение дом, построенный по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:12:00+03:00

2025-07-30T09:12:00+03:00

2025-07-30T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы передали под заселение дом, построенный по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что более 500 жителей двух старых домов на Самаркандском бульваре приступили к осмотру квартир в доме по адресу: улица Ташкентская, 29, корпус 1."Им были предложены квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующие дополнительного ремонта. На первом этаже соседней новостройки по адресу: Самаркандский бульвар, дом 15/1, открыт центр информирования по переселению. Участники программы могут обратиться к его специалистам по всем вопросам, касающимся переезда", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В доме 238 квартир общей площадью 15 тысяч квадратных метров, в том числе восемь для маломобильных жильцов, указывается в сообщении.В нем подчеркивается, что всего в районе Выхино-Жулебино планируется расселить 60 старых домов. Ожидается, что новые квартиры получат свыше 14 тысяч человек.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что летом к переселению в рамках программе реновации приступили 10 тысяч москвичей.

https://ria.ru/20250729/efimov-2032104538.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы